Как сдавать квартиру посуточно и заработать на этом

Posted 4 января, 05:34
Published 4 января, 05:34
Modified 4 января, 05:34
Updated 4 января, 05:34
Пустующая квартира не приносит прибыли. Но эту проблему можно решить, сдавая жилье в аренду на долгий или короткий срок. Сдача на долгий срок предельно проста: нужно найти арендаторов, заключить договор и передать ключи, а затем получать фиксированную ежемесячную сумму. При этом можно время от времени проверять состояние квартиры самостоятельно, либо положиться на жильцов и залоговый платеж.
А как быть со сдачей квартиры посуточно? При такой аренде требуется постоянный поиск жильцов, буквально каждый день. Их можно искать на обычных сайтах недвижимости в соответствующих разделах, а также на специализированных платформах.
Есть три основных варианта, как можно сдать свою квартиру в аренду на посуточной основе.
Первый способ — самостоятельно разместить объявление о сдаче квартиры, искать потенциальных арендаторов, принимать и провожать их. Этот метод позволяет получить все деньги от аренды, но требует от вас значительных усилий и времени на управление всем процессом.
Второй вариант — обратиться к риелтору и доверить ему поиск арендаторов. Риелтор возьмет на себя все заботы по привлечению клиентов, но в этом случае вы будете платить ему комиссию за его услуги.
Третий способ — заключить договор доверительного управления. В этом случае вы нанимаете специального управляющего, который будет искать арендаторов и следить за состоянием квартиры. Он будет брать на себя все хлопоты, связанные с арендой, но за это вы будете платить ему определенный процент от дохода от аренды.
Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы. Размещение объявления самостоятельно позволяет получить все деньги от аренды, но требует большого количества усилий. Обращение к риелтору упрощает процесс, но тратится комиссия. Договор доверительного управления полностью возлагает все хлопоты на управляющего, но при этом вы также делитесь доходом с ним. Вам необходимо выбрать наиболее подходящий вариант для себя, исходя из своих потребностей и возможностей.
Есть разные способы зарабатывать на посуточной аренде жилья. Один из них — это покупка нескольких квартир и их сдача. Однако, это требует больших финансовых вложений. Существует и более простой путь — аренда квартиры на долгий срок, а затем заключение договора субаренды, который позволит сдавать жилье посуточно.
Разница между ценой за посуточную аренду и долгосрочную после вычета расходов на рекламу, уборку и другие бытовые заботы остается в доход хоста, то есть человека, который организовывает процесс поиска и встречи гостей. Этот метод требует менее значительных вложений и может принести прибыль.
Другой вариант для тех, кто не обладает собственностью в виде квартиры, это взять жилье под управление. В данном случае в договоре между владельцем и управляющим будет указан процент от полученной прибыли, который получит каждая сторона (обычно владельцу достается от 5 до 20%).
На первый взгляд, бизнес сдачи жилья в аренду может казаться менее прибыльным, в отличие от инвестиций или других финансовых инструментов, особенно если приобретение квартиры требует предварительных затрат. По данным экспертов ЦИАН, в Москве однокомнатная квартира приносит в среднем 4,6% годовых и окупается за 22 года. Однако это не учитывает стоимость самого актива, который регулярно растет, особенно в больших городах.
Еще выгоднее сдача апартаментов — специальных помещений, предназначенных для этой цели, которые стоят дешевле обычного жилья, но приносят ту же прибыль.
«Краткосрочная аренда без простоя является более выгодной с точки зрения доходности для собственника по сравнению с долгосрочной арендой (не менее месяца). Для квартир бизнес-класса разница в доходе может составлять два-три раза. Если квартира с ежемесячной арендой приносит собственнику 50 тысяч рублей в месяц, то посуточная аренда может принести до 150 тысяч рублей», — отмечают эксперты.
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