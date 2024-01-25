С этим средством волосы растут в пять раз быстрее — советуем попробовать

Сегодня никотиновая кислота применяется не только в медицине, но и в косметологии. Ее можно купить в любой аптеке в форме раствора для инъекций и в таблетках. Кроме того, никотиновую кислоту человек может получить, если будет есть продукты, содержащие витамин РР: ржаной хлеб, гречку, бобовые, мясо и печень, а также фрукты (манго и ананас), яйца, грибы, орехи, рыбу и др.