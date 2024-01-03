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Posted 3 января, 10:02

Published 3 января, 10:02

Modified 3 января, 10:04

Updated 3 января, 10:04

Эксперты рассказали, что будет с ценами на жилье в России в 2024 году

Эксперты дали устрашающие прогнозы по рынку жилья в 2024 году в России

3 января 2024, 10:02
Фото: 1MI.

Эксперты рассказали, что будет с ценами на жилье в России в 2024 году

В России в этом году стоимость жилья не будет стоять на месте и может подняться на фоне сложившейся экономической ситуации. Чего ждать, рассказали опрошенные эксперты.

За последний год цены на жилье в России значительно возросли. На первичном и вторичном рынке они все еще держатся на высоком уровне. Также Центробанк несколько раз увеличивал ключевую ставку за последние полгода — она достигла 16% в декабре.

Что будет со спросом на жилье

Согласно мнению экспертов, ситуация на рынке будет зависеть от различных факторов. Высокая ключевая ставка, даже при ее снижении до 12,5-14,5%, сделает ипотечные ставки около 14-15%. Также важным фактором будет размер первоначального взноса.
Со 1 июля планируется отменить льготную ипотеку «для всех» и ожидается, что государственная поддержка будет иметь более специфическую направленность.

Исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева рассказала «Росбалту», что повышение первоначального взноса до 30% само по себе не приведет к краху спроса, но оказывать определенное давление на него будет. В этой связи не следует ожидать снижения цен на первичном рынке, однако они, вероятно, не будут расти так быстро, как в 2023 году.
По отношению к вторичному жилью спрос непременно снизится из-за высоких ипотечных ставок. В этой ситуации квартиры на вторичном рынке могут подешеветь на 10-15%.

Цены на квартиры могут упасть

По мнению эксперта в сфере недвижимости Дениса Гаджиева, цены на квартиры на вторичном рынке начнут снижаться в ближайшее время. Такое снижение связано с тем, что люди все чаще отказываются брать ипотеку.

Он рассказал Msk1, что из-за отсутствия доступного финансового инструмента, такого как ипотека по разумной процентной ставке, покупка квартиры на вторичном рынке становится не выгодной. Сумма ежемесячных платежей становится слишком высокой, и многие люди откладывают покупку на следующий год. Вместо этого они предпочитают разместить свои деньги на вклады с хорошим процентом или выбирают долгосрочную аренду.

Что будет с рынком жилья в 2024 году

По мнению Шамиля Кочекаева, представителя компании «БЕСТ-Недвижимость», застройщики вряд ли смогут полностью переложить на клиентов все свои издержки. Он рассказал «Коммерсанту», что стоимость жилья на первичном рынке уже выросла до предельных значений и составляет в среднем 15-20% выше реальной рыночной цены. По его словам, продавцы будут продолжать повышать цены на свою недвижимость, пока ее покупатели не перестанут приобретать. Впоследствии цены начнут постепенно снижаться.

Фото: 1MI



Артем Цогоев, член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate, считает, что девелоперы очень зависят от спроса, сформированного благодаря льготным программам. Он прогнозирует сокращение продаж и снижение цен на первичном рынке в 2024 году. Застройщики будут вынуждены предлагать большие скидки, а в некоторых случаях даже доходить до 25% скидок. Это приведет к тому, что продажи недвижимости сократятся на 20-30%, особенно в сегменте «комфорт» и экономкласса в Москве. Такая ситуация повторит тенденцию, которая была замечена в 2022 году.

Дефицит квартир

В следующем году будет наблюдаться сдвиг в предпочтениях покупателей квартир на вторичном рынке. Это связано с высокими процентными ставками по ипотеке. Уже в конце 2023 года было заметно, что продажи жилых проектов, которые планировались завершить к концу года, составляют две трети от общего объема квартир.
В проектах, которые будут введены в эксплуатацию в 2024 году, осталось около половины не проданных помещений.

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«Мскгуру» пишет, что специалисты компании «Метриум» также отмечают, что доступные предложения в новостройках находятся на грани исчезновения с рынка. По прогнозам аналитиков, в 2024 году может возникнуть дефицит квартир в данных проектах. Хотя предложений всегда было немного, в ближайшее время, скорее всего, возникнет острый дефицит. Увеличенный спрос повлечет за собой повышение цен.

Будут ли расти цены на жилье в 2024 году

Специалисты согласны, что дальнейший рост цен на жилье не ожидается в ближайшем будущем. На рынке вторичного жилья это связано, прежде всего, с высокими процентными ставками по кредитам и, следовательно, с ухудшением доступности финансирования.

Фото: 1MI



Согласно мнению Сергея Зайцева, представителя компании «Этажи», цены на готовое жилье останутся на текущих уровнях, но в объектах, где владельцы заинтересованы в быстрой продаже, возможно увеличение скидок.

Он рассказал «Домклик», что на первичном рынке жилья цена за квадратный метр будет продолжать расти, как минимум, на уровне реальной инфляции, а также способствовать этому будут возможные риски прекращения льготных программ кредитования.

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