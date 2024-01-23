Топ-10 самых дорогих городов России для жизни в 2024 году

Столица — самый дорогой город в России для жизни. Об этом заявило более половины опрошенных. Самой большой статьей расходов в процентном соотношении жители главного мегаполиса страны назвали жилье. И с этим трудно не согласиться — Москва часто возглавляет рейтинги городов с самой дорогой недвижимостью в РФ — как по аренде, так и по стоимости квадратного метра. Также москвичи отметили высокие цены на продукты питания, проезд и услуги ЖКХ.