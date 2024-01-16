ФОМС: Кабмин расширил программу госгарантий бесплатной медпомощи

Изменилась и структура расходов на медицинскую помощь. Наибольшее увеличение (около 17%) наблюдается в первичной медико-санитарной помощи. Объемы медицинской реабилитации в амбулаторных условиях увеличились на более чем пять процентов по сравнению с прошлым годом. Затраты на оказание медпомощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования федеральными медицинскими организациями выросли на 13,6%.