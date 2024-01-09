Как из однушки сделать евродвушку

Евродвушка — это жилье, которое предлагает квартиру с изолированной комнатой, помимо ванной, а также совмещенную кухню-гостиную. Это означает, что помимо общего пространства для отдыха и приготовления пищи, есть отдельная комната, которая может служить спальней, комнатой для детей или рабочим кабинетом.



Интересно, что из однокомнатной квартиры можно создать подобную планировку. Например, если взять стандартную «однушку» площадью 40 квадратных метров, то помимо ванной там будет небольшая кухня площадью 9-12 квадратных метров и зал площадью 20-22 квадратных метров. Однако, при такой планировке возникают определенные неудобства.



Одно из них заключается в том, что когда приходят гости, на кухне становится тесно и приходится переносить встречу в зал. Более того, каждую ночь приходится раскладывать диван и готовить его в качестве спального места. Если в семье проживает больше двух человек, то нет отдельного пространства для отдыха одного из них.