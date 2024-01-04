Составлен топ самых дорогих квартир в Москве в 2024 году

Одной из самых дорогих квартир стали двухэтажные апартаменты в элитном жилом комплексе с видом на Храм Христа Спасителя. Конструкция дома спроектирована так, что квартира, площадью 577 кв. м., имеет вид на Москву и внутренний двор в 360 градусов. В интерьере использовались исторические элементы отделки и лепнины, имеется два дровяных камина, большая ванная комната (25 кв. м.) и балкон. Из особенностей продавец отмечает ремонт только на 2 этаже. Первый этаж пентхауса требует ремонта под индивидуальный запрос клиента.