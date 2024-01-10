Почему выросли цены на аренду и что будет дальше с рынком жилья

Posted 10 января, 10:02
Published 10 января, 10:02
Modified 10 января, 10:04
Updated 10 января, 10:04
В ситуации ограниченного предложения жилья, постоянной миграции населения в большие города, изменяющегося демографического поведения, возвращения людей после переезда и развития туризма ключевыми трендами на рынке аренды на длительный срок стали нехватка предложения и продолжительный рост цен. В 2023 году цены на аренду квартир важных региональных рынков России выросли примерно на 25%.
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 18 крупнейших городах, включая Москву и Ленинградскую область, составила 27 тысяч рублей в месяц. А двухкомнатные квартиры стали стоить 39,5 тысяч рублей в месяц. Это увеличение составляет 25,8% и 24% соответственно по сравнению с предыдущим годом.
В конце декабря прошлого года цены оставались примерно на том же уровне. За последний месяц года цена на однокомнатные квартиры немного выросла на 0,3%, а на двухкомнатные — на 0,5%. Таким образом, в конце декабря средняя стоимость однокомнатной квартиры в РФ составила 25,2 тысяч рублей в месяц, а двухкомнатной — 30,6 тысяч рублей. За год эти показатели выросли на 19,9% и 18,9% соответственно. За месяц средняя стоимость аренды увеличилась на 2,8% для однокомнатных квартир и на 3% для двухкомнатных.
Под «краткосрочной арендой» понимается аренда квартир на несколько дней, что является альтернативой проживанию в отелях. После того, как компании Booking и Airbnb покинули рынок России, этот сегмент быстро развивается. В некоторых городах, например во Владикавказе, краткосрочная аренда почти полностью вытеснила долгосрочную и среднесрочную. Основной мотивацией для россиян стало желание заработать в условиях экономической нестабильности, особенно для 34% арендаторов это стало единственным источником дохода.
Краткосрочная аренда имеет много общего с гостиничным сервисом, поэтому людей, снимающих жилье, называют «гостями». По данным Циан, самые частые гости — это люди в возрасте от 26 до 45 лет, при этом 58% из них — это семьи с детьми до 18 лет. Такие гости выбирают краткосрочную аренду, потому что она обходится дешевле, чем проживание в семейных номерах отелей, и предлагает больше удобств, таких как наличие кухни и стиральной машины.
Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев рассказал, что стоимость аренды жилья выросла за прошедший год. Причина повышения цен — увеличение инфляции, рост доходов населения, сезонный фактор и снижение доступности ипотеки.
Издание Vm.ру со ссылкой на слова эксперта пишет, что осенью прошлого года наблюдался прилив квалифицированной рабочей силы из других стран. Это привело к увеличению спроса на аренду в Москве, Петербурге и других крупных городах, что повлекло за собой рост цен.
По мнению специалистов, в скором времени стоимость аренды больше не будет продолжать возрастать. Предвидится исправление цен в сторону снижения на 10 процентов, чтобы сбалансировать спрос и предложение.
Наилучшее время для аренды квартиры на длительный срок, согласно Апрелеву, приходится на весну и осень, когда спрос на жилое помещение обычно уменьшается.
Влияние ежемесячных выплат по ипотеке на ставки аренды всегда является фактором, который влияет на доступность жилья. Когда платежи по ипотеке начинают расти, это приводит к уменьшению возможности покупки собственного жилья и способствует повышению ставок аренды. Рассказала «Комсомольской правде» Ольга Павлинова, представитель компании «Этажи».
В больших городах России также наблюдается развитие рынка краткосрочной аренды, связанное с ростом внутреннего туризма. Это приводит к сокращению предложения долгосрочной аренды в сезон. Еще одной тенденцией является отказ от покупки собственного жилья в пользу мобильности. Люди снимают квартиры ближе к работе, чтобы быстро и без лишних затрат времени добираться до нее. И при смене работы меняют жилье. В период пандемии и перехода на удаленную работу эта тенденция немного снизилась, но с возвращением большинства работников обратно в офисы она возобновилась.