Как разместить бытовую технику на маленькой кухне — советы дизайнера

Posted 21 января, 06:00
Published 21 января, 06:00
Modified 21 января, 06:00
Updated 21 января, 06:00
Дизайнер Виктория Золина рассказала изданию Inmyroom, что не всегда есть необходимость использовать все 4 конфорки на плите, поэтому можно обратить внимание на узкую варочную панель с 2-3 конфорками, которая занимает меньше места по сравнению со стандартной панелью.
Мы часто встречаемся с ситуацией, когда люди почти не пользуются вытяжкой — в таком случае лучше не тратиться на нее и оставить свободное место для хранения. Что касается печей: сейчас на рынке представлено много моделей с функцией микроволновки — удобное решение для небольших кухонь.
Еще один способ использовать пространство — это задействовать подоконник. Если изменить оконное отверстие и продлить рабочую поверхность, то подоконник может стать дополнительным местом для работы или приема пищи.
Это участок полезной площади можно использовать для размещения кофеварки или блендера. Если рядом с окном есть старый «неиспользуемый шкаф», его можно переделать в узкую стиральную машину.
Важно предусмотреть заранее все электрические розетки, чтобы не портить интерьер проводами удлинителей.
Одна еще отличная идея — мобильный модуль в высоком кухонном шкафу. Если заблаговременно позаботиться о розетках, можно избавиться от необходимости таскать тяжелые и неудобные предметы или собирать их каждый раз. Авторы этого устройства, американцы, называют его «кухонным гаражом» и используют «по тематике»: как завтрак-бар, место для выпечки или домашнюю мороженную.
Внешний вид современных устройств обычно простой и подходит для любого интерьера. Устройства легко сочетаются друг с другом, особенно если они одного производителя или серии.
Когда есть ограниченное пространство, можно встроить технику в шкаф, объединив, например, духовую печь и микроволновую печь в одну колонну, чтобы использование было более удобным. Важно учитывать особенности каждого прибора. Например, не стоит встраивать пароварку под микроволновкой — пар должен свободно выходить и не мешать работе других устройств. И помните главное правило: посудомоечную машину всегда ставьте рядом с раковиной, а плиту от раковины — на расстоянии не менее 50 сантиметров. Между плитой и холодильником необходимо оставить как минимум 20 сантиметров.
Удобно будет расположить посудомоечную машину около раковины. Если вы не собираетесь мыть много посуды вручную, то можно выбрать небольшую раковину. Сейчас на рынке доступно много моделей узких посудомоечных машин, которые прекрасно подойдут для самых маленьких кухонь. Возможно, может показаться, что в них можно поместить очень мало посуды, но это не так — для семьи из 2-3 человек такого объема будет более чем достаточно.
Для тех, кто готовит много еды, на небольшой кухне рекомендуется разместить еще один ряд навесных шкафчиков прямо под потолком. В эти шкафчики стоит перенести всю кухонную посуду, которая обычно хранится в нижней части кухни. А на самый верхний уровень можно поместить мелкую бытовую технику, которую используют редко — не чаще, чем раз в неделю.
Это позволит освободить место в тумбах для установки встроенных приборов, например, небольшой посудомоечной машины.
У всех предметов бытовой техники есть свои особенности размещения, и это нужно учитывать заранее.
Возьмем в качестве примера посудомоечную машину: для её работы необходимо иметь подключение к водопроводу и стоку, поэтому очень важно заранее проложить все необходимые трубы к месту установки. Также обратите внимание на то, какие мебельные шкафы вы хотите разместить рядом с посудомоечной машиной — она может нагреваться в процессе работы, поэтому нежелательно помещать, например, выдвижной мини-бар рядом с ней.
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