Эксперты дали устрашающие прогнозы по рынку жилья в 2024 году в России

Posted 3 января, 10:02
Published 3 января, 10:02
Modified 3 января, 10:04
Updated 3 января, 10:04
За последний год цены на жилье в России значительно возросли. На первичном и вторичном рынке они все еще держатся на высоком уровне. Также Центробанк несколько раз увеличивал ключевую ставку за последние полгода — она достигла 16% в декабре.
Согласно мнению экспертов, ситуация на рынке будет зависеть от различных факторов. Высокая ключевая ставка, даже при ее снижении до 12,5-14,5%, сделает ипотечные ставки около 14-15%. Также важным фактором будет размер первоначального взноса.
Со 1 июля планируется отменить льготную ипотеку «для всех» и ожидается, что государственная поддержка будет иметь более специфическую направленность.
Исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева рассказала «Росбалту», что повышение первоначального взноса до 30% само по себе не приведет к краху спроса, но оказывать определенное давление на него будет. В этой связи не следует ожидать снижения цен на первичном рынке, однако они, вероятно, не будут расти так быстро, как в 2023 году.
По отношению к вторичному жилью спрос непременно снизится из-за высоких ипотечных ставок. В этой ситуации квартиры на вторичном рынке могут подешеветь на 10-15%.
По мнению эксперта в сфере недвижимости Дениса Гаджиева, цены на квартиры на вторичном рынке начнут снижаться в ближайшее время. Такое снижение связано с тем, что люди все чаще отказываются брать ипотеку.
Он рассказал Msk1, что из-за отсутствия доступного финансового инструмента, такого как ипотека по разумной процентной ставке, покупка квартиры на вторичном рынке становится не выгодной. Сумма ежемесячных платежей становится слишком высокой, и многие люди откладывают покупку на следующий год. Вместо этого они предпочитают разместить свои деньги на вклады с хорошим процентом или выбирают долгосрочную аренду.
По мнению Шамиля Кочекаева, представителя компании «БЕСТ-Недвижимость», застройщики вряд ли смогут полностью переложить на клиентов все свои издержки. Он рассказал «Коммерсанту», что стоимость жилья на первичном рынке уже выросла до предельных значений и составляет в среднем 15-20% выше реальной рыночной цены. По его словам, продавцы будут продолжать повышать цены на свою недвижимость, пока ее покупатели не перестанут приобретать. Впоследствии цены начнут постепенно снижаться.
Артем Цогоев, член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate, считает, что девелоперы очень зависят от спроса, сформированного благодаря льготным программам. Он прогнозирует сокращение продаж и снижение цен на первичном рынке в 2024 году. Застройщики будут вынуждены предлагать большие скидки, а в некоторых случаях даже доходить до 25% скидок. Это приведет к тому, что продажи недвижимости сократятся на 20-30%, особенно в сегменте «комфорт» и экономкласса в Москве. Такая ситуация повторит тенденцию, которая была замечена в 2022 году.
В следующем году будет наблюдаться сдвиг в предпочтениях покупателей квартир на вторичном рынке. Это связано с высокими процентными ставками по ипотеке. Уже в конце 2023 года было заметно, что продажи жилых проектов, которые планировались завершить к концу года, составляют две трети от общего объема квартир.
В проектах, которые будут введены в эксплуатацию в 2024 году, осталось около половины не проданных помещений.
«Мскгуру» пишет, что специалисты компании «Метриум» также отмечают, что доступные предложения в новостройках находятся на грани исчезновения с рынка. По прогнозам аналитиков, в 2024 году может возникнуть дефицит квартир в данных проектах. Хотя предложений всегда было немного, в ближайшее время, скорее всего, возникнет острый дефицит. Увеличенный спрос повлечет за собой повышение цен.
Специалисты согласны, что дальнейший рост цен на жилье не ожидается в ближайшем будущем. На рынке вторичного жилья это связано, прежде всего, с высокими процентными ставками по кредитам и, следовательно, с ухудшением доступности финансирования.
Согласно мнению Сергея Зайцева, представителя компании «Этажи», цены на готовое жилье останутся на текущих уровнях, но в объектах, где владельцы заинтересованы в быстрой продаже, возможно увеличение скидок.
Он рассказал «Домклик», что на первичном рынке жилья цена за квадратный метр будет продолжать расти, как минимум, на уровне реальной инфляции, а также способствовать этому будут возможные риски прекращения льготных программ кредитования.