Когда дешевле всего покупать квартиру. Раскрываем секрет

Posted 1 января, 10:15
Published 1 января, 10:15
Modified 1 января, 10:17
Updated 1 января, 10:17
Цены на жилые помещения всегда формируются отталкиваясь от определенных факторов. Важно учитывать, что цена за квартиру не просто придумывается из воздуха. Посмотрим на основные аспекты, которые влияют на стоимость недвижимости.
Первое, что следует учесть — это экономическая обстановка в стране или регионе. В периоды кризисов и нестабильности цены обычно снижаются. Например, с начала 2022 года риелторы отмечают повышение цен на рынке недвижимости, вместе с ростом спроса на квартиры.
Второй фактор, который влияет на цену, это этажность здания. Квартиры на первом и последнем этажах часто считаются не самыми удобными. На первых этажах может быть шумно и не очень безопасно, в то время как на последних этажах может быть неудобно подниматься, особенно если лифт не работает. Однако, есть и свои преимущества — нет соседей сверху или снизу. Это приводит к тому, что квартиры на первом и последнем этажах обычно немного дешевле других.
Третий важный фактор — это местоположение квартиры. Как правило, жилье в центральных районах с развитой инфраструктурой, хорошей экологией и удобным транспортным сообщением стоит дороже. Очень логично.
Также, цена может зависеть от состояния дома и его возраста. Чем новее и качественнее здание, тем выше его стоимость. Например, квартира в новом доме будет стоить значительно больше, чем квартира в старом доме типа «хрущевки», если только мы не говорим о стадии строительства.
И, конечно, помимо всех этих факторов, важную роль играет площадь и состояние самой квартиры. Квартира с большим метражом и современным ремонтом наверняка будет стоить дороже, чем квартира без отделки.
Это лишь некоторые из факторов, которые влияют на цены на недвижимость. Стоит помнить, что каждая квартира уникальна и может иметь свои особенности, которые могут влиять на ее стоимость. Поэтому при покупке недвижимости всегда следует учитывать все эти факторы и проконсультироваться с опытными риелторами или экспертами в этой области.
Цена квартиры зависит и от ее этажа. Как правило, люди избегают квартиры, расположенные на первом и последнем этажах. При этом, у «крайних» этажей есть свои преимущества. Минусы первого этажа: шум с улицы, шум от входной подъездной двери, пыль от машин, повышенная вероятность ограблений (как следствие, необходимость установки решеток).
Плюсы первого этажа: не нужно подниматься высоко (актуально, в случае поломки лифта), нет необходимости думать о соседях снизу (в виду их отсутствия), выгодная стоимость (квартиры на «крайних» этажах всегда стоят дешевле).
Минусы последнего этажа: серьезные неудобства в случае поломки лифта.
Плюсы последнего этажа: нет соседей сверху, отсутствие шума от дороги и из двора, красивый вид.
Таким образом, если покупатель хочет сэкономить, покупка квартиры на «крайних» этажах — отличный вариант. В иных случаях наиболее предпочтительными считаются этажи с 3 по 6.
К концу февраля рынок недвижимости начинает активно двигаться и сохраняет свою активность до начала летних отпусков. Второй хороший период для покупки жилья по более выгодным ценам — лето. Осень можно назвать пиковым сезоном, когда увеличивается количество покупателей и продавцов. Именно в это время застройщики предлагают лоты, которые обычно имеют более высокие цены. Также акции от застройщиков становятся менее доступными, и скидки получить сложнее.
Если речь идет о покупке загородного жилья, то самый активный сезон считается с марта по октябрь. К сожалению, в это время цены и предложения часто являются наименее выгодными. Однако всегда стоит помнить о том, что вне зависимости от сезона необходимо детально изучать предложения от застройщиков и продавцов. Не стоит доверять маркетинговым обещаниям и рекламе, а лучше использовать сайты-агрегаторы, чтобы сравнить цены и получить объективные данные. Только так можно выбрать самое выгодное предложение.