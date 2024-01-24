Как и сколько можно сэкономить на отдыхе, спланировав отпуск заранее

Когда все приготовления завершены и уже пора ехать в аэропорт, подумайте, как выгоднее это сделать. Рядом с аэропортами часто располагаются парковки, где можно оставить свою машину на несколько дней. Возможно, это будет выгоднее, чем поездка всей семьей на такси с большими дорожными сумками в придачу.