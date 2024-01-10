Как выбрать квартиру. Эксперты поделились своими секретами

Первое, необходимо понять цель покупки — это приобретение для постоянного проживания, временного отдыха (как, например, квартира в Сочи для отдыха пару раз в год), сохранения своих накоплений (высокая инфляция и деньги тают на глазах) или инвестиция, как капитализация или же получение пассивного дохода.