Как сделать ремонт в ванной дешево

К выбору потолка в ванной комнате нужно подойти очень ответственно. Важно, чтобы он был долговечным и влагостойким.



Один из доступных вариантов — натяжной потолок. Его преимущества заключаются в невысокой стоимости и быстром монтаже, что позволяет сэкономить время и нервы. Уход за ним также не составляет особого труда. И самое главное — если сверху сосед причинит вред и вода поступит в вашу ванную комнату, натяжной потолок сможет задержать ее, обезопасив ваше имущество. Также никто не отменял возможность быстро откачать лишнюю жидкость. Встречаются сомнения, связанные с использованием синтетических материалов, из которых изготавливаются натяжные полотна. Но специалисты утверждают, что это всего лишь миф, и нет опасности для здоровья.



Еще один вариант — пластиковые панели. Главное преимущество этого выбора заключается в его низкой стоимости. За панелями легко ухаживать, а монтаж может быть выполнен с помощью видеоинструкций. Недостатком такого вида покрытия является не очень эстетичный внешний вид, который может выглядеть дёшево. Однако, это отличный вариант для быстрого и недорогого ремонта, особенно, если вы живете в съёмном жилье.