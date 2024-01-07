Как выбрать надежную бригаду для ремонта квартиры

В первую очередь необходимо удостовериться в том, что команда специалистов является профессиональной и имеет достаточный опыт работы, чтобы доверить им квартиру. Некоторые мастера могут преувеличивать свои навыки, представляя работы других людей как свои собственные. Поэтому мы не принимаем слова на веру и просим их подтвердить официальными документами, такими как выписка из реестра индивидуального предпринимателя с указанием соответствующего вида деятельности.



Это позволит нам избежать работы с непрофессиональными бригадами, существующими только один-два дня. Также не будет лишним проверить практический опыт руководителя команды и удостовериться в наличии у него релевантного образования.



Если мы работаем с юридическим лицом, мы можем быть уверены в своей защите. Кроме того, мы будем иметь все необходимые документы, включая счета на оплату, чеки и акты выполненных работ. И если по вине бригады что-то пойдет не так, мы имеем право обратиться в суд за возмещением ущерба.



Идеальная команда должна заниматься отделкой квартир не менее пяти лет. За это время мастера накапливают необходимый опыт и имеют в своем портфеле десятки выполненных ремонтов.