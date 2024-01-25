Что делает гликолевая кислота с лицом и можно ли её использовать каждый день

Но главное при выборе косметических средств обращать внимание на концентрацию гликолевой кислоты в их составе. Так, для ежедневного использования подходят средства для умывания с содержанием 1-2% вещества. Крема, как правило, имеют большую концентрацию (10-12%), поэтому их рекомендуется использовать не чаще 1-2 раз в неделю. Если в креме содержится более 15% ингредиента, то их следует наносить на кожу на несколько минут, а потом смывать.