Как проверить мед на натуральность в домашних условиях

Если вы купили или только собираетесь купить мед, и вам хотелось бы дополнительно убедиться, что он — настоящий и неразбавленный, есть несколько способов это проверить, при этом многие из них можно использовать не только дома, но и, например, прямо на рынке. Ниже вы узнаете о самых распространенных из них.