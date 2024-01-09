Как из однушки сделать евродвушку

Posted 9 января, 06:03
Published 9 января, 06:03
Modified 9 января, 06:05
Updated 9 января, 06:05
Евродвушка — это жилье, которое предлагает квартиру с изолированной комнатой, помимо ванной, а также совмещенную кухню-гостиную. Это означает, что помимо общего пространства для отдыха и приготовления пищи, есть отдельная комната, которая может служить спальней, комнатой для детей или рабочим кабинетом.
Интересно, что из однокомнатной квартиры можно создать подобную планировку. Например, если взять стандартную «однушку» площадью 40 квадратных метров, то помимо ванной там будет небольшая кухня площадью 9-12 квадратных метров и зал площадью 20-22 квадратных метров. Однако, при такой планировке возникают определенные неудобства.
Одно из них заключается в том, что когда приходят гости, на кухне становится тесно и приходится переносить встречу в зал. Более того, каждую ночь приходится раскладывать диван и готовить его в качестве спального места. Если в семье проживает больше двух человек, то нет отдельного пространства для отдыха одного из них.
Чтобы превратить однокомнатную квартиру в студию евроформата, нужно определиться, какую часть помещения вы будете использовать для гостиной и кухни. Вариант с переносом гостиной на кухню является более простым. Вам просто нужно будет разместить маленький диван и кофейный столик в кухне. Таким образом, у вас появится полноценное студийное пространство. Если ваша кухня небольшая, можно попробовать расширить ее за счет холла или утепленной лоджии. Там можно разместить рабочий стол, кресло и стеллаж с книгами.
При выборе комнаты для создания студийного пространства предпочтение следует отдать той, где больше света. Если одно из помещений имеет два окна, то логичным будет сделать кухню-гостиную там.
Если кухню перенести в гостиную, то придется отказаться от газовой плиты и установить электрическую. Кроме того, необходимо обеспечить эффективную вытяжку и проветривание.
Установка передвижных экранов, небольших разделительных стен или мебели для определения границ комнаты — дело достаточно простое. В таком случае нет необходимости уведомлять официальные органы, но жилье по-прежнему останется однокомнатным.
Однако полноценная перепланировка с изменением расположения стен требует предварительного составления проекта и проверки пакета документов контролирующими организациями. Только после этого можно будет приступить к ремонтным работам.
Для того, чтобы комнаты выглядели свежими и просторными, чтобы не было ощущения стесненности и давления, необходимо использовать светлые отделочные материалы на основных поверхностях. Желательно выбирать пастельную цветовую гамму с преобладанием мягких оттенков персика, бежа, молока и голубого. Организация освещения также играет важную роль.
Хорошим решением будет установить многоуровневое освещение: потолочная люстра и направленные светильники, бра над кроватью, настольные лампы на мебели и торшер на полу. При соблюдении данных рекомендаций можно превратить однокомнатную квартиру в комфортабельное и просторное помещение со стильным интерьером, и это возможно даже при ограниченном бюджете.
Часто застройщики квартир делают кухни в однокомнатных апартаментах весьма просторными. Но это может ограничить пространство для гостиной и создать неудобства. Поэтому надо придумать, как лучше использовать имеющиеся метры.
Если есть желание, можно поставить перегородку, чтобы сделать кухню узкой и создать более просторную спальню, в которую поместится кровать, комоды и шкаф. Стоит заметить, что в этом случае кухня будет лишена естественного света. Чтобы избежать темноты, можно сделать декоративное окно в стене, используя матовое или витражное стекло.
Один из вариантов преобразования однокомнатной квартиры в двухкомнатную без использования гипсокартонных перегородок — это использование высокого шкафа. Вы сможете получить доступ к нему только с одной стороны, а другую можно украсить зеркальными панелями, что также поможет визуально расширить вторую зону. Эту зеркальную стену лучше разместить в гостиной зоне, поскольку доступ к личным вещам в шкафу будет необходим с стороны спальни.