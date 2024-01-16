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Posted 16 января, 08:28

Published 16 января, 08:28

Modified 16 января, 08:28

Updated 16 января, 08:28

ФОМС: Кабмин расширил программу госгарантий бесплатной медпомощи

ФОМС: Кабмин расширил программу госгарантий бесплатной медпомощи

16 января 2024, 08:28
Фото: 1MI.
Правительство РФ утвердило программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2024 год и на период 2025 и 2026 годов. В документе предусмотрено увеличение расходов на все виды бесплатных медицинских услуг, включая профосмотры, медицинскую реабилитацию и стационарное лечение.

В программе описывается порядок проведения диспансеризации и расширены сроки проведения углубленной диспансеризации пациентов, перенесших COVID-19. Отдельное внимание будет уделено осмотрам граждан репродуктивного возраста и семей с детьми. Ветеранам боевых действий медицинская помощь будет оказываться вне очереди. Кроме того, впервые будет предоставляться консультация психолога для всесторонней оценки состояния здоровья пациентов за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования, пишет РИА «Новости».

В 2024 году субвенции на медицинскую помощь достигли рекордного за последние 5 лет объема: 373,2 миллиарда рублей (увеличение на 113,6%). Финансирование территориальных программ обязательного медицинского страхования выросло на 13,3% по сравнению с 2023 годом.

Изменилась и структура расходов на медицинскую помощь. Наибольшее увеличение (около 17%) наблюдается в первичной медико-санитарной помощи. Объемы медицинской реабилитации в амбулаторных условиях увеличились на более чем пять процентов по сравнению с прошлым годом. Затраты на оказание медпомощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования федеральными медицинскими организациями выросли на 13,6%.

Программа государственных гарантий также предусматривает проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризаций более чем 100 миллионов застрахованных лиц, что на 15 миллионов больше, чем в прошлом году.

Председатель ФОМС Илья Баланин подчеркивает, что одним из основных направлений фонда остается увеличение объемов профилактической медицинской помощи. Диспансеризация позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, оценить общее состояние здоровья и предотвратить возможные заболевания.

В обновленной программе также увеличено финансирование специализированной медицинской помощи, включая лечение онкологических заболеваний и проведение процедур по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Например, на 2024 год запланировано провести 10 751 процедуру ЭКО, что на 27,1% больше, чем в прошлом году.

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