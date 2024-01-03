Топ-7 эффективных способов: как дешево снять квартиру

Вместе с платой за аренду вы, возможно, также будете оплачивать коммунальные услуги. Однако можно попытаться снизить их стоимость.



Если в доме нет счетчиков на воду, попросите владельца установить их. Вы можете оплатить оборудование, но его стоимость будет вычтена из вашего платежа. Некоторые жители Москвы рассчитали, что этот способ сэкономил им до 4 тысяч рублей. Это примерная цифра для семьи из трех человек, которая не имеет своей стиральной машинки.



Вы также можете попытаться сократить расходы на кабельное телевидение, если вы готовы обойтись без развлекательных каналов. Обсудите этот вопрос с владельцем жилья. Возможно, он оценит ваше предпочтение и согласится временно приостановить подключение кабельного ТВ.



Иногда бывает проще. С некоторыми провайдерами достаточно просто позвонить и сообщить, что вам больше не нужны их услуги. В ответ они могут предложить скидку, чтобы удержать вас как клиента. Для этого нужно знать полное имя владельца жилья (потребуется при звонке), но вам не нужно ехать куда-либо и предоставлять документы.