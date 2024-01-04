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Posted 4 января, 05:34

Published 4 января, 05:34

Modified 4 января, 05:34

Updated 4 января, 05:34

Как сдавать квартиру посуточно и заработать на этом

Как сдавать квартиру посуточно и заработать на этом

4 января 2024, 05:34
Фото: 1MI
Многие, у кого есть свободная квартира, хотят на ней заработать, передавая в аренду. Как сдавать жилье посуточно и получать хорошие деньги, в материале Newia.

Пустующая квартира не приносит прибыли. Но эту проблему можно решить, сдавая жилье в аренду на долгий или короткий срок. Сдача на долгий срок предельно проста: нужно найти арендаторов, заключить договор и передать ключи, а затем получать фиксированную ежемесячную сумму. При этом можно время от времени проверять состояние квартиры самостоятельно, либо положиться на жильцов и залоговый платеж.

А как быть со сдачей квартиры посуточно? При такой аренде требуется постоянный поиск жильцов, буквально каждый день. Их можно искать на обычных сайтах недвижимости в соответствующих разделах, а также на специализированных платформах.

Как сдавать квартиру посуточно

Есть три основных варианта, как можно сдать свою квартиру в аренду на посуточной основе.

Первый способ — самостоятельно разместить объявление о сдаче квартиры, искать потенциальных арендаторов, принимать и провожать их. Этот метод позволяет получить все деньги от аренды, но требует от вас значительных усилий и времени на управление всем процессом.

Второй вариант — обратиться к риелтору и доверить ему поиск арендаторов. Риелтор возьмет на себя все заботы по привлечению клиентов, но в этом случае вы будете платить ему комиссию за его услуги.

Третий способ — заключить договор доверительного управления. В этом случае вы нанимаете специального управляющего, который будет искать арендаторов и следить за состоянием квартиры. Он будет брать на себя все хлопоты, связанные с арендой, но за это вы будете платить ему определенный процент от дохода от аренды.

Фото: 1MI



Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы. Размещение объявления самостоятельно позволяет получить все деньги от аренды, но требует большого количества усилий. Обращение к риелтору упрощает процесс, но тратится комиссия. Договор доверительного управления полностью возлагает все хлопоты на управляющего, но при этом вы также делитесь доходом с ним. Вам необходимо выбрать наиболее подходящий вариант для себя, исходя из своих потребностей и возможностей.

Пересдавать квартиру

Есть разные способы зарабатывать на посуточной аренде жилья. Один из них — это покупка нескольких квартир и их сдача. Однако, это требует больших финансовых вложений. Существует и более простой путь — аренда квартиры на долгий срок, а затем заключение договора субаренды, который позволит сдавать жилье посуточно.

Разница между ценой за посуточную аренду и долгосрочную после вычета расходов на рекламу, уборку и другие бытовые заботы остается в доход хоста, то есть человека, который организовывает процесс поиска и встречи гостей. Этот метод требует менее значительных вложений и может принести прибыль.

Взять квартиру в управление

Другой вариант для тех, кто не обладает собственностью в виде квартиры, это взять жилье под управление. В данном случае в договоре между владельцем и управляющим будет указан процент от полученной прибыли, который получит каждая сторона (обычно владельцу достается от 5 до 20%).

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Сколько можно заработать на сдаче квартиры посуточно

На первый взгляд, бизнес сдачи жилья в аренду может казаться менее прибыльным, в отличие от инвестиций или других финансовых инструментов, особенно если приобретение квартиры требует предварительных затрат. По данным экспертов ЦИАН, в Москве однокомнатная квартира приносит в среднем 4,6% годовых и окупается за 22 года. Однако это не учитывает стоимость самого актива, который регулярно растет, особенно в больших городах.



Еще выгоднее сдача апартаментов — специальных помещений, предназначенных для этой цели, которые стоят дешевле обычного жилья, но приносят ту же прибыль.

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«Краткосрочная аренда без простоя является более выгодной с точки зрения доходности для собственника по сравнению с долгосрочной арендой (не менее месяца). Для квартир бизнес-класса разница в доходе может составлять два-три раза. Если квартира с ежемесячной арендой приносит собственнику 50 тысяч рублей в месяц, то посуточная аренда может принести до 150 тысяч рублей», — отмечают эксперты.

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