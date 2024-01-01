Как бороться с шумными соседями

Уровень шума в квартире считается безопасным, если он не превышает 55 децибел. Днем, с 7 до 23 часов, допустимым предельным уровнем шума является 70 децибел. Ночью, с 23 до 7 часов, требуется еще более тихая обстановка, где уровень шума должен быть от 40 до 55 децибел.



Приведу некоторые примеры, чтобы лучше понять, что означают эти значения на практике. Когда дует сильный ветер, шум листьев деревьев составляет около 30-35 децибел. Уличный транспорт создает уровень шума от 80 до 90 децибел. А при спокойном разговоре количество шума составляет около 50 децибел.



Однако, нужно помнить о том, что шум со значением 140 децибел — это самый высокий предельный уровень шума, который может вызывать физическую боль. Примером такого звука является шум от турбины реактивного двигателя.