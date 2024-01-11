Эксперт прогнозирует сильный скачок цен на апартаменты в 2024 году

Posted 11 января, 11:33
Published 11 января, 11:33
Modified 15 января, 13:52
Updated 15 января, 13:52
По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиты Чаплина с 1 января услуги застройщиков, которые строят апартаменты по долевым договорам, будут облагаться НДС. Это может привести к повышению цен на такую недвижимость.
По мнению эксперта апартаменты всегда отличались низкой ценой по сравнению с классическими квартирами и студиями, что было преимуществом для покупателей. Однако, новые правила налогообложения могут уменьшить этот приоритет.
Разберемся, стоит ли покупать апартаменты в 2024 году, а также в чем плюсы и минусы такого жилья.
Физически апартаменты, как и квартиры (квартиры-студии), являются пригодным помещением для постоянного проживания. Однако, юридический статут у них разный. Квартиры являются жилыми помещениями, так как находятся в жилых домах, а апартаменты — нежилые помещения, так как располагаются в административных зданиях. При этом, жить в апартаментах законом не запрещено.
Апартаменты имеют ряд преимуществ и в первую очередь это низкая цена. На рынке недвижимости такой вид жилья стоит на 15-30% дешевле, так как застройщику не требуется строить объекты социального назначения, необходимые для жилых застроек. К тому же, технические и санитарные нормы при строительстве апартаментов облегчены по сравнению с жилыми домами.
Еще одним преимуществом является удобное расположение. Большая часть апартаментов находится ближе к центру города или в самых престижных районах с уже развитой инфраструктурой и наличием общественного транспорта. Из-за этого недвижимость очень востребована при аренде на долгосрочной перспективе. В сфере посуточной аренды также есть спрос от туристов, которые предпочитают апартаменты гостиничному размещению.
По мнению управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, апартаменты являются хорошей инвестицией и чаще всего приобретаются клиентами, кто уже имеет квартиру и прописку. В Москве первичный рынок недвижимости на 25% состоит их предложений покупки такого жилья. Приобретение апартаментов дает выгодно для сдачи, так как имею одинаковую арендную стоимость с квартирой.
Также в апартаментах можно менять расположение мокрых точек, санузлов и кухонь без необходимости согласовывать перепланировку, так как они относятся к нежилым помещениям. Однако изменение несущих конструкций невозможно.
Наличие инфраструктуры «в доме» позволяет с комфортом пользоваться преимуществом услуг гостиничного сервиса, например уборка квартир и этажей. В таких комплексах часто располагаются тренажерные залы, спа-процедуры и кафе, поэтому не требуется выходить на улицу и ездить далеко.
Несмотря на сравнительно низкую стоимость апартаментов и их удобство расположения, такая недвижимость подойдет не каждому человеку. Перед покупкой необходимо знать минусы проживания в нежилом помещении.
При покупке апартаментов нельзя воспользоваться социальными ипотечными программами, в том числе использовать материнский капитал и получать субсидии на приобретение жилья. К тому же, такое жилье может быть изъято в счет погашения долгов. Например, квартира является неприкасаемым единственным жильем, поэтому из нее не могут выселить человека. Но при наличии долгов перед банком судебные приставы вправе выселить из апартаментов не только его владельца, но и других членов семьи, включая несовершеннолетних.
Апартаменты не подвергаются строительным нормативам для жилья, что может привести к проблемам с шумоизоляцией, звукоизоляцией и инсоляцией. Также может быть проблема с парковкой на открытых площадках и детскими игровыми зонами из-за отсутствия регулирования плотности застройки. Однако, большинство апартаментных комплексов, особенно премиум-класса, которые предназначены для постоянного проживания, уделяют особое внимание этим вопросам.
В апартаментах возможна только временная регистрация. Но и эта возможность зависит от того, какой статус имеет здание. Если недвижимость приобретена в торговом или деловом центре, то она приравнивается к офисным помещениям. Временная регистрация возможна только в апарт-отелях и гостиницах.
Тарифы ЖКХ в апартаментах обычно выше, чем в жилых домах. Расчеты производятся по тарифам для нежилых помещений. Также владельцы апартаментов не могут воспользоваться субсидиями и льготами на оплату коммунальных услуг.
Высокая налоговая ставка это еще один минус данного жилья. Для апартаментов она может быть выше, чем для квартир, но из-за более низкой кадастровой стоимости фактический размер налога практически равнозначен. К тому же, владельцы апартаментов не могут воспользоваться налоговым вычетом (13%), который доступен обладателям жилой недвижимости.
Для приобретения апартаментов нужно учесть все особенности проживания в таком помещении и отличительные права владения. Чтобы покупка была выгодной инвестицией депутат Никита Чаплин рекомендует приобретать апартаменты в апарт-комплексах, разрешение на строительство которых было получено до вступления в силу нового закона — НДС на апартаменты.
Он предупреждает о том, что некоторые застройщики могут начать искусственно завышать цены на уже существующие объекты, чтобы избежать уплаты НДС. Покупателям следует быть бдительными и не поддаваться на уловки застройщиков, поскольку такая покупка может оказаться нерациональной и неуспешной инвестицией.
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