Топ-10 самых дорогих городов России для жизни в 2024 году

Posted 23 января, 06:00
Published 23 января, 06:00
Modified 23 января, 15:07
Updated 23 января, 15:07
Портал ежегодно составляет собственный рейтинг самых дорогих городов России, основанный на данных опроса экономически активного городского населения. Респондентов просят ответить на вопросы о потребительских ценах, стоимости коммунальных услуг, сервиса, оплаты жилья, проезда и пр.
Этот рейтинг не имеет ничего общего с исследованиями Росстата, который периодически рассчитывает индекс стоимости жизни (ИСЖ) для разных населенных пунктов страны. Так, в последний раз Росстатом был обнародован ИСЖ в разрезе российских регионов за 2021 год. Тогда самым дорогим городом России была объявлена Анадырь (Чукотка), а самым дешевым — Назрань (Ингушетия).
Столица — самый дорогой город в России для жизни. Об этом заявило более половины опрошенных. Самой большой статьей расходов в процентном соотношении жители главного мегаполиса страны назвали жилье. И с этим трудно не согласиться — Москва часто возглавляет рейтинги городов с самой дорогой недвижимостью в РФ — как по аренде, так и по стоимости квадратного метра. Также москвичи отметили высокие цены на продукты питания, проезд и услуги ЖКХ.
Половина опрошенных считает наиболее дорогим один из крупнейших южных городов нашей страны — Ростов-на-Дону. Помимо дорогого жилья, продуктов питания, коммунальных услуг, цен на общественный транспорт, ростовчане отметили высокую стоимость товаров народного потребления, в частности одежды, обуви, техники, хозяйственных товаров и пр.
Еще один южный мегаполис попал в рейтинг самых дорогих городов России. Жители Кубани называют в числе самых затратных статей расходов оплату жилья, продукты питания, бензин. Также краснодарцы отмечают высокую стоимость проезда на городском общественном транспорте, медицинских услуг, цен на бытовой сервис и пр.
Столица Башкортостана тоже бьет рекорды по ценам, считают местные жители. Правда, приоритеты по статьям расходов у жителей Уфы несколько другие. На первое место они поставили продовольственные продукты, затем коммуналку. За ними следуют жилье, сфера услуг, одежда и непродовольственные товары.
Санкт-Петербург ожидаемо вошел в пятерку самых дорогих городов страны. Город, по праву являющийся второй столицей России, популярный туристический центр, увы, не может похвастаться демократичными ценами. Аренда жилья, ипотека, оплата услуг ЖКХ, содержание авто и проезд в транспорте — это то, что составляет основные статьи расходов петербуржцев. Затем идут продукты питания и сфера услуг. Непродовольственные товары жители не включили в список.
Столица российского Поволжья тоже отметилась в рейтинге дорогих городов РФ. Нижегородцы пожаловались, что очень уж непосильными стали цены на коммуналку. Помимо этого, они отметили дороговизну, в частности, медицинских и развлекательных услуг. Опрошенные также много тратят на одежду, бензин и продукты питания.
Город-миллионник на Волге держится в рейтинге самых дорогих мегаполисов в России вот уже не первый год. Причинами считаются растущее благосостояние города, туристическая привлекательность, прирост населения. Первым пунктом в списке расходов горожане назвали жилье (ипотека или аренда). Далее идут услуги — медицинские, бытовые, туристические, развлекательные и пр. Следом — ЖКХ и продукты питания.
Дорого жить и в Сибири, подтверждает опрос жителей одного из крупных городов региона — Красноярска. Респонденты высказались о дороговизне жилья и высоких ценах на услуги ЖКХ, также много средств у них уходит на передвижение (содержание авто, такси, общественный транспорт). Техника, товары для дома, обувь, одежда расположились в списке горожан на последнем месте.
Опрос жителей Казани показал, что приоритетными тратами казанцы считают расходы на недвижимость и питание. Также у них вызывает обеспокоенность растущий уровень цен на коммунальные услуги, одежду, бытовую технику, непродовольственные товары. Проезд казанцы поставили на нижнюю строчку списка.
По сравнению с Москвой, Петербургом и Нижним Новгородом цены на жилье в Волгограде не так высоки. Но сами волгоградцы считают их неоправданно завышенными, поэтому город и занял свое место в рейтинге дорогих российских городов. Помимо жилья, местные жители жалуются на дороговизну продуктов и услуг ЖКХ.