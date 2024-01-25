Что делает гликолевая кислота с лицом и можно ли её использовать каждый день

Posted 25 января, 07:48
Published 25 января, 07:48
Modified 26 января, 11:54
Updated 26 января, 11:54
Гликолевая кислота (Glycolic Acid) — разновидность фруктовых кислот. Такое органическое соединение встречается в природе, но есть и синтетические аналоги. В косметологии применяют обе эти формы альфа-гидроксикислоты (AHA).
В природе вещество содержится в сахарной свекле и сахарном тростнике, а еще в бамбуке и зеленом винограде. В натуральном виде гликолевая кислота обладает легким ароматом карамелизированного сахара. Но чаще всего в косметологических средствах используют Glycolic Acid, синтезированную в лабораториях.
В чистом виде гликолевую кислоту обычно используют редко. Чаще всего вещество включается в состав активных косметических средств для зрелой, проблемой и жирной кожи, что позволяет полностью раскрыть пользу и эффект Glycolic Acid. Это могут быть сыворотки, кремы, домашние пилинги, тоники, маски, скрабы — для ежедневного ухода, с очищающим и антивозрастным эффектом.
В косметологии одной из популярных процедур является гликолевый пилинг для лица. Это один из видов химического пилинга кожи фруктовыми кислотами. Процедура помогает выровнять рельеф и цвет кожного покрова, ускорить восстановление клеток эпидермиса.
Среди всех AHA-кислот Glycolic Acid обладает самой низкой кислотностью и небольшой молекулярной массой. За счет этого свойства вещество способно глубоко проникать в клетки эпидермиса и вызывать мгновенную ответную реакцию — легко и агрессивно отшелушивать кожу, ускорять выработку коллагена, выравнивать рельеф, устранять мелкие морщинки.
Рассмотрим, какой эффект на кожу лица оказывает гликолевая кислота:
Помимо этого, Glycolic Acid помогает усилить эффект других косметических средств. Вещество размягчает верхний слой эпидермиса и способствует быстрому впитыванию компонентов другой уходовой косметики, что позволяет повысить их эффект.
Средства с гликолевой кислотой можно использовать каждый день. В некоторых случаях это просто необходимо, например:
Но главное при выборе косметических средств обращать внимание на концентрацию гликолевой кислоты в их составе. Так, для ежедневного использования подходят средства для умывания с содержанием 1-2% вещества. Крема, как правило, имеют большую концентрацию (10-12%), поэтому их рекомендуется использовать не чаще 1-2 раз в неделю. Если в креме содержится более 15% ингредиента, то их следует наносить на кожу на несколько минут, а потом смывать.
Более концентрированные косметические средства с содержанием гликолевой кислоты свыше 20% используют для пилинга. Такие средства можно наносить только под наблюдением специалиста в косметологическом кабинете.
Специалисты советуют сначала применять косметические средства с низкой концентрацией вещества. При этом лучше проверить реакцию кожи, нанеся средство на внутренней стороне локтя. Если на коже не появляется никаких раздражающих и аллергических реакций, то постепенно можно переходить к средствам с более высоким содержанием Glycolic Acid.
Также важное значение имеет тип кожи. Например, при жирной или комбинированной коже можно пользоваться средствами с AHA-кислотой каждый день. Такие типы кожи хорошо реагируют на любую косметику с Glycolic Acid.
Но при сухой и чувствительной коже косметические средства с гликолевой кислотой могут вызывать раздражение. Поэтому лучше выбирать косметику с низкой концентрацией вещества.
Кроме того, следует учесть, что действие Glycolic Acid напрямую связано с уровнем pH — чем он меньше, тем эффективнее будет действовать вещество.
Средства с Glycolic Acid считаются безопасными, но неправильное их использование может вызывать проблемы.