Новостройка или вторичка: какое жилье лучше купить

Во-первых, представьте себе, что вы купили квартиру в новом доме, может быть даже в большом и роскошном жилом комплексе. Вы вселяетесь, начинаете обустраивать свое новое жилье… А за окнами продолжается строительство. Строятся другие корпуса, что-то достраивают, вокруг пыль, шум и скрежет. Зеленые дворы и уютные скамейки появятся, но это займет некоторое время. Также очень важно, если вы выбираете квартиру в жилом комплексе с прекрасным видом на лес или реку, обязательно уточните у застройщика, не появится ли еще одна жилая часть между вами и этим видом.



Второе неудобство также очевидно: когда вы въезжаете в новое жилье и начинаете делать ремонт, все соседи также начинают свои работы. И не факт, что кто-то из них не захочет перестраивать стены и электропроводку. Да, в России есть правила о тишине, но кто гарантирует, что все рабочие будут их соблюдать. И даже если они соблюдают: концерт перфораторов и молотков может продолжаться и в установленное время. К сожалению, не всегда возможно избежать этой проблемы при покупке новостроек.