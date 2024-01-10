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Posted 10 января, 13:18

Published 10 января, 13:18

Modified 10 января, 13:20

Updated 10 января, 13:20

Эксперты рассказали, как выбрать квартиру для покупки

Как выбрать квартиру. Эксперты поделились своими секретами

10 января 2024, 13:18
Фото: 1MI.

Эксперты рассказали, как выбрать квартиру для покупки

Квартира покупается на долгие годы, поэтому к ее выбору надо подойти очень ответственно. На что обратить внимание и как не ошибиться, рассказали опрошенные Newia эксперты.

Как правильно выбрать квартиру

Руководитель агентства недвижимости Vysotsky Estate Фили-Можайский Сергей Макаров рассказал Newia, что покупка квартиры — это важный и волнующий момент в жизни. Это не только значительное финансовое вложение, но и шаг к обретению собственного уголка. При этом важно учесть ряд ключевых аспектов.

На что обратить внимание при выборе квартиры

В первую очередь — локацию и характеристики конкретного дома. Почему важно начинать именно с выбора района, а не ЖК?

Какой бы не был распрекрасный комплекс, но необлагороженная во всех смыслах окружающая обстановка может сделать проживание в нем просто невыносимым.

Поэтому сначала выбирается территория проживания, а потом уже на ней конкретный дом.

При выборе локации важно понимать, как будет в перспективе развиваться инфраструктура района. Какие планы с поликлиниками и больницами? Есть ли проекты строительства новых школ и детских садов? Насколько удобны подъездная дорога и развязки общественного транспорта? И многое другое.

Определившись с локаций, необходимо отследить качественные характеристики ЖК, к которым относятся:

  1. состояние фасадов и общих зон
  2. профессионализм управляющей компании
  3. безопасность
  4. ликвидность планировок

Бюджет на квартиру

По словам Сергея Макарова, нужно трезво оценить свои финансовые возможности.

«Учитывайте не только стоимость самой квартиры, но и дополнительные расходы: налоги, страхование, коммунальные услуги и т. д. Если вы планируете взять ипотеку, изучите различные кредитные предложения и выберите наиболее подходящие условия», — рассказал собеседник.

Проверить документы на квартиру

Перед покупкой важно убедиться в юридической чистоте квартиры. Проверьте все документы: правоустанавливающие документы, историю собственности, нет ли обременений или задолженностей, если квартира наследственная, то изучите все обстоятельства дела.

Долгосрочный потенциал и перепродажа

Покупая квартиру, подумайте о ее долгосрочных перспективах. Оцените, насколько легко будет продать или сдать эту квартиру в аренду в будущем, если потребуется.

Определить цель покупки

Генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева рассказала Newia, что достаточно часто люди совершают приобретения эмоционально и, по ее мнению, все-таки к покупке квартиры надо подойти более хладнокровно.

Фото: 1MI

Первое, необходимо понять цель покупки — это приобретение для постоянного проживания, временного отдыха (как, например, квартира в Сочи для отдыха пару раз в год), сохранения своих накоплений (высокая инфляция и деньги тают на глазах) или инвестиция, как капитализация или же получение пассивного дохода.

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Как только цель определена, необходимо трезво оценить свои силы (ежемесячные ипотечные платежи, содержание недвижимости и, например, необходимость в ремонте, если недвижимость без отделки).

Определите свой бюджет на эту покупку. Это важно и приняв решение, вы потратите меньше времени на осмотр не подходящих вам вариантов.

После этого уже определяемся с планировкой и метражом.

И конечно же, не забываем про локацию. Квартира для жизни, безусловно, должна быть удобно расположена к необходимой для вас инфраструктуре — работа, школа, транспортные развязки, магазины.

Квартира для отдыха должна вас радовать и место, в котором она расположена, должна соответствовать именно отдыху — кафе, набережные, парки или же, наоборот, минимум инфраструктуры и тишина.

Фото: 1MI

Недвижимость для инвестиций обязательно должна быть на этапе роста.

«После того как все параметры вы для себя определили, я бы рекомендована найти надежного партнёра — агентство недвижимости, которое сэкономит вам время и деньги. Ведь АН не только поможет подобрать для вас интересные варианты, но и поможет с одобрением ипотеки, проверкой недвижимости, проведением сделки и получением ключей. На мой взгляд, любое приобретение недвижимости должно быть не только выгодным, но и безопасным», — считает эксперт.

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