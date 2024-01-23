Как проверить мед на натуральность в домашних условиях

Posted 23 января, 14:38
Published 23 января, 14:38
Modified 23 января, 15:00
Updated 23 января, 15:00
В составе меда — примерно 80% углеводов, аминокислоты, витамины и другие необходимые нашему организму вещества. А вот воды натуральный мед содержит совсем немного, всего пятую часть. И эти самые 20% жидкости и составляют количество, допустимое в меде по ГОСТу. Ниже вы узнаете, как быстро и достаточно просто проверить качество продукта, который вам предлагают.
Есть несколько признаков, свидетельствующих о качестве и натуральности продукта. В частности, если мед хороший, то его можно без последствий добавить в горячее молоко, а если нет — молоко свернется. Кроме того, консистенция зрелого меда надлежащего качества однородна, и на нем не должно быть пенки, а незрелый продукт будет расслаиваться и пениться — такой мед может скоро забродить.
Еще одним признаком отличного природного меда является его кристаллизация в течение полугода. Есть сорта, которые не кристаллизуются, но их намного меньше. И наконец, качество меда можно проверить по весу банки. В банку объемом 0,8 литра должен поместиться ровно килограмм продукта, и если емкость весит существенно меньше, то внутри — суррогат, либо мед сильно разбавлен.
Эксперт «Роскачества», директор НИИ меда и пчелопродуктов Ирина Харисова рекомендовала при выборе меда также обращать внимание на сорта продукта пчеловодства и его цвет.
«Выбирая мед, с осторожностью относитесь к экзотическим сортам. Помните, что медоносных растений, с которых получают товарный мед, не так много: липа, гречиха, подсолнух, акация, каштан, дягиль и некоторые другие. Неестественный цвет меда — зеленый или розовый — указывает на то, что это мед с добавками. Натуральный мед без добавок должен иметь легкий приятный аромат, характерный для данного сорта, не иметь постороннего запаха», — уточнила специалист, добавив, что мед не может пахнуть теми или иными плодами — например, малиновый мед не должен благоухать ароматом ягод малины.
Если вы купили или только собираетесь купить мед, и вам хотелось бы дополнительно убедиться, что он — настоящий и неразбавленный, есть несколько способов это проверить, при этом многие из них можно использовать не только дома, но и, например, прямо на рынке. Ниже вы узнаете о самых распространенных из них.
Настоящий мед легко проверить: он обладает выраженным приятным ароматом трав, но при этом запах не должен быть резким или отдавать химией. Если мед не имеет запаха — значит, он разбавлен или неправильно хранился. Но здесь нужно понимать, что не будет пахнуть также продукт пчеловодства, который реализуется в холодное время года.
Натуральный мед вязкий и тягучий. Этот признак легко проверить путем нагревания продукта примерно до 20 градусов при постоянном перемешивании для равномерного прогревания. Если затем вынуть из меда ложку и провернуть ее вокруг оси, качественный мед должен на нее накрутиться. Если же масса легко стекает с ложки — стоит задуматься над тем, чтобы отказаться от покупки меда у этого продавца.
Настоящий продукт пчеловодства не должен быть водянистым. Это качество тоже легко проверить: следует взять любую бумагу и капнуть на нее чуть-чуть меда, а через непродолжительное время внимательно осмотреть лист с обратной стороны. Если бумага осталась сухой — мед хороший, можно брать. Но если листок промок, значит, продукт разбавлен водой.
Для того, чтобы проверить мед по этому методу, вам понадобится источник огня — в принципе, подойдет даже простая зажигалка, — а также небольшой кусок стальной проволоки. Если последнюю раскалить и опустить в мед, а потом вытащить, на ней не должно остаться никаких следов. Если на проволоке после всех описанных действий видны остатки клейкой массы — это подделка.
Также мед можно проверить, попытавшись его поджечь. С натуральным продуктом этот номер не пройдет, а суррогат будет гореть и, скорее всего, потемнеет. Может также появиться запах карамели.
Мел недобросовестные производители или продавцы нередко добавляют в мед, чтобы скрыть излишки влаги, которую может содержать как разбавленный, так и незрелый продукт. Для того, чтобы проверить наличие такой добавки, подойдет уксусная эссенция.
Небольшое количество меда следует растворить в теплой воде, а затем налить в смесь немного уксусной эссенции. Если в продукте имеется мел, начнется выраженная химическая реакция.
Помимо мела, в мед могут также добавляться мука и крахмал. Цель та же, что и в предыдущем пункте, — сокрытие лишней воды. Проверить наличие или отсутствие этих примесей можно с помощью обычного йода. Для проведения теста мед, как и в предыдущем случае, разводится в воде, после чего в смесь нужно капнуть каплю-две йода. Если продукт содержит посторонние добавки, раствор станет синеватым.
Присутствие или отсутствие излишков жидкости в меде поможет проверить также химический карандаш. Для этого теста нужно нанести мед на бумагу тонким слоем, а затем попробовать на этом же месте что-нибудь написать. Если продукт разбавлен, на смоченной медом бумаге вскоре проявится сине-фиолетовая надпись.
Еще один распространенный способ проверить мед — опустить в него кусочек хлеба. Хлебный ломтик погружается в емкость с медом примерно на десять минут. Затем его следует извлечь и осмотреть: если продукт пчеловодства натуральный, хлеб затвердеет. Если же это подделка, мякиш попросту размокнет.
Был ли добавлен в мед сахар, просто проверить с помощью ляписного карандаша, который можно найти в любой аптеке. Немного меда потребуется размешать в воде так, чтобы получился 5 — 10% раствор, в который нужно будет окунуть карандаш. Если в продукте есть добавленный сахар — в емкости с ним выпадет белый осадок.
Хороший мед должен полностью растворяться в чае. Проверить это просто: если через час после добавления и тщательного размешивания одной чайной ложки меда в кружке с чаем не появилось осадка — продукт качественный. Обратный же результат свидетельствует о нарушениях, допущенных во время приготовления меда или его хранения.
Крахмальную патоку нечестные производители или продавцы могут добавлять в мед, чтобы искусственно подсластить его, либо избежать ненужной кристаллизации. Проверить его наличие довольно просто с помощью нашатырного спирта, который следует накапать в водный раствор меда, приготовленный в пропорции 1:2. Если мед содержит крахмальную патоку, то после добавления нашатыря раствор побуреет.
Приобретать продукт пчеловодства можно как в магазинах — уже расфасованный, так и на тематической ярмарке или рынке. Два последних варианта более предпочтительны, так как там мед, как правило, продается на развес, и его можно не только визуально оценить, но и понюхать, попробовать на вкус и даже проверить. Главное, помнить, что хороший мед не может стоить дешево — если, конечно, он не продается по акции.
Кроме того, немало добросовестных пчеловодов реализуют продукцию через социальные сети, и у них часто можно заказать пробники различных сортов меда, чтобы оценить продукт и заодно проверить его качество. Категорически не рекомендуется приобретать мед у незнакомых людей с улицы, предлагающих выкупить у них одну-две большие банки «остатков меда» по весьма привлекательной цене — в 100% случаев вам достанется подделка.