Села в Ярославской области выживают без тепла и света: власти бездействуют

Как информируют newizv.ru, без электроэнергии остались жители сел Высокое, Покровское, деревень Березники и Инальцино. Деревня Березники пока выживает за счет централизованной котельной. Но если случится поломка котла, то жители останутся без тепла. В настоящее время население Высокого составляет около 300 жителей, столько же в Березниках, в Инальцино более 100 человек. В остальных населенных пунктах — в Покровском, Землево, Долгополово — около 100 жителей.