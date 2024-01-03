Эксперты дали устрашающие прогнозы по рынку жилья в 2024 году в России

Исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева рассказала «Росбалту», что повышение первоначального взноса до 30% само по себе не приведет к краху спроса, но оказывать определенное давление на него будет. В этой связи не следует ожидать снижения цен на первичном рынке, однако они, вероятно, не будут расти так быстро, как в 2023 году.

По отношению к вторичному жилью спрос непременно снизится из-за высоких ипотечных ставок. В этой ситуации квартиры на вторичном рынке могут подешеветь на 10-15%.