С этим средством волосы растут в пять раз быстрее — советуем попробовать

Posted 25 января, 13:44
Published 25 января, 13:44
Modified 26 января, 11:54
Updated 26 января, 11:54
Никотиновая кислота также известна под названиями ниацин, витамин РР, витамин B3. Она была открыта в 1867 году, а свое нынешнее название обрела шесть лет спустя благодаря опытам австрийского химика Хуго Вайделя. Однако о том, что это вещество является витамином, стало известно лишь в 1937 году, а уже через год после этого в СССР никотиновой кислотой успешно лечили пеллагру.
Сегодня никотиновая кислота применяется не только в медицине, но и в косметологии. Ее можно купить в любой аптеке в форме раствора для инъекций и в таблетках. Кроме того, никотиновую кислоту человек может получить, если будет есть продукты, содержащие витамин РР: ржаной хлеб, гречку, бобовые, мясо и печень, а также фрукты (манго и ананас), яйца, грибы, орехи, рыбу и др.
В человеческом организме никотиновая кислота преобразуется в никотинамид, участвующий в метаболизме белков, жиров, углеводов и аминокислот, тканевом дыхании и других жизненно важных процессах. Кроме того, это вещество снижает уровень холестерина в крови, расширяет мелкие кровеносные сосуды, влияет на свертываемость крови и обладает дезинтоксикационными свойствами.
От недостатка никотиновой кислоты страдает работоспособность нервной и сердечно-сосудистой систем, кровообращение и обмен веществ, ухудшается состояние кожи и волос, а также общее самочувствие человека в целом.
Никотиновая кислота с успехом применяется для устранения проблем с волосами у людей обоего пола. При нанесении на кожу головы ниацин расширяет сосуды волосяных фолликулов и улучшает их питание, тем самым укрепляя волосы и стимулируя их рост с обычных одного-полутора до трех-четырех сантиметров в месяц. Такой эффект достигается при регулярном применении никотиновой кислоты.
Помимо воздействия на фолликулы, ниацин расширяет капилляры кожи головы, усиливает кровоснабжение тканей и луковиц, местно ускоряет обмен веществ и управляет деятельностью сальных желез. Благодаря всему перечисленному локоны выглядят блестящими, густыми и ухоженными.
Никотиновую кислоту можно наносить на кожу головы как в виде ничем не разбавленного раствора, так и в сочетании с шампунем, масками, травяными отварами и др. Возможно также применять ниацин в таблетках.
Важно! При использовании раствора никотиновой кислоты не рекомендуется долго хранить открытую ампулу, так как препарат при контакте с воздухом во временем утрачивает свои полезные свойства.
Раствор никотиновой кислоты из стеклянной ампулы можно нанести на кожу головы с помощью шприца без иглы либо смоченными в жидкости пальцами. Препарат лучше всего наносить на сухие чистые волосы, сопровождая массажем в течение нескольких минут, — это облегчает процесс впитывания ниацина в корни волос. Смывать средство не требуется.
Также в аптеках продается никотиновая кислота именно как косметическое средство — не в стекле, а в пластиковых тюбиках-капельницах по 5 мл (для разового применения достаточно одного такого тюбика). После нанесения никотиновой кислоты на кожу головы какое-то время может ощущаться легкий зуд, но он быстро проходит.
Никотиновую кислоту можно также добавлять в отвары трав, которые сами по себе обладают лекарственными свойствами. Например, для обладательниц светлых локонов подойдет отвар ромашки, а для темноволосых — отвар хмеля. Можно взять и другие травы, подходящие именно вашему случаю.
Сначала следует заварить одну столовую ложку выбранной травы кипятком, остудить и процедить, а затем добавить в полученный отвар одну ампулу никотиновой кислоты и равномерно распределить смесь по коже головы, втирая ее в корни волос.
Можно также добавить никотиновую кислоту в шампунь или приготовить с ней маску для волос. Недостаток масок в том, что их через какое-то время требуется смывать, но это неудобство с лихвой компенсируется их действенностью. Для масок можно использовать самые разные ингредиенты, мы расскажем лишь о некоторых из них.
Маска с коньяком и медом. Вам потребуется 10 мл коньяка, 15 граммов меда, одна чайная ложка касторового масла и одна ампула никотиновой кислоты. Смесь наносят на корни волос, втирая массирующими движениями в течение нескольких минут. Затем необходимо надеть сверху шапочку для душа или обернуть голову полиэтиленом, а сверху укрыть полотенцем, чтобы сохранить тепло. Примерно через час маску можно смыть.
Помимо наружного применения, никотиновую кислоту можно также употреблять внутрь в виде таблеток. При таком способе в организме постепенно восполняется недостаток витамина РР, и это в числе прочего положительно влияет на кожу головы, к которой в результате поступает больше крови и кислорода.
Однако перед началом приема никотиновой кислоты в таблетках необходимо проконсультироваться с врачом. Дело в том, что у этого лекарственного препарата есть ряд противопоказаний, и вместо ожидаемой пользы организму можно нанести серьезный вред, вызвав сбои в работе его систем и органов.
Люди, как правило, используют для приготовления масок, отваров и нанесения на волосы в чистом виде раствор никотиновой кислоты. В зависимости от количества препарата в емкости и дозировки на разовую процедуру может потребоваться от одной до пяти ампул.
Однако при самостоятельном использовании раствора никотиновой кислоты для втирания в кожу головы следует соблюдать осторожность и не экспериментировать с веществами, совместимость которых с препаратом не установлена, так как в этом случае вы можете не оздоровить волосы, а вовсе их лишиться. Необходимо также помнить о рекомендованной в рецептах продолжительности процедур.
Длительность применения никотиновой кислоты — в чистом виде или в комбинации с другими средствами — определяется в каждом конкретном случае. Как правило, период непрерывного использования ниацина варьируется в диапазоне от десяти дней до одного месяца, после чего в лечении необходимо сделать перерыв.
Никотиновую кислоту в чистом виде или в составе смесей, как правило, распределяют по всей поверхности волосистой части головы, если в рекомендациях не указано иное. Наносить раствор ниацина или маску с ним необходимо подушечками пальцев, массирующими движениями, в течение примерно десяти минут. Раствор смывать не требуется, а после использования маски волосы тщательно промывают.
Применение никотиновой кислоты в таблетках противопоказано людям, имеющим ряд хронических заболеваний, таких как язва желудка, диабет, атеросклероз, цирроз печени и др. Использование же ниацина наружно может навредить людям с аллергией на этот препарат.
Если вы не знаете, есть у вас аллергия на никотиновую кислоту или нет, вы можете легко это проверить самостоятельно. Для этого следует нанести каплю раствора на кожу руки в районе локтевого сгиба и выждать примерно сутки. Если на этом месте появится кожная реакция в виде покраснения или зуда, то использование препарата вам противопоказано.
Противопоказаниями для оздоровления волос с помощью никотиновой кислоты могут стать также дерматологические заболевания кожи головы, беременность и период лактации.