Самый полезный и вкусный способ приготовления квашеной капусты

Posted 24 января, 10:49
Published 24 января, 10:49
Modified 24 января, 13:54
Updated 24 января, 13:54
Квашеная капуста — это не просто вкусно, но еще и очень полезно. Доказано, что приготовленный в таком виде продукт способствует улучшению работы кишечника и в целом оздоравливает его микрофлору. В процессе ферментации принимают непосредственное участие пробиотики — полезные бактерии, которые защищают организм от микроорганизмов, воспаления и от токсинов. Плюс ко всему это блюдо — отличный источник клетчатки, так что ее могут смело употреблять люди, имеющие проблемы с пищеварением.
В квашеной капусте содержится железо — микроэлемент, принимающий участие в обменных процессах и в кроветворении. Регулярное употребление такого блюда в пищу способствует укреплению иммунитета, поскольку в квашеной капусте в большом количестве содержится витамин С. Помимо всего прочего, он способствует регенерации организма на клеточном уровне, ускоряет процесс выработки лейкоцитов.
Уникальность квашеной капусты заключается и в комбинации целого перечня витаминов и минералов, в их числе фосфор, калий, магний, витамин К.
Что касается нюансов употребления квашеной капусты в пищу, то стоит учесть высокое содержание в ней соли. Она может задерживать в организме воду, что в свою очередь приводит к повышению артериального давления, появлению отеков. Так что употреблять это блюдо людям с сердечными заболеваниями стоит с определенной осторожностью. Кроме того, свести к минимуму употребление такого блюда должны люди, имеющие склонность к аллергическим реакциям — в готовом продукте в высокой концентрации содержится гистамин.
Для квашеной капусты необходимо тщательно выбирать кочаны. Предпочтение стоит отдавать белым кочанам, достаточно плотным. Желательно, чтобы кочерыжка у кочана была короткая, а лист — тонким. Отказываться от покупки кочанов с трещинами не стоит — такие «дефекты» говорят о том, что капуста спелая.
Для квашения рекомендуется выбирать капусту определенных сортов. В их числе:
Важно, чтобы выбранный сорт отличался высокой устойчивостью к хранению в течение длительного периода времени. Если культура выращивается на личном огороде, для квашения стоит выбирать кочаны после заморозков — на вкус они более сладкие. Практика показывает, что самая вкусная квашеная капуста получается из свежесобранных кочанов. Оптимальный период после сбора урожая — сутки или двое суток. Рекомендация обусловлена тем, что полезные бактерии недолго живут на листьях и гибнут, если продукт хранится долго. А ведь именно эти бактерии прямо влияют на процесс квашения, на вкус готового блюда.
В качестве ингредиентов для квашеной капусты можно выбирать тмин, фенхель в виде семян, кориандр. С такими ингредиентами блюдо приобретет терпкий и интересный вкус. Классический набор ингредиентов — морковь, репа, редис, если их предварительно натереть на терке. Некоторые хозяйки добавляют имбирь и чеснок, другие — виноград, тыкву или сладкий перец. Один из наиболее популярных рецептов — квашеная капуста с антоновкой, клюквой и брусникой.
В давние времена квасить капусту было принято в деревянных бочках, которые отправлялись на хранение в подвал либо подпол. Сегодня же ее чаще хранят на балконе зимой или в холодильнике. Стоит отметить, что комнатная температура для хранения не подходит — в лучшем случае квашеная капуста перестанет хрустеть, в худшем — просто испортится.
Для хранения рекомендуется выбирать банки из стекла, отдавая предпочтение таре большой емкости. Важно ориентироваться на диаметр банки и ее горлышка, поскольку капусту должно быть удобно как класть в банку, так и доставать из нее. Кроме того, в процессе квашения следует обеспечивать приток воздуха в необходимом объеме. Практика показывает, что лучшее решение — банки с 12-сантиметровым горлышком.
Если для квашения использовалась эмалированная посуда, после приготовления продукт нужно поместить в банку. Хранить в эмалированной посуде квашеную капусту не рекомендуется, разве что недолго. Дело в том, что даже мельчайшая трещина на поверхности может испортить блюдо.
Закрывать банки с готовым продуктом следует крышками со специальным замком — в виде ручки. Также подойдет прокладка из силикона или из резины, причем силикон предпочтительнее, поскольку он сохраняет свою форму даже в условиях стерилизации.
Есть немало рецептов приготовления квашеной капусты, а у многих хозяек есть даже свои фирменные рецепты. Мы предлагаем вам попробовать приготовить квашеную капусту по максимально простому рецепту, при этом сам процесс займет минимум времени — всего одни сутки.
Что потребуется
Рассол
Капуста
В банке рассол должен полностью покрывать капусту, поэтому может потребоваться слегка утрамбовать ее внутрь. Далее банки закрываются и ставятся в холодильник. Спустя сутки квашеная капуста будет готова.