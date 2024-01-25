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Posted 25 января, 07:48

Published 25 января, 07:48

Modified 26 января, 11:54

Updated 26 января, 11:54

Гликолевая кислота — разновидность фруктовых кислот.

Что делает гликолевая кислота с лицом и можно ли её использовать каждый день

25 января 2024, 07:48
Фото: Midjourney. Гликолевая кислота — разновидность фруктовых кислот.
Гликолевая кислота способна в короткие сроки преобразить и улучшить состояние кожи лица. Какой эффект оказывает вещество на кожу лица и как правильно его применять в домашних условиях?

Что такое гликолевая кислота

Гликолевая кислота (Glycolic Acid) — разновидность фруктовых кислот. Такое органическое соединение встречается в природе, но есть и синтетические аналоги. В косметологии применяют обе эти формы альфа-гидроксикислоты (AHA).

В природе вещество содержится в сахарной свекле и сахарном тростнике, а еще в бамбуке и зеленом винограде. В натуральном виде гликолевая кислота обладает легким ароматом карамелизированного сахара. Но чаще всего в косметологических средствах используют Glycolic Acid, синтезированную в лабораториях.

В чистом виде гликолевую кислоту обычно используют редко. Чаще всего вещество включается в состав активных косметических средств для зрелой, проблемой и жирной кожи, что позволяет полностью раскрыть пользу и эффект Glycolic Acid. Это могут быть сыворотки, кремы, домашние пилинги, тоники, маски, скрабы — для ежедневного ухода, с очищающим и антивозрастным эффектом.

В косметологии одной из популярных процедур является гликолевый пилинг для лица. Это один из видов химического пилинга кожи фруктовыми кислотами. Процедура помогает выровнять рельеф и цвет кожного покрова, ускорить восстановление клеток эпидермиса.

В косметологии одной из популярных процедур является гликолевый пилинг для лица
В косметологии одной из популярных процедур является гликолевый пилинг для лица. Фото: Midjourney

Как гликолевая кислота влияет на кожу лица

Среди всех AHA-кислот Glycolic Acid обладает самой низкой кислотностью и небольшой молекулярной массой. За счет этого свойства вещество способно глубоко проникать в клетки эпидермиса и вызывать мгновенную ответную реакцию — легко и агрессивно отшелушивать кожу, ускорять выработку коллагена, выравнивать рельеф, устранять мелкие морщинки.

Рассмотрим, какой эффект на кожу лица оказывает гликолевая кислота:

  1. Отшелушивание. Вещество эффективно устраняет отмершие частички на верхнем слое кожного покрова — они отшелушиваются, а на их месте возникают новые клетки. Таким образом, кожа обновляется и разглаживается, тон лица выравнивается — оно выглядит посвежевшим и сияющим.
  2. Очищение пор. Ингредиент глубоко проникает в поры и очищает их от излишков кожного сала и кератина, устраняет другие загрязнения. Это свойство используется для борьбы с акне и комедонами. Установлено, что средства с Glycolic Acid помогают устранить пигментные пятна и постакне.
  3. Регенерация. Вещество ускоряет процессы восстановления и обновления кожного покрова, способствует выработке собственного коллагена. Благодаря этому удается повысить эластичность и упругость эпидермиса, устранить признаки увядания кожи: мелкие морщинки, дряблость и тусклость кожи.

Помимо этого, Glycolic Acid помогает усилить эффект других косметических средств. Вещество размягчает верхний слой эпидермиса и способствует быстрому впитыванию компонентов другой уходовой косметики, что позволяет повысить их эффект.

Гликолевая кислота ускоряет процессы восстановления и обновления кожного покрова
Гликолевая кислота ускоряет процессы восстановления и обновления кожного покрова. Фото: Midjourney

Можно ли использовать гликолевую кислоту каждый день

Средства с гликолевой кислотой можно использовать каждый день. В некоторых случаях это просто необходимо, например:

  • при гиперкератозе;
  • при признаках старения: тусклости кожи, потере упругости, появлении морщинок;
  • при проблемной коже: угревая сыпь, акне, прыщи, комедоны, пигментация;
  • при сильной жирности кожи;
  • при неравномерном тоне и текстуре кожи, шелушении.

Но главное при выборе косметических средств обращать внимание на концентрацию гликолевой кислоты в их составе. Так, для ежедневного использования подходят средства для умывания с содержанием 1-2% вещества. Крема, как правило, имеют большую концентрацию (10-12%), поэтому их рекомендуется использовать не чаще 1-2 раз в неделю. Если в креме содержится более 15% ингредиента, то их следует наносить на кожу на несколько минут, а потом смывать.

Более концентрированные косметические средства с содержанием гликолевой кислоты свыше 20% используют для пилинга. Такие средства можно наносить только под наблюдением специалиста в косметологическом кабинете.

Специалисты советуют сначала применять косметические средства с низкой концентрацией вещества. При этом лучше проверить реакцию кожи, нанеся средство на внутренней стороне локтя. Если на коже не появляется никаких раздражающих и аллергических реакций, то постепенно можно переходить к средствам с более высоким содержанием Glycolic Acid.

Также важное значение имеет тип кожи. Например, при жирной или комбинированной коже можно пользоваться средствами с AHA-кислотой каждый день. Такие типы кожи хорошо реагируют на любую косметику с Glycolic Acid.

Но при сухой и чувствительной коже косметические средства с гликолевой кислотой могут вызывать раздражение. Поэтому лучше выбирать косметику с низкой концентрацией вещества.

Кроме того, следует учесть, что действие Glycolic Acid напрямую связано с уровнем pH — чем он меньше, тем эффективнее будет действовать вещество.

Средства с гликолевой кислотой можно использовать каждый день
Средства с гликолевой кислотой можно использовать каждый день. Фото: Midjourney

Есть ли побочные эффекты от использования гликолевой кислоты

Средства с Glycolic Acid считаются безопасными, но неправильное их использование может вызывать проблемы.

  • Если вы заметили, что после применения средства возникла сильная сухость кожи или раздражение, то откажитесь от него и используйте хороший увлажняющий крем.
  • Не следует после применения Glycolic Acid находиться на солнце — в крайнем случае, используйте солнцезащитные крема.
  • Не используйте AHA-косметические средства, если на коже лица имеются повреждения (царапины, трещинки, ожоги) или острые воспаления.
  • Не применяйте гликолевую кислоту при обострении акне — это только усугубит воспалительный процесс.
#Красота#Лицо#Все материалы авторов
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