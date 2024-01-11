До марта малый и средний бизнес привлечет 50 млрд под «зонтичные» поручительства КМСП

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, одна из ключевых задач «зонтичного» механизма состоит в повышении доступности кредитования для предпринимателей. Руководитель КМСП подчеркнул, что среди запросов малого и среднего бизнеса на первом месте находится доступность льготного финансирования. Согласно аналитическим данным Корпорации МСП и Минэкономразвития, получатели финансовой господдержки в шесть раз реже закрывают свой бизнес в течение трех лет. Также, спустя год после получения поддержки такие предприниматели демонстрируют более высокие показатели развития бизнеса по сравнению с теми, кто ей не пользовался.