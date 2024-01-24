Эксперты рассказали, как купить дачу выгоднее на 30% в 2024 году

По словам экспертов, зимой можно выгодно приобрести загородную недвижимость, так как цены на нее обычно снижаются. В это время года спрос на дома и участки значительно уменьшается, поэтому многие продавцы готовы предложить скидку или устанавливают низкую цену. Представитель компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко рассказала «Российской газете», что в среднем стоимость дачи зимой может быть на 30% ниже.



В то же время, покупателю следует помнить, что приобретая недвижимость в зимнее время, провести проверку объекта становится сложнее. Важные недостатки могут быть упущены, и в результате придется потратить больше денег на ремонт и исправление проблем с участком.