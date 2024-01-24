Самый полезный и вкусный способ приготовления квашеной капусты

Важно, чтобы выбранный сорт отличался высокой устойчивостью к хранению в течение длительного периода времени. Если культура выращивается на личном огороде, для квашения стоит выбирать кочаны после заморозков — на вкус они более сладкие. Практика показывает, что самая вкусная квашеная капуста получается из свежесобранных кочанов. Оптимальный период после сбора урожая — сутки или двое суток. Рекомендация обусловлена тем, что полезные бактерии недолго живут на листьях и гибнут, если продукт хранится долго. А ведь именно эти бактерии прямо влияют на процесс квашения, на вкус готового блюда.