Эксперты рассказали, как купить дачу выгоднее на 30% в 2024 году

Posted 24 января, 10:10
Published 24 января, 10:10
Modified 25 января, 06:00
Updated 25 января, 06:00
По словам экспертов, зимой можно выгодно приобрести загородную недвижимость, так как цены на нее обычно снижаются. В это время года спрос на дома и участки значительно уменьшается, поэтому многие продавцы готовы предложить скидку или устанавливают низкую цену. Представитель компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко рассказала «Российской газете», что в среднем стоимость дачи зимой может быть на 30% ниже.
В то же время, покупателю следует помнить, что приобретая недвижимость в зимнее время, провести проверку объекта становится сложнее. Важные недостатки могут быть упущены, и в результате придется потратить больше денег на ремонт и исправление проблем с участком.
К концу весны, по мнению специалиста по недвижимости Виталия Малинина, будет наблюдаться повышенный спрос на загородные дома. А глава отдела продаж из строительной компании «ЮКО» Дмитрий Панин отмечает, что в ближайшие месяцы ожидается, что спрос на загородную недвижимость на первичном и вторичном рынках уменьшится.
Один из факторов, влияющих на снижение спроса на первичном рынке — это уменьшение доступных средств по программе ипотеки с государственной поддержкой с 12 до 6 миллионов рублей. Также причиной является увеличение первоначального взноса при получении ипотеки, который составляет до 30%, а в некоторых случаях — до 50%.
Ранее считалось, что рынок загородной недвижимости активизируется в летние месяцы и затухает зимой.
Согласно исследованию, проведенному компанией «Жилфонд» и опубликованному на портале «Газета.ру», тенденции в сфере приобретения загородных домов и дач меняются. Теперь люди покупают такую недвижимость не только в летнее время, но и в другие периоды года. Согласно информации от «Жилфонда», сделки с индивидуальными жилыми домами составляли 8,5% от всех сделок в период с мая по август 2020 года, а в ноябре–феврале — около 4%. Однако, к 2023 году этот разрыв уменьшился до 11% и 8% соответственно. В январе 2024 года доля приобретения таких домов достигла 14%, что практически равно показателям летнего сезона.
Увеличение интереса к загородной недвижимости началось в 2020 году, с появлением пандемии. В связи с этим спрос на такую недвижимость резко вырос. Количество сделок в этой сфере увеличилось на 40% в период с 2020 по 2021 год, на 26% с 2021 по 2022 год и на 7% с 2022 по 2023 год.
Таким образом, наблюдается увеличивающийся интерес к покупке загородных домов в качестве второго жилья. Отдельные люди даже принимают решение переехать за город на постоянное жительство.
Помимо этого, льготные ипотечные программы стимулируют спрос на загородную недвижимость. Люди стремятся получить кредит заранее, чтобы успеть заключить сделку и воспользоваться низкой процентной ставкой перед началом сезона. В то же время, основная часть сделок с ИЖС в регионах осуществляется без использования ипотеки. В декабре и январе только 33-36% сделок были совершены с помощью ипотеки.
Это означает, что спрос на загородную недвижимость не зависит исключительно от льготных программ.
Если жилой дом готовится к продаже, то все необходимые бумаги должны быть уже подготовлены. Необходимо проверить их полноту и достоверность. Все документы следует тщательно изучить, чтобы исключить возможные ошибки. Особенно важно удостовериться, что отсутствуют поддельные справки, копии или выписки. Документы должны четко подтверждать право на собственность, регистрацию в государственных органах и техническое состояние дома. Если покупатель не уверен в своих юридических знаниях, то ему стоит обратиться за помощью к специалистам — юристам или риэлторам.
На последнем этапе заключается сделка. Важно знать, как правильно оформить контракт на покупку и продажу дома в соответствии с законодательством Российской Федерации. Передача права собственности осуществляется на основании такого договора.
В нем должны быть указаны все главные условия сделки — стоимость, состояние объекта, условия передачи и получения и так далее. Рекомендуется перед подписанием договора обратиться к опытному юристу для его проверки и оценки корректности составления.
Важно избежать любых ошибок, которые могут возникнуть при последующей государственной регистрации и ведении судебных дел. Само соглашение должно быть оформлено в присутствии государственного регистратора (нотариуса), а оплата должна осуществляться при наличии свидетелей.