Как бороться с шумными соседями

Posted 1 января, 05:27
Published 1 января, 05:27
Modified 1 января, 05:27
Updated 1 января, 05:27
Сверлить и проводить громкие ремонтные работы в многоквартирном доме в ночное время запрещено. По общепринятому стандарту, считается нарушением шуметь с 22.00 до 07.00. В выходные дни ограничение времени сдвигается с 23.00 до 7.00 по местному времени.
Некоторые регионы также устанавливают дополнительные ограничения. Например, в Москве нельзя проводить шумные ремонтные работы с 13.00 до 15.00. Есть некоторые исключения, когда возможно выполнение работ. Если требуется устранение аварийных ситуаций, то работы допускаются в любое время. Также, если проведение работ является неотложной мерой, то это может быть исключением из правил ограничений по времени.
Уровень шума в квартире считается безопасным, если он не превышает 55 децибел. Днем, с 7 до 23 часов, допустимым предельным уровнем шума является 70 децибел. Ночью, с 23 до 7 часов, требуется еще более тихая обстановка, где уровень шума должен быть от 40 до 55 децибел.
Приведу некоторые примеры, чтобы лучше понять, что означают эти значения на практике. Когда дует сильный ветер, шум листьев деревьев составляет около 30-35 децибел. Уличный транспорт создает уровень шума от 80 до 90 децибел. А при спокойном разговоре количество шума составляет около 50 децибел.
Однако, нужно помнить о том, что шум со значением 140 децибел — это самый высокий предельный уровень шума, который может вызывать физическую боль. Примером такого звука является шум от турбины реактивного двигателя.
Если вы поговорили с соседом, а он продолжает шуметь, несмотря на это, можно предпринять следующие действия:
Самым лучшим решением конфликта является добровольное соглашение с соседями. Если они намеренно беспокоят вас и превышают допустимый уровень шума, особенно в ночное время, то тогда можно обратиться за помощью к соответствующим организациям.
Обычно люди обращаются по этому поводу в полицию, в управляющую компанию, Роспотребнадзор или социальные службы. В самом крайнем случае можно обратиться в суд.
Для обращения в суд свидетельских показаний недостаточно. Понадобятся подтверждающие документы, такие как обращения к участковому и постановления о привлечении к административной ответственности.
Чтобы обосновать вашу претензию, вам потребуется независимое заключение. В нем нужно будет указать результаты проведенных измерений уровня шума. Только найти специалистов для этого может быть проблематичным, потому что нельзя гарантировать, что соседи будут шуметь в тот момент, когда приедут замерщики.
Вам стоит начать с доказательства факта нарушения тишины — для этого можно пригласить частную компанию, которая несколько раз будет производить измерения уровня шума в вашей квартире. Идеально, если они проведут замеры дважды днем и дважды ночью и отразят полученные результаты в заключении, которое в будущем будет иметь юридическую значимость.
В Москве за проведение подобных исследований может понадобиться 10-15 тысяч рублей.
При этом экспертное заключение подойдет для разбирательств как с физическими лицами, так и с управляющими компаниями или строительными организациями.
Попробуйте показать полученные документы нарушителям спокойствия — некоторые быстро осознают серьезность ваших намерений и начинают соблюдать установленные рамки шума.