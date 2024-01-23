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Posted 23 января, 14:24

Published 23 января, 14:24

Modified 31 января, 13:36

Updated 31 января, 13:36

Знаменитая блогерша Настя Ивлеева устроила новогоднюю «голую» вечеринку

Чем обернулась «голая» вечеринка для Насти Ивлеевой

23 января 2024, 14:24
Фото: Фрагмент из видео/vk.com/ivlei. Знаменитая блогерша Настя Ивлеева устроила новогоднюю «голую» вечеринку
Под занавес 2023 года в российском шоу-бизнесе разразился большой скандал. Знаменитая блогерша Настя Ивлеева устроила новогоднюю вечеринку, последствия которой оказались просто катастрофичными как для нее, так и для ее звездных гостей.

Вечеринка с «голым» дресс-кодом

Мероприятие состоялось в ночь на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Анастасия Ивлеева, которая известна своей страстью к эпатажу, обозначила дресс-код мероприятия almost naked, то есть «практически голый», что означало минимум одежды на участниках мероприятия.

Гости на вечеринке щеголяли в разных нарядах: кто-то в полупрозрачной одежде, а кто-то и вовсе в нижнем белье. Сама Ивлеева предстала перед гостями в кружевном бикини и черной прозрачной накидке. Тусовку посетили почти 200 человек, среди них бизнесмены, стилисты, блогеры, телеведущие, артисты.

В звездный список попали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Наталья Ионова (Глюкоза), Джиган и Оксана Самойлова, Ольга Орлова, Дима Билан, Лолита, Анна Asti. Фотографии с мероприятия разлетелись по социальным сетям и пабликам и попали в фокус внимания общественности.

Такого резонанса не ожидал никто

Уже на следующий день представители патриотических организаций, депутаты и активисты выступили с осуждением вечеринки Ивлеевой, отметив, что для подобного формата развлечений сейчас не время и не место. Более того, со стороны общественности прозвучали призывы проверить всех участников вечеринки на пропаганду ЛГБТ, наркотиков и экстремизма.

Вот что отметила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина:

«Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, цинично. Наши бойцы на фронте сражаются точно не за это. Такие тусовки — выстрел в ногу всей политике, которую проводит государство. […] Оставаться при этом лицами российских соцсетей и госканалов — как минимум странно. Таким людям должен быть объявлен бойкот, причем на государственном уровне».
Представители патриотических организаций, депутаты и активисты выступили с осуждением вечеринки Ивлеевой
Представители патриотических организаций, депутаты и активисты выступили с осуждением вечеринки Ивлеевой. Фото: Фрагмент из видео / t.me/ekaterina_mizulina/6661

Осудил действия знаменитостей и известный журналист Владимир Соловьев.

«Насколько вы должны быть морально глухими?! Вот сейчас мальчишки на фронте воюют. Насколько вы должны вообще ничего не понимать про страну, про Путина? То ли Содом, то ли Гоморра. То ли оба города сразу. Я просто не могу поверить, что это все реально происходит… Происходит именно сейчас, именно в это время!» — эмоционально высказался ведущий.

То, что волна возмущений вечеринкой Ивлеевой дошла до самого президента, стало известно только на днях. 16 января глава государства, выступая на встрече с главами муниципалитетов, высказал свое мнение относительно скандального мероприятия.

«Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраивают по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать», — заявил Владимир Путин.
Волна возмущений вечеринкой Ивлеевой дошла до самого президента Владимира Путина
Волна возмущений вечеринкой Ивлеевой дошла до самого президента Владимира Путина. Фото: Фрагмент из видео / kremlin.ru

Последствия вечеринки для Насти Ивлеевой

На фоне поднявшегося резонанса Настя Ивлеева выступила с публичными извинениями в социальной сети. В ролике организатор вечеринки предстала уже в ином образе: наглухо застегнутой шерстяной кофте, волосы аккуратно заплетены в косы.

«Я приношу извинения перед всеми: перед обществом и перед своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее», — произнесла блогерша.

Тем не менее раскаяние не отменило череды проблем и неприятностей, которые буквально посыпались на Ивлееву после вечеринки. Первым делом Анастасия лишилась крупных рекламных контрактов. От сотрудничества с блогером отказались «Тинькофф Банк» и МТС. С сотовой компанией, как известно, Ивлеева работала давно и даже была ее амбассадором. После расторжения контракта фото Анастасии исчезло с официального сайта и всех рекламных продуктов оператора. Одновременно с этим в офисах бизнесвумен прошли обыски, была инициирована проверка на своевременную уплату налоговых отчислений.

Анастасия Ивлеева лишилась крупных рекламных контрактов
Анастасия Ивлеева лишилась крупных рекламных контрактов. Фото: 1MI

Известный каскадер и продюсер Александр Иншаков подал на Ивлееву коллективный судебный иск с требованием выплатить 1 миллиард рублей за моральный ущерб, отметив, что нельзя позволять подобным личностям и дальше продолжать «торговать лицом с экранов». И хотя суд отклонил данное исковое заявление, к ответственности Ивлееву все-таки призвали.

29 декабря состоялось заседание Лефортовского районного суда города Москвы, в ходе которого блогерша была признана виновной по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» и оштрафована на сто тысяч рублей.

Ивлеева признана виновной и оштрафована на сто тысяч рублей
Ивлеева признана виновной и оштрафована на сто тысяч рублей. Фото: 1MI

Кто еще пострадал из-за «голой» вечеринки

Санкции за участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой коснулись практически всех артистов. Филипп Киркоров, несмотря на публично принесенные извинения, пострадал больше всех — поп-короля российской эстрады «вырезали» практически из всех новогодних шоу.

У Лолиты и Анны Asti отменены ближайшие выступления, билеты на которые уже были в продаже. Ксения Собчак заявила, что потеряла почти 15 миллионов рублей после эпатажной вечеринки — от услуг ведущей отказался сразу ряд крупных заказчиков новогодних корпоративов.

Клуб «Мутабор», где проходила вечеринка, после проверки закрыт на неопределенное время за нарушение правил санитарной гигиены.

#Знаменитости#Блогер#Скандал#Владимир Путин#Все материалы авторов#Звезды#Мизулина
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