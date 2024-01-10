Почему выросли цены на аренду и что будет дальше с рынком жилья

Влияние ежемесячных выплат по ипотеке на ставки аренды всегда является фактором, который влияет на доступность жилья. Когда платежи по ипотеке начинают расти, это приводит к уменьшению возможности покупки собственного жилья и способствует повышению ставок аренды. Рассказала «Комсомольской правде» Ольга Павлинова, представитель компании «Этажи».



В больших городах России также наблюдается развитие рынка краткосрочной аренды, связанное с ростом внутреннего туризма. Это приводит к сокращению предложения долгосрочной аренды в сезон. Еще одной тенденцией является отказ от покупки собственного жилья в пользу мобильности. Люди снимают квартиры ближе к работе, чтобы быстро и без лишних затрат времени добираться до нее. И при смене работы меняют жилье. В период пандемии и перехода на удаленную работу эта тенденция немного снизилась, но с возвращением большинства работников обратно в офисы она возобновилась.