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Posted 8 января, 08:38

Published 8 января, 08:38

Modified 8 января, 08:40

Updated 8 января, 08:40

Стало известно, как сделать ремонт в ванной дешево

Как сделать ремонт в ванной дешево

8 января 2024, 08:38
Фото: 1MI.

Стало известно, как сделать ремонт в ванной дешево

Многие думают, что сделать ремонт в ванной довольно дорого. Но это не всегда так, если пользоваться советами разбирающихся в этом людей. Как недорого провести ремонтные работы, в материале Newia.

Ремонт ванной комнаты обычно требует значительных финансовых затрат. Чтобы получить хороший результат, нужно установить надежное и удобное сантехническое оборудование, облицевать стены и пол качественной плиткой, а также использовать красивые декоративные элементы. Конечно, все это не может стоить дешево.

Однако сейчас последние модные тенденции находятся в стороне от избыточного оформления, предпочитая минимализм и простоту. Благодаря этому можно создать красивый интерьер и при этом не потратить большие суммы денег.

При этом сэкономить можно на каждом этапе ремонта: начиная от покупки сантехнического оборудования и плитки и заканчивая установкой светильников и декоративных элементов.

Отделка стен

Наилучшим вариантом для облицовки влажных помещений является использование плитки, так как это самый универсальный и экономичный способ. Чтобы сэкономить на отделке стен, рекомендуется выбирать маленькую квадратную плитку, поскольку большие или прямоугольные варианты обойдутся дороже и будут создавать дополнительные трудности при укладке.

Фото: 1MI



Одним из главных преимуществ использования плитки является ее долговечность. Даже недорогой материал, при правильном уходе, прослужит несколько десятилетий. Кроме того, плитка устойчива к перепадам температур, которые часто возникают в ванной комнате. Еще одним достоинством материала является его практичность: в случае повреждения поверхности, плитку можно легко заменить без проведения крупного ремонта.

Отделка потолка

К выбору потолка в ванной комнате нужно подойти очень ответственно. Важно, чтобы он был долговечным и влагостойким.

Один из доступных вариантов — натяжной потолок. Его преимущества заключаются в невысокой стоимости и быстром монтаже, что позволяет сэкономить время и нервы. Уход за ним также не составляет особого труда. И самое главное — если сверху сосед причинит вред и вода поступит в вашу ванную комнату, натяжной потолок сможет задержать ее, обезопасив ваше имущество. Также никто не отменял возможность быстро откачать лишнюю жидкость. Встречаются сомнения, связанные с использованием синтетических материалов, из которых изготавливаются натяжные полотна. Но специалисты утверждают, что это всего лишь миф, и нет опасности для здоровья.

Еще один вариант — пластиковые панели. Главное преимущество этого выбора заключается в его низкой стоимости. За панелями легко ухаживать, а монтаж может быть выполнен с помощью видеоинструкций. Недостатком такого вида покрытия является не очень эстетичный внешний вид, который может выглядеть дёшево. Однако, это отличный вариант для быстрого и недорогого ремонта, особенно, если вы живете в съёмном жилье.

Выбрать смесители

Смесители бывают двух типов: открытого и скрытого монтажа. Второй вариант выглядит более элегантно: все трубки спрятаны, а управление осуществляется с помощью встроенной панели. Это выглядит очень красиво, но стоит значительно больше обычных кранов.

Цена за комплект начинается от 70 000 ₽, и это только за сам товар без учета работ по установке. Краны открытого монтажа, которые выглядят почти так же стильно, будут стоить дешевле — от 20 000 ₽, возможно даже меньше. Так что, если вы хотите сэкономить, выбирайте этот вариант.

Купить обычную ванну

Часто люди мечтают о такой эксклюзивной и стильной ванне, как, например, с массивными гнутыми ножками. Однако у такого решения есть две основные проблемы.

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Первая проблема заключается в том, что эта ванна с ножками будет выглядеть красиво только в большой комнате. Для того чтобы ванна подходила по размерам, в небольшую ванную в стандартной многоэтажке она может просто не поместиться.

Чтобы сэкономить, лучше выбрать обычную акриловую ванну без ножек. Ее можно приобрести за 25 000 ₽, а обычный смеситель — за 5 000 ₽. При этом она все равно будет выглядеть стильно и современно.

Фото: 1MI



Если ваша старая ванна подходит вам по размерам и форме, нет необходимости ее менять целиком. Достаточно просто обновить покрытие, что обойдется примерно в 6 000 ₽: 4 000 ₽ на работу и 2 000 ₽ на материалы.

Купить российскую плитку

Плитка производства зарубежных компаний сейчас не дешевая, зачем переплачивать, если можно найти отличные отделочные материалы российского производства, которые не уступают по качеству и красоте.

Это — стильное обустройство стен и пола, которое обойдется гораздо дешевле, чем импортные аналоги.

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#Илья Протвинов#Общество#Ремонт#Материалы#Отделка#Ванная#Дешево#Сантехника#Плитка
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