До марта малый и средний бизнес привлечет 50 млрд под «зонтичные» поручительства КМСП

Posted 11 января, 07:51
Published 11 января, 07:51
Modified 25 июля, 21:40
Updated 25 июля, 21:40
Корпорация МСП довела до банков 25 миллиардов рублей. Это средства, предназначенные для кредитования малого и среднего бизнеса в течение I квартала 2024 года. Кредиты субъектам МСП будут бесплатно предоставляться в рамках «зонтичного» механизма. Оформить их можно в 19 банках-партнерах. Общий объем кредитования для таких предпринимателей составит не менее 50 миллиардов рублей, передают ria.ru.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, одна из ключевых задач «зонтичного» механизма состоит в повышении доступности кредитования для предпринимателей. Руководитель КМСП подчеркнул, что среди запросов малого и среднего бизнеса на первом месте находится доступность льготного финансирования. Согласно аналитическим данным Корпорации МСП и Минэкономразвития, получатели финансовой господдержки в шесть раз реже закрывают свой бизнес в течение трех лет. Также, спустя год после получения поддержки такие предприниматели демонстрируют более высокие показатели развития бизнеса по сравнению с теми, кто ей не пользовался.
«Поэтому, безусловно, финансовая поддержка оказывает существенное влияние на развитие сектора МСП и повышает доступность заемного финансирования», — пришел к выводу Александр Исаевич.
Уточняется, что «зонтичные» поручительства КМСП покрывают до 50 процентов от суммы кредита. Такая поддержка предполагает возможность привлечь банковское финансирование даже в случае, если у предпринимателя нет или недостаточно необходимого залога. Размер одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей. Срок погашения обязательств — до пятнадцати лет. Средства, привлеченные таким способом, могут быть направлены на инвестиционные цели, рефинансирование кредита, развитие бизнеса, увеличение оборотных средств.
Напомним, «зонтичный» механизм запустили в 2021 году на основании поручения главы государства. Он реализуется в рамках национального проекта, посвященного поддержке МСП. Куратором этого проекта выступает первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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