Как сдавать квартиру посуточно и заработать на этом

Есть три основных варианта, как можно сдать свою квартиру в аренду на посуточной основе.



Первый способ — самостоятельно разместить объявление о сдаче квартиры, искать потенциальных арендаторов, принимать и провожать их. Этот метод позволяет получить все деньги от аренды, но требует от вас значительных усилий и времени на управление всем процессом.



Второй вариант — обратиться к риелтору и доверить ему поиск арендаторов. Риелтор возьмет на себя все заботы по привлечению клиентов, но в этом случае вы будете платить ему комиссию за его услуги.



Третий способ — заключить договор доверительного управления. В этом случае вы нанимаете специального управляющего, который будет искать арендаторов и следить за состоянием квартиры. Он будет брать на себя все хлопоты, связанные с арендой, но за это вы будете платить ему определенный процент от дохода от аренды.