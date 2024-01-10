Как выбрать квартиру. Эксперты поделились своими секретами

Posted 10 января, 13:18
Published 10 января, 13:18
Modified 10 января, 13:20
Updated 10 января, 13:20
Руководитель агентства недвижимости Vysotsky Estate Фили-Можайский Сергей Макаров рассказал Newia, что покупка квартиры — это важный и волнующий момент в жизни. Это не только значительное финансовое вложение, но и шаг к обретению собственного уголка. При этом важно учесть ряд ключевых аспектов.
В первую очередь — локацию и характеристики конкретного дома. Почему важно начинать именно с выбора района, а не ЖК?
Какой бы не был распрекрасный комплекс, но необлагороженная во всех смыслах окружающая обстановка может сделать проживание в нем просто невыносимым.
Поэтому сначала выбирается территория проживания, а потом уже на ней конкретный дом.
При выборе локации важно понимать, как будет в перспективе развиваться инфраструктура района. Какие планы с поликлиниками и больницами? Есть ли проекты строительства новых школ и детских садов? Насколько удобны подъездная дорога и развязки общественного транспорта? И многое другое.
Определившись с локаций, необходимо отследить качественные характеристики ЖК, к которым относятся:
По словам Сергея Макарова, нужно трезво оценить свои финансовые возможности.
«Учитывайте не только стоимость самой квартиры, но и дополнительные расходы: налоги, страхование, коммунальные услуги и т. д. Если вы планируете взять ипотеку, изучите различные кредитные предложения и выберите наиболее подходящие условия», — рассказал собеседник.
Перед покупкой важно убедиться в юридической чистоте квартиры. Проверьте все документы: правоустанавливающие документы, историю собственности, нет ли обременений или задолженностей, если квартира наследственная, то изучите все обстоятельства дела.
Покупая квартиру, подумайте о ее долгосрочных перспективах. Оцените, насколько легко будет продать или сдать эту квартиру в аренду в будущем, если потребуется.
Генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева рассказала Newia, что достаточно часто люди совершают приобретения эмоционально и, по ее мнению, все-таки к покупке квартиры надо подойти более хладнокровно.
Первое, необходимо понять цель покупки — это приобретение для постоянного проживания, временного отдыха (как, например, квартира в Сочи для отдыха пару раз в год), сохранения своих накоплений (высокая инфляция и деньги тают на глазах) или инвестиция, как капитализация или же получение пассивного дохода.
Как только цель определена, необходимо трезво оценить свои силы (ежемесячные ипотечные платежи, содержание недвижимости и, например, необходимость в ремонте, если недвижимость без отделки).
Определите свой бюджет на эту покупку. Это важно и приняв решение, вы потратите меньше времени на осмотр не подходящих вам вариантов.
После этого уже определяемся с планировкой и метражом.
И конечно же, не забываем про локацию. Квартира для жизни, безусловно, должна быть удобно расположена к необходимой для вас инфраструктуре — работа, школа, транспортные развязки, магазины.
Квартира для отдыха должна вас радовать и место, в котором она расположена, должна соответствовать именно отдыху — кафе, набережные, парки или же, наоборот, минимум инфраструктуры и тишина.
Недвижимость для инвестиций обязательно должна быть на этапе роста.
«После того как все параметры вы для себя определили, я бы рекомендована найти надежного партнёра — агентство недвижимости, которое сэкономит вам время и деньги. Ведь АН не только поможет подобрать для вас интересные варианты, но и поможет с одобрением ипотеки, проверкой недвижимости, проведением сделки и получением ключей. На мой взгляд, любое приобретение недвижимости должно быть не только выгодным, но и безопасным», — считает эксперт.