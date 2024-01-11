Эксперт прогнозирует сильный скачок цен на апартаменты в 2024 году

При покупке апартаментов нельзя воспользоваться социальными ипотечными программами, в том числе использовать материнский капитал и получать субсидии на приобретение жилья. К тому же, такое жилье может быть изъято в счет погашения долгов. Например, квартира является неприкасаемым единственным жильем, поэтому из нее не могут выселить человека. Но при наличии долгов перед банком судебные приставы вправе выселить из апартаментов не только его владельца, но и других членов семьи, включая несовершеннолетних.