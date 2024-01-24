Узнали, какие зарплаты в «Газпроме» на самом деле

Posted 24 января, 10:49
Published 24 января, 10:49
Modified 24 января, 10:53
Updated 24 января, 10:53
Для начала нужно понять, что не все работники «Газпрома» получают высокую по отечественным меркам зарплату. Структура «Газпрома» делит весь персонал на три группы с соответствующим доходом. По данным на декабрь 2022 года, опубликованным на официальном сайте «Газпрома», в компании работают более 492 тысяч человек. Из них 14,5% приходится на руководящий аппарат, 34,4% — на специалистов и служащих и 51,1% — на рабочих.
Оклад в этих трех сегментах отличается и зависит не только от должности работника, но и от города и региона, в котором находится филиал «Газпрома».
Средняя зарплата работников «Газпрома», по последним данным с официального сайта компании, составляет порядка 105 000 рублей в месяц. Эта сумма значительно превышает не только установленный в России прожиточный минимум, но и среднюю зарплату по стране.
Но не стоит забывать, что при расчете средней зарплаты учитывается совокупный доход всех сотрудников соответствующего сегмента, который делится на общее количество работников. А в компании работают не только топ-менеджеры, но и уборщицы, бурильщики, секретари, водители, бухгалтеры, юристы.
Приведем пример месячных зарплат в «Газпроме», по данным сайта компании, в рублях:
Наибольшие оклады у работников «Газпрома», которые трудятся в сложных условиях труда. Также большое значение при начислении зарплаты играет месторасположение филиалов. В более крупных филиалах и городах заработная плата выше, чем в дочерних отделениях компании.
Так, бухгалтер и юрист в филиале «Газпрома» в Краснодаре получает оклад в размере до 60 тыс. рублей, а экономист в иркутском филиале — около 85 тыс. рублей, у ведущего специалиста отдела обслуживания компьютерной техники в Москве оклад 120 тыс. рублей, а у программиста в Сургуте — 300 тыс. рублей, кладовщик в Астрахани получает 45 тыс. рублей, а в Усть-Куте — 70 тыс. рублей.
Но помимо окладов, значительную часть зарплаты работников «Газпрома» составляют всевозможные премиальные и дополнительные выплаты, надбавки и повышающие тарифные ставки. Для работников среднего звена и рабочих предусмотрены премиальные в размере 50% от оклада, квартальные премии, 13-я зарплата (от 150% до 300% от среднемесячной зарплаты), премии к праздничным датам.
Самые большие зарплаты у топ-менеджмента компании, хотя и в этом сегменте оклады сильно варьируются. Например, на выплату всем членам совета правления (по состоянию на 2023 год — 11 человек) ежемесячно уходит более 180 млн рублей, а руководитель «Газпрома» Алексей Миллер, по разным данным, получает несколько миллионов рублей в день. Скромнее выглядят выплаты начальникам отделов и руководителям различных департаментов, хотя они составляют несколько сотен тысяч рублей в месяц.
Помимо окладов, сотрудникам на руководящих должностях также выплачиваются премии, которые составляют 75% от оклада.
Зарплата в «Газпроме» увеличивается ежегодно. За семь лет, с 2015 г. по 2022 г., оклады сотрудников выросли в среднем на 62%.
В последний раз зарплаты в «Газпроме» индексировались в 2022 году. Тогда оклад сотрудников компании повысили дважды — с 1 января и с 1 июля. В целом индексация за год составила 17,5%.
Но в 2023 году компания впервые объявила о том, что не планирует повышать зарплаты своим сотрудникам. На это повлияли геополитическая ситуация и финансовые трудности, с которыми столкнулась компания из-за снижения цен на энергоносители. Однако «Газпром» не отказался от выплат премий членам совета директоров. В отчетности компании за первое полугодие сказано, что на премии управленцам потратили более 751 млн рублей.
В конце 2023 года генеральный директор компании Алексей Миллер заявил, что в 2024 году произойдет индексация зарплат в компании в соответствии с пунктом 4.4 генерального коллективного договора. Повышение коснется всех категорий работников, но в разной степени — в зависимости от должности, опыта работы, квалификации и региона работы. С учетом этих факторов индексация составит от 5% до 15%. Планируется, что после индексации средняя зарплата сотрудников «Газпрома» составит порядка 115 000 рублей.