Эксперты объяснили, почему резко дорожают маленькие квартиры

В беседе с MSK1.ру он рассказал, что они действительно дорожают, но растут также и цены на другие типы недвижимости. Он уверяет, что увеличение цен за «квадрат» в студиях и однушках более заметно из-за их популярности. А также стоимость квадратного метра в этих типах жилья выше, чем в более просторных квартирах.