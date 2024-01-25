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Posted 25 января, 05:40

Published 25 января, 05:40

Modified 25 января, 05:40

Updated 25 января, 05:40

Эксперты объяснили, почему резко дорожают маленькие квартиры

Эксперты объяснили, почему резко дорожают маленькие квартиры

25 января 2024, 05:40
Фото: Midjourney.
Небольшие по площади квартиры в России пользуются большим спросом, но это не означает, что цены растут только на них, заявил риэлтор Олег Бендриков.

В беседе с MSK1.ру он рассказал, что они действительно дорожают, но растут также и цены на другие типы недвижимости. Он уверяет, что увеличение цен за «квадрат» в студиях и однушках более заметно из-за их популярности. А также стоимость квадратного метра в этих типах жилья выше, чем в более просторных квартирах.

По словам другого риэлтора Евгения Яшенкова, на ценах сказывается повышенный спрос на такое жилье, как и на любой другой вид товаров. Основным фактором в определении цены на такие объекты является их общая стоимость.

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Студии оказались самыми доступными объектами по цене, так как можно купить их, имея наименьшую сумму денег. Именно поэтому они пользуются спросом в условиях общего увеличения цен. Часто гражданам хватает средств только на такие квартиры из-за снижения уровня жизни и покупательной способности», — уточнил эксперт.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Цены#Спрос#Квартира#Квартиры#Студии
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