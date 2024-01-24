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Posted 24 января, 10:49

Published 24 января, 10:49

Modified 24 января, 13:54

Updated 24 января, 13:54

Регулярное употребление квашеной капустs способствует укреплению иммунитета

Самый полезный и вкусный способ приготовления квашеной капусты

24 января 2024, 10:49
Фото: Midjourney. Регулярное употребление квашеной капустs способствует укреплению иммунитета
Квашеная капуста — полезное и вкусное блюдо, которое любят многие. Какую именно пользу она может принести организму, как ее готовить и какие ингредиенты можно использовать — разбираемся вместе.

Главное о квашеной капусте

Квашеная капуста — это не просто вкусно, но еще и очень полезно. Доказано, что приготовленный в таком виде продукт способствует улучшению работы кишечника и в целом оздоравливает его микрофлору. В процессе ферментации принимают непосредственное участие пробиотики — полезные бактерии, которые защищают организм от микроорганизмов, воспаления и от токсинов. Плюс ко всему это блюдо — отличный источник клетчатки, так что ее могут смело употреблять люди, имеющие проблемы с пищеварением.

В квашеной капусте содержится железо — микроэлемент, принимающий участие в обменных процессах и в кроветворении. Регулярное употребление такого блюда в пищу способствует укреплению иммунитета, поскольку в квашеной капусте в большом количестве содержится витамин С. Помимо всего прочего, он способствует регенерации организма на клеточном уровне, ускоряет процесс выработки лейкоцитов.

Уникальность квашеной капусты заключается и в комбинации целого перечня витаминов и минералов, в их числе фосфор, калий, магний, витамин К.

Что касается нюансов употребления квашеной капусты в пищу, то стоит учесть высокое содержание в ней соли. Она может задерживать в организме воду, что в свою очередь приводит к повышению артериального давления, появлению отеков. Так что употреблять это блюдо людям с сердечными заболеваниями стоит с определенной осторожностью. Кроме того, свести к минимуму употребление такого блюда должны люди, имеющие склонность к аллергическим реакциям — в готовом продукте в высокой концентрации содержится гистамин.

Квашеная капуста способствует улучшению работы кишечника
Квашеная капуста способствует улучшению работы кишечника. Фото: Midjourney

Готовим квашеную капусту: с чего начать

Для квашеной капусты необходимо тщательно выбирать кочаны. Предпочтение стоит отдавать белым кочанам, достаточно плотным. Желательно, чтобы кочерыжка у кочана была короткая, а лист — тонким. Отказываться от покупки кочанов с трещинами не стоит — такие «дефекты» говорят о том, что капуста спелая.

Выбор кочана

Для квашения рекомендуется выбирать капусту определенных сортов. В их числе:

  • «белорусская»;
  • «слава»;
  • «триумф»;
  • «зимняя грибовская».

Важно, чтобы выбранный сорт отличался высокой устойчивостью к хранению в течение длительного периода времени. Если культура выращивается на личном огороде, для квашения стоит выбирать кочаны после заморозков — на вкус они более сладкие. Практика показывает, что самая вкусная квашеная капуста получается из свежесобранных кочанов. Оптимальный период после сбора урожая — сутки или двое суток. Рекомендация обусловлена тем, что полезные бактерии недолго живут на листьях и гибнут, если продукт хранится долго. А ведь именно эти бактерии прямо влияют на процесс квашения, на вкус готового блюда.

Для квашения рекомендуется выбирать капусту определенных сортов
Для квашения рекомендуется выбирать капусту определенных сортов. Фото: Midjourney

Ингредиенты

В качестве ингредиентов для квашеной капусты можно выбирать тмин, фенхель в виде семян, кориандр. С такими ингредиентами блюдо приобретет терпкий и интересный вкус. Классический набор ингредиентов — морковь, репа, редис, если их предварительно натереть на терке. Некоторые хозяйки добавляют имбирь и чеснок, другие — виноград, тыкву или сладкий перец. Один из наиболее популярных рецептов — квашеная капуста с антоновкой, клюквой и брусникой.

Особенности хранения

В давние времена квасить капусту было принято в деревянных бочках, которые отправлялись на хранение в подвал либо подпол. Сегодня же ее чаще хранят на балконе зимой или в холодильнике. Стоит отметить, что комнатная температура для хранения не подходит — в лучшем случае квашеная капуста перестанет хрустеть, в худшем — просто испортится.

Классический набор ингредиентов для квашеной капусты — морковь, репа, редис
Классический набор ингредиентов для квашеной капусты — морковь, репа, редис. Фото: Midjourney

Для хранения рекомендуется выбирать банки из стекла, отдавая предпочтение таре большой емкости. Важно ориентироваться на диаметр банки и ее горлышка, поскольку капусту должно быть удобно как класть в банку, так и доставать из нее. Кроме того, в процессе квашения следует обеспечивать приток воздуха в необходимом объеме. Практика показывает, что лучшее решение — банки с 12-сантиметровым горлышком.

Если для квашения использовалась эмалированная посуда, после приготовления продукт нужно поместить в банку. Хранить в эмалированной посуде квашеную капусту не рекомендуется, разве что недолго. Дело в том, что даже мельчайшая трещина на поверхности может испортить блюдо.

Закрывать банки с готовым продуктом следует крышками со специальным замком — в виде ручки. Также подойдет прокладка из силикона или из резины, причем силикон предпочтительнее, поскольку он сохраняет свою форму даже в условиях стерилизации.

Рецепт квашеной капусты: быстро и просто

Есть немало рецептов приготовления квашеной капусты, а у многих хозяек есть даже свои фирменные рецепты. Мы предлагаем вам попробовать приготовить квашеную капусту по максимально простому рецепту, при этом сам процесс займет минимум времени — всего одни сутки.

В давние времена квасить капусту было принято в деревянных бочках
В давние времена квасить капусту было принято в деревянных бочках. Фото: Midjourney

Что потребуется

  • Соль без добавления йода — 2 ложки (столовые).
  • Семена тмина — 1 ложка (столовая).
  • Сахар — 1 ложка (столовая).
  • Вода (питьевая) — один литр.
  • Уксус (винный или яблочный) — 150 мл.
  • Морковь — три штуки.
  • Капуста — один кочан (вес порядка двух килограммов).

Рассол

  1. В кипящую воду добавляются семена, сахар и соль, все вместе перемешивается.
  2. В воду добавляется уксус.
  3. Емкость с рассолом снимается с огня и остывает.

Капуста

  1. Капуста шинкуется тонко, предварительно нужно отрезать кочерыжку.
  2. Листья нарезаются тонкими кусками поперек.
  3. Очищенная морковь натирается на терке (крупной).
  4. Морковь смешивается с капустой и раскладывается по стеклянным банкам.
  5. В банки добавляется рассол — он должен быть теплым.
  6. Капуста протыкается тонкими деревянными палками до дна — это нужно, чтобы дать выход воздуху, при этом рассол распределяется по емкости равномерно.

В банке рассол должен полностью покрывать капусту, поэтому может потребоваться слегка утрамбовать ее внутрь. Далее банки закрываются и ставятся в холодильник. Спустя сутки квашеная капуста будет готова.

#Еда#Все материалы авторов#Капуста#Рецепт
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