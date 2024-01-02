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Posted 2 января, 11:56

Published 2 января, 11:56

Modified 2 января, 11:59

Updated 2 января, 11:59

Что лучше купить новостройку или вторичку

Новостройка или вторичка: какое жилье лучше купить

2 января 2024, 11:56
Фото: 1MI.

Что лучше купить новостройку или вторичку

В России при покупке жилья многие сталкиваются с выбором, приобрести квартиру на вторичном или первичном рынке. Что лучше подойдет для жизни, в материале Newia.

Чем отличается жилье на первичном и вторичном рынке

С точки зрения юридических терминов, первичное жилье представляет собой помещение, которое пока еще не имеет владельца и не зарегистрировано в Росреестре как недвижимость. Это обычно связано с тем, что данное помещение находится в процессе строительства. Такое жилье может быть приобретено по договору о долевом участии или через жилищно-строительный кооператив.

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В отличие от первичного жилья, вторичное уже является реально существующим жильем с определенным владельцем (это может быть человек, компания, муниципалитет или государство), и его можно приобрести по договору купли-продажи. Вот основное различие между вторичным жильем и новостройками.

На самом деле, вторичное жилье может быть как абсолютно новым, без проживания: если дом уже построен, получил разрешение на эксплуатацию и зарегистрирован в кадастре, то жилье в этом доме продается по правилам вторичного рынка. Однако обычно под словом «вторичка» подразумевают жилье, построенное не позднее 2000 года или ранее.

Плюсы новостроек

Здесь можно купить жильё по более выгодной цене, так как строительство ещё не завершено. Более того, после сдачи в эксплуатацию, стоимость недвижимости может вырасти на 10-30%, что особенно актуально для Москвы и Санкт-Петербурга. Несмотря на внедрение эскроу-счетов, что повлияло на рост цен уже на стадии строительства, общая тенденция остается прежней — новостройки всё ещё дешевле вторичного жилья.

Фото: 1MI



Кроме того, новостройки имеют другое преимущество — они полностью новые. Если застройщик соблюдал все технологические требования, то жилье в новостройке будет гораздо комфортнее для проживания: свежий фасад, современные коммуникации, чистые подъезды и лифты, а также новые игровые площадки и другие блага инфраструктуры. Долговечность таких зданий также высока — срок службы монолитных домов составляет до 150 лет, крупноблочных и кирпичных — до 125 лет, а блочных и крупнопанельных — до 100 лет. Отвечая всем требованиям ГОСТов, нормативных документов и правил СНиП при использовании материалов и конструкций, новостройки позволяют быть уверенными в их долговечности и качестве.

В новых жилых комплексах, как правило, есть все необходимое: детские сады, развивающие студии и школы. Это очень удобно и безопасно для семей с детьми. Кроме того, детям не нужно рано вставать, так как школа находится совсем рядом.

Одним из преимуществ таких комплексов является их удобство. Иногда можно сказать, что это маленький город с собственной инфраструктурой. На первых этажах часто располагаются магазины, кафе, салоны красоты, медицинские центры, спортивные залы и другие заведения. Благодаря такой доступности, люди экономят много времени.

Минусы новостроек

Во-первых, представьте себе, что вы купили квартиру в новом доме, может быть даже в большом и роскошном жилом комплексе. Вы вселяетесь, начинаете обустраивать свое новое жилье… А за окнами продолжается строительство. Строятся другие корпуса, что-то достраивают, вокруг пыль, шум и скрежет. Зеленые дворы и уютные скамейки появятся, но это займет некоторое время. Также очень важно, если вы выбираете квартиру в жилом комплексе с прекрасным видом на лес или реку, обязательно уточните у застройщика, не появится ли еще одна жилая часть между вами и этим видом.

Второе неудобство также очевидно: когда вы въезжаете в новое жилье и начинаете делать ремонт, все соседи также начинают свои работы. И не факт, что кто-то из них не захочет перестраивать стены и электропроводку. Да, в России есть правила о тишине, но кто гарантирует, что все рабочие будут их соблюдать. И даже если они соблюдают: концерт перфораторов и молотков может продолжаться и в установленное время. К сожалению, не всегда возможно избежать этой проблемы при покупке новостроек.

Плюсы вторичного жилья

У жилья на вторичном рынке есть сразу несколько плюсов:

  • Можно сразу заселиться и получить прописку.
  • Инфраструктура района более развита, нежели в районах новостроек.
  • Возможность торговаться с продавцом.
  • Есть возможность не проводить ремонт и даже не покупать мебель вначале.

Какие минусы вторичного жилья

У квартир на вторичном рынке есть и свои недостатки:

  • Типичные варианты планировки
  • Потрепанные коммуникации
  • Необходимо проконсультироваться с юристом по истории квартиры
  • Обычно квартиры находятся в старых домах
  • Требуется больше усилий и денег на ремонт
  • Непредсказуемые соседи.
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