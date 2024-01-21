Как разместить бытовую технику на маленькой кухне — советы дизайнера

Удобно будет расположить посудомоечную машину около раковины. Если вы не собираетесь мыть много посуды вручную, то можно выбрать небольшую раковину. Сейчас на рынке доступно много моделей узких посудомоечных машин, которые прекрасно подойдут для самых маленьких кухонь. Возможно, может показаться, что в них можно поместить очень мало посуды, но это не так — для семьи из 2-3 человек такого объема будет более чем достаточно.