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Posted 4 января, 12:28

Published 4 января, 12:28

Modified 15 января, 13:56

Updated 15 января, 13:56

Составлен топ самых дорогих квартир в Москве в 2024 году

Составлен топ самых дорогих квартир в Москве в 2024 году

4 января 2024, 12:28
Фото: 1MI.
В Москве есть множество дорогих квартир, которые могут быть предметом восхищения. Некоторые из них находятся в элитных жилых комплексах, другие — в исторических зданиях, третьи — в уникальных архитектурных проектах.

В конце 2023 года аналитики назвали жилые комплексы, предлагающие самые дорогие квартиры в сегменте элитной недвижимости Москвы. Ими оказались ЖК «Пречистенка 13», клубные дома на Пречистенской набережной и Молочном переулке.

Однако, стоимость квартиры зависит не только от ее местоположения, но и от многих других факторов, таких как площадь, состояние и качество отделки.

Какая московская недвижимость является самой дорогой в 2024 году — читайте в newia.ru.

6 место

ул. Пречистенка, 8с1

2 101 152 руб. за 1 кв. м.

Одной из самых дорогих квартир стали двухэтажные апартаменты в элитном жилом комплексе с видом на Храм Христа Спасителя. Конструкция дома спроектирована так, что квартира, площадью 577 кв. м., имеет вид на Москву и внутренний двор в 360 градусов. В интерьере использовались исторические элементы отделки и лепнины, имеется два дровяных камина, большая ванная комната (25 кв. м.) и балкон. Из особенностей продавец отмечает ремонт только на 2 этаже. Первый этаж пентхауса требует ремонта под индивидуальный запрос клиента.

Стоимость квартиры — 1 214 255 488 руб.

5 место

Кnights Вridge Private Park, ул. Ефремова

3 880 597 руб. за 1 кв. м.

На пятом месте по стоимости самых дорогих квартир в Москве располагается четырехкомнатная квартира площадью 335 кв. м. Она находится на последнем этаже 7-этажного элитного ЖК Кnights Вridge Private и полностью укомплектована для комфортного проживания.

В квартире имеется 4 спальни, просторная кухня (30 кв. м.), отдельная гардеробная, несколько санузлов. Дизайн квартиры выполнен известным художником, мебель и техника привезена из Италии и Германии. Панорамные окна и лоджия позволят насладиться прекрасным видом Москвы в любое время года.

Стоимость квартиры — 1 300 000 000 руб.

4 место

ЖК «Молочный 7», Молочный пер.

2 226 855 руб. за 1 кв. м.

Семикомнатный двухуровневый пентхаус, площадью 584 кв. м., располагается в элитном жилом комплексе Москвы рядом с Зачатьевским монастырем. Это клубный дом класса deluxe, который рассчитан всего на 5 квартир. Квартира занимает 5 и 6 этаж, имеет лифт, просторную гостиную (150 кв. м.), полностью оснащенную кухню-столовую (58 кв. м.) и пять спальных комнат. В подземном паркинге, рассчитанном на 10 машин, имеются свои 3 автоместа.

Особняк ЖК «Молочный 7» оснащен автоматизированной системой «умный дом», собственной системой фильтрации воды, климат-контроль и индивидуальный тепловой пункт.
Стоимость квартиры — 1 300 483 421 рублей.

3 место

ЖК «Лаврушинский», пер. Большой Толмачёвский

4 200 588 руб. за 1 кв. м.

Застройщик новостройки в центре Москвы предлагает приобрести роскошный двухэтажный пентхаус с бассейном и видом на Кремль. Общая площадь квартиры 459,2 кв. м. включает в себя огромную кухню (81,4 кв. м.), просторную террасу (200 кв. м.), несколько санузлов и отдельную гардеробную. Жилая зона пентхауса комфортно размещает 6 спальных комнат, детскую и кабинет. В гостиной имеется камин, балкон и панорамные окна с видом на столицу.

Стоимость квартиры — 1 929 750 000 рублей.

2 место

Клубный дом «Обыденский № 1», пер. 3-й Обыденский, вл. 1

5 млн за 1 кв. м.

Эта квартира могла быть по праву самой дорогой в Москве, так как имеет самую высокую стоимость за один квадратный метр при небольшой площади. Пятикомнатная квартира в новостройке, площадью 428,5 кв. м., располагается на Остоженке в 150 метрах от храма Христа Спасителя. Помимо этого, из окон открывается вид на церковь Илии Пророкa, главный храм страны и Кремль.

Шестиэтажный дом, состоящий всего из 28 квартир, имеет свой двор-сад, фитнес-клуб, детские пространства, большую общую гостиную и просторный паркинг. В самой квартире имеется отдельная гардеробная, несколько санузслов, балкон.

Стоимость новой квартиры без отделки оценивается в 2 147 483 647 рублей.

1 место

Vеsреr Tvеrskауа, 1-я Тверская-Ямская ул., 2.

2 млн 300 тыс за 1 кв. м.

Самой дорогой квартирой в Москве стал пентхаус Vеsреr Tvеrskауа на последнем этаже здания, площадью 1067 кв. м. и стоимостью почти 2,5 млрд рублей.

Жилплощадь располагается в элитном доме с инфраструктурой пятизвездочного отеля. Высокий сервис обслуживания жильцов предлагает не только услуги химчистки и любезное исполнение всех пожеланий, но и ресторан высокой кухни, wеllnеss- клуб с бассейном и СПА в любое время суток.

Продаваемый пентхаус из более чем 10 комнат и высотой потолка 4,05 м. требует ремонта, но технически оснащен всем необходимым, в том числе системой безопасности. Подняться в свою квартиру можно по отдельному входу или в личном лифте. Помимо жилой зоны, квартира имеет просторную террасу, площадью 82,7 кв. м.

Стоимость квартиры — 2 455 020 000 рублей.

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