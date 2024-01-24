Узнали, какие зарплаты в «Газпроме» на самом деле

Для начала нужно понять, что не все работники «Газпрома» получают высокую по отечественным меркам зарплату. Структура «Газпрома» делит весь персонал на три группы с соответствующим доходом. По данным на декабрь 2022 года, опубликованным на официальном сайте «Газпрома», в компании работают более 492 тысяч человек. Из них 14,5% приходится на руководящий аппарат, 34,4% — на специалистов и служащих и 51,1% — на рабочих.