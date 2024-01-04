Составлен топ самых дорогих квартир в Москве в 2024 году

Posted 4 января, 12:28
Published 4 января, 12:28
Modified 15 января, 13:56
Updated 15 января, 13:56
В конце 2023 года аналитики назвали жилые комплексы, предлагающие самые дорогие квартиры в сегменте элитной недвижимости Москвы. Ими оказались ЖК «Пречистенка 13», клубные дома на Пречистенской набережной и Молочном переулке.
Однако, стоимость квартиры зависит не только от ее местоположения, но и от многих других факторов, таких как площадь, состояние и качество отделки.
Какая московская недвижимость является самой дорогой в 2024 году — читайте в newia.ru.
ул. Пречистенка, 8с1
2 101 152 руб. за 1 кв. м.
Одной из самых дорогих квартир стали двухэтажные апартаменты в элитном жилом комплексе с видом на Храм Христа Спасителя. Конструкция дома спроектирована так, что квартира, площадью 577 кв. м., имеет вид на Москву и внутренний двор в 360 градусов. В интерьере использовались исторические элементы отделки и лепнины, имеется два дровяных камина, большая ванная комната (25 кв. м.) и балкон. Из особенностей продавец отмечает ремонт только на 2 этаже. Первый этаж пентхауса требует ремонта под индивидуальный запрос клиента.
Стоимость квартиры — 1 214 255 488 руб.
Кnights Вridge Private Park, ул. Ефремова
3 880 597 руб. за 1 кв. м.
На пятом месте по стоимости самых дорогих квартир в Москве располагается четырехкомнатная квартира площадью 335 кв. м. Она находится на последнем этаже 7-этажного элитного ЖК Кnights Вridge Private и полностью укомплектована для комфортного проживания.
В квартире имеется 4 спальни, просторная кухня (30 кв. м.), отдельная гардеробная, несколько санузлов. Дизайн квартиры выполнен известным художником, мебель и техника привезена из Италии и Германии. Панорамные окна и лоджия позволят насладиться прекрасным видом Москвы в любое время года.
Стоимость квартиры — 1 300 000 000 руб.
ЖК «Молочный 7», Молочный пер.
2 226 855 руб. за 1 кв. м.
Семикомнатный двухуровневый пентхаус, площадью 584 кв. м., располагается в элитном жилом комплексе Москвы рядом с Зачатьевским монастырем. Это клубный дом класса deluxe, который рассчитан всего на 5 квартир. Квартира занимает 5 и 6 этаж, имеет лифт, просторную гостиную (150 кв. м.), полностью оснащенную кухню-столовую (58 кв. м.) и пять спальных комнат. В подземном паркинге, рассчитанном на 10 машин, имеются свои 3 автоместа.
Особняк ЖК «Молочный 7» оснащен автоматизированной системой «умный дом», собственной системой фильтрации воды, климат-контроль и индивидуальный тепловой пункт.
Стоимость квартиры — 1 300 483 421 рублей.
ЖК «Лаврушинский», пер. Большой Толмачёвский
4 200 588 руб. за 1 кв. м.
Застройщик новостройки в центре Москвы предлагает приобрести роскошный двухэтажный пентхаус с бассейном и видом на Кремль. Общая площадь квартиры 459,2 кв. м. включает в себя огромную кухню (81,4 кв. м.), просторную террасу (200 кв. м.), несколько санузлов и отдельную гардеробную. Жилая зона пентхауса комфортно размещает 6 спальных комнат, детскую и кабинет. В гостиной имеется камин, балкон и панорамные окна с видом на столицу.
Стоимость квартиры — 1 929 750 000 рублей.
Клубный дом «Обыденский № 1», пер. 3-й Обыденский, вл. 1
5 млн за 1 кв. м.
Эта квартира могла быть по праву самой дорогой в Москве, так как имеет самую высокую стоимость за один квадратный метр при небольшой площади. Пятикомнатная квартира в новостройке, площадью 428,5 кв. м., располагается на Остоженке в 150 метрах от храма Христа Спасителя. Помимо этого, из окон открывается вид на церковь Илии Пророкa, главный храм страны и Кремль.
Шестиэтажный дом, состоящий всего из 28 квартир, имеет свой двор-сад, фитнес-клуб, детские пространства, большую общую гостиную и просторный паркинг. В самой квартире имеется отдельная гардеробная, несколько санузслов, балкон.
Стоимость новой квартиры без отделки оценивается в 2 147 483 647 рублей.
Vеsреr Tvеrskауа, 1-я Тверская-Ямская ул., 2.
2 млн 300 тыс за 1 кв. м.
Самой дорогой квартирой в Москве стал пентхаус Vеsреr Tvеrskауа на последнем этаже здания, площадью 1067 кв. м. и стоимостью почти 2,5 млрд рублей.
Жилплощадь располагается в элитном доме с инфраструктурой пятизвездочного отеля. Высокий сервис обслуживания жильцов предлагает не только услуги химчистки и любезное исполнение всех пожеланий, но и ресторан высокой кухни, wеllnеss- клуб с бассейном и СПА в любое время суток.
Продаваемый пентхаус из более чем 10 комнат и высотой потолка 4,05 м. требует ремонта, но технически оснащен всем необходимым, в том числе системой безопасности. Подняться в свою квартиру можно по отдельному входу или в личном лифте. Помимо жилой зоны, квартира имеет просторную террасу, площадью 82,7 кв. м.
Стоимость квартиры — 2 455 020 000 рублей.