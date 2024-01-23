Чем обернулась «голая» вечеринка для Насти Ивлеевой

Тем не менее раскаяние не отменило череды проблем и неприятностей, которые буквально посыпались на Ивлееву после вечеринки. Первым делом Анастасия лишилась крупных рекламных контрактов. От сотрудничества с блогером отказались «Тинькофф Банк» и МТС. С сотовой компанией, как известно, Ивлеева работала давно и даже была ее амбассадором. После расторжения контракта фото Анастасии исчезло с официального сайта и всех рекламных продуктов оператора. Одновременно с этим в офисах бизнесвумен прошли обыски, была инициирована проверка на своевременную уплату налоговых отчислений.