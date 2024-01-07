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Posted 7 января, 09:55

Published 7 января, 09:55

Modified 7 января, 09:57

Updated 7 января, 09:57

Как выбрать надежную бригаду для ремонта квартиры

Как выбрать надежную бригаду для ремонта квартиры

7 января 2024, 09:55
Фото: 1MI.
Многие, кому приходится делать ремонт в квартире, сталкиваются с проблемой найти надежную бригаду. Как подобрать работников, которые не обманут, в материале Newia.

Обращение к друзьям или знакомым

Один из самых простых и надежных способов найти бригаду для ремонта — поговорить с друзьями или знакомыми, которые недавно осуществляли подобные работы. Если они остались довольны результатом, попросите их предоставить контакты бригадира или фирмы.

Также стоит посетить их дома и оценить качество выполненного ремонта. Обратите внимание на возможные сложности, которые могли возникнуть, на специалистов, которые были задействованы, а также на сильные и слабые стороны бригады. Это поможет вам сделать правильный выбор и узнать, как производилась оплата.

Спросить у соседей

Если вы приобрели квартиру в новостройке, то рядом с вами находятся несколько соседей, которые уже приступили к ремонту или уже закончили его. Попросите контакты бригад, если соседи довольны результатом.

Фото: 1MI



Это также имеет дополнительное преимущество, потому что строители уже знакомы с указанными особенностями конструкции здания, требованиями управляющей компании и другими нюансами. Это значительный плюс, который поможет избежать ошибок и лишних затрат на ремонт.

Как проверить надежность бригады

В первую очередь необходимо удостовериться в том, что команда специалистов является профессиональной и имеет достаточный опыт работы, чтобы доверить им квартиру. Некоторые мастера могут преувеличивать свои навыки, представляя работы других людей как свои собственные. Поэтому мы не принимаем слова на веру и просим их подтвердить официальными документами, такими как выписка из реестра индивидуального предпринимателя с указанием соответствующего вида деятельности.

Это позволит нам избежать работы с непрофессиональными бригадами, существующими только один-два дня. Также не будет лишним проверить практический опыт руководителя команды и удостовериться в наличии у него релевантного образования.

Если мы работаем с юридическим лицом, мы можем быть уверены в своей защите. Кроме того, мы будем иметь все необходимые документы, включая счета на оплату, чеки и акты выполненных работ. И если по вине бригады что-то пойдет не так, мы имеем право обратиться в суд за возмещением ущерба.

Идеальная команда должна заниматься отделкой квартир не менее пяти лет. За это время мастера накапливают необходимый опыт и имеют в своем портфеле десятки выполненных ремонтов.

Подготовить вопросы для бригадира

Если вы хотите ни о чем не забыть, есть возможность перед встречей составить список вопросов. Примерный вариант списка может быть такой:

1. Работают ли мастера по договору?
2. Какие проекты они выполняли ранее? Занимался ли прораб дизайн-проектами?
3. Что включено в стоимость работ и как будет осуществляться оплата?
4. Как часто прораб будет проверять работу мастеров? Какой опыт у них имеется?
5. Кто закупает материалы? Какое оборудование будет использоваться в работе?
6. Какие гарантии предоставляет бригада?
7. Попросите прораба подробно описать процессы, которые будут выполняться мастерами. Например, если нужно стелить ламинат, уточните: нужно ли сначала делать стяжку пола, укладывать звукопоглощающий материал и зачем это нужно.

Важно записывать все ответы, после чего можно провести проверку через интернет или обратиться к тем самым друзьям, которые уже делали ремонт. Также стоит самостоятельно оценить состояние пола, чтобы определить, действительно ли нужно его выравнивать, или вам могут навязывать дополнительные услуги.

Фото: 1MI



Если прораб отвечает уклончиво, путается в этапах работы или использует много специальных терминов, стоит задуматься о его компетентности и честности.

Ошибки при выборе строительной бригады

Выбор исполнителей для ремонта — это ответственный процесс, который требует внимательности и осторожности. Важно помнить, что дешевая стоимость услуг может не всегда гарантировать высокое качество работы. Поэтому рекомендуется обратить внимание не только на цену, но и на опыт и мастерство специалистов.

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Не стоит спешить при выборе исполнителей. Это момент, когда лучше потратить некоторое время для поиска проверенных и надежных мастеров, чем получить плохое качество ремонта и остаться с ним на долгие годы. Помните, что хорошие специалисты могут потребовать некоторого времени для выполнения работ.

Особое внимание следует уделить изучению сметы — документа, в котором указана примерная стоимость ремонта. Необходимо быть внимательными и несколько раз проверить все пункты и цифры в смете. Недобросовестные подрядчики могут представить сумму, которая на первый взгляд покажется вам приемлемой, но по ходу ремонта начать добавлять необходимые работы за отдельную плату. Будьте бдительны и остерегайтесь подобных ситуаций.

В итоге, выбор исполнителей и изучение сметы — важные шаги, которые помогут вам получить качественный ремонт без неприятных сюрпризов. Старайтесь обращаться к проверенным специалистам, которые имеют достаточный опыт и гарантии качества работы.

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