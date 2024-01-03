Топ-7 эффективных способов: как дешево снять квартиру

Posted 3 января, 13:25
Published 3 января, 13:25
Modified 3 января, 13:28
Updated 3 января, 13:28
Предположим, вы уже просмотрели объявления и поняли, что ваш бюджет не позволяет снять жилье в желаемом районе. В таком случае стоит искать альтернативные и комфортные решения. Сначала изучите различные варианты с локациями, которые находятся рядом с метро или другим общественным транспортом. Если квартиры возле метро также оказываются недоступны в рамках вашего бюджета, не отчаивайтесь — можно начать рассматривать другие виды транспорта, например, электрички.
Правильнее всего будет начинать торги уже при разговоре по телефону. Когда вы приедете на осмотр, уменьшить стоимость уже более сложно, так как владельцы думают, что ваш приезд означает согласие на цену. В лучшем случае, вам снизят символическую сумму, поэтому лучше начать торги сразу, с первого контакта.
Важно обратить внимание на недостатки квартиры. Это может быть плохой вид из окна, наличие мусорных контейнеров или неуютный подъезд. Указав на это хозяину квартиры, попробуйте договориться о снижении цены на аренду.
Иногда владельцы квартир предлагают сдавать их без мебели или только с частичной обстановкой. Например, может быть холодильник и кухонный гарнитур, но не будет стола или стиральной машинки. Цены на аренду таких квартир обычно ниже, так как арендаторам приходится самим покупать недостающую мебель. Кроме того, владельцы реже требуют залог, потому что нет опасности повредить мебель, которой просто нет. Пустые квартиры также предлагаются в аренду чаще для людей, у которых есть дети или животные.
Если вы не женаты и готовы разделять общие пространства, такие как кухня, ванная комната и туалет с другими жильцами, то можно сэкономить деньги, выбрав для себя соседей. Вместе с оплатой аренды двухкомнатной квартиры, стоящей 50 тысяч ₽, и одним соседом, плата будет уменьшаться на половину. А трехкомнатную квартиру, достаточную для троих человек, стоимостью 60 тысяч ₽, можно снять за 20 тысяч ₽ в месяц.
Поиск подходящих соседей можно провести с помощью социальных сетей, например, в группе «Квартиры для друзей», или найти их среди своих знакомых. Однако не все арендаторы готовы превращать свою квартиру в коммунальное жилье, поэтому придется потратить больше времени и сил на поиски подходящего варианта.
Если вы активно пользуетесь интернетом, то аренда может оказаться интересным вариантом для вас. В этом случае, вы сможете сэкономить на комиссии арендодателя. Однако, прежде чем согласиться на аренду, рекомендуется тщательно проверить документы и заключить юридически правильный договор. Делайте это внимательно, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Вместе с платой за аренду вы, возможно, также будете оплачивать коммунальные услуги. Однако можно попытаться снизить их стоимость.
Если в доме нет счетчиков на воду, попросите владельца установить их. Вы можете оплатить оборудование, но его стоимость будет вычтена из вашего платежа. Некоторые жители Москвы рассчитали, что этот способ сэкономил им до 4 тысяч рублей. Это примерная цифра для семьи из трех человек, которая не имеет своей стиральной машинки.
Вы также можете попытаться сократить расходы на кабельное телевидение, если вы готовы обойтись без развлекательных каналов. Обсудите этот вопрос с владельцем жилья. Возможно, он оценит ваше предпочтение и согласится временно приостановить подключение кабельного ТВ.
Иногда бывает проще. С некоторыми провайдерами достаточно просто позвонить и сообщить, что вам больше не нужны их услуги. В ответ они могут предложить скидку, чтобы удержать вас как клиента. Для этого нужно знать полное имя владельца жилья (потребуется при звонке), но вам не нужно ехать куда-либо и предоставлять документы.
Весной, летом и осенью в большие города приезжает много студентов. Поэтому спрос на аренду квартир растет, и некоторые арендодатели повышают цены на несколько тысяч рублей. Однако после того как поток студентов уменьшается, цены обычно не снижаются, поэтому всегда приходится платить дополнительную сумму.
Если вы не студент и можете выбрать, лучше арендуйте квартиру в конце осени или зимой. Таким образом, вы можете сэкономить от 500 до 1 000 рублей в год, что за несколько лет превратится в значительную сумму.
Особенно сильно растут цены на однокомнатные квартиры и отдельные комнаты, которые студенты предпочитают. Цены на двух- и трехкомнатные квартиры практически не меняются.