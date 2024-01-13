Села в Ярославской области выживают без тепла и света: власти бездействуют

Posted 13 января, 09:08
Published 13 января, 09:08
Modified 25 июля, 21:40
Updated 25 июля, 21:40
Как информируют newizv.ru, без электроэнергии остались жители сел Высокое, Покровское, деревень Березники и Инальцино. Деревня Березники пока выживает за счет централизованной котельной. Но если случится поломка котла, то жители останутся без тепла. В настоящее время население Высокого составляет около 300 жителей, столько же в Березниках, в Инальцино более 100 человек. В остальных населенных пунктах — в Покровском, Землево, Долгополово — около 100 жителей.
В Яковцево Борисоглебского района из-за холода закрылся фельдшерский пункт, хотя местный фельдшер и пыталась спасти ситуацию. 200 человек в деревне остались без медицинской помощи.
Издание уточняет, что электроснабжения и отопления нет в школах Яковцево, Высокого, Березников. Учебный процесс практически остановлен.
Иная же ситуация в Борисоглебе. Электричество есть, везде тепло. По мнению журналистов, руководитель района занят, скорее всего, другими делами, вместо того чтобы оказывать помощь замерзающим деревням. Даже подсветка моста в райцентре по приказу губернатора Михаила Евраева работает всю ночь.
Примечателен еще один факт: на подсветку и велосипедную дорожку для нового моста было потрачено 7 млн рублей из бюджета. А ведь могли бы хоть часть денег направить на расчистку просек.
Жители Титово-2 слезно просят губернатора не забывать их. В ходе беседы с журналистами «Новых Известий» жители рассказали, что в местном магазине нет ни тепла, ни электричества. Пенсионерам, а также многодетным семьям приходится тратить огромные деньги, чтобы отапливать жилье генераторами. По словам жительницы по имени Ольга, число нуждающихся в электричестве и тепле только продолжает расти.
«Администрация должна помогать в расчистке просек, но последние 10 лет ничего не делалось… Всё разрушено», — добавила она.
Поставщиком электроэнергии в районе является ПАО «Россети Центр». Оперативно-выездные бригады «Россетей» работают по 12 часов в день. Техническое обслуживание 50 км сетей обслуживают три бригады по три человека. Многие ремонтники болеют, оставшиеся жалуются, что линии часто выходят из строя из-за ветхой проводки и конструкций.
Журналисты на месте убедились, что к просекам не так просто подойти: все завалено снегом. Естественно, они задаются вопросом, на что идут ежемесячные платежи граждан? При этом за все три недели этого хаоса местные жители так и не видели представителей властей.