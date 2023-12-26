Эксперты рассказали, где лучше купить квартиру для хорошего заработка

Posted 26 декабря 2023, 12:33
Published 26 декабря 2023, 12:33
Modified 26 декабря 2023, 12:35
Updated 26 декабря 2023, 12:35
Собеседница рассказала, что рынок недвижимости Сочи остается одним из самых инвестиционно привлекательных в России. Большое количество клиентов даже после увеличения ключевой ставки приобретает здесь квартиры.
Покупка недвижимости в курортном городе отлично подойдет как для покупателей жилья для себя, так и инвесторов. Если нет наличных средств, то до июля 2024 года пока еще действуют льготные программы, субсидии, есть возможность приобрести квартиры в ипотеку по очень привлекательной ставке — 2,2-3,2%.
Если жилье нужно здесь и сейчас, то выходит достаточно много предложений как по переуступкам прав, так и на готовом рынке жилья, где можно взять квартиру с хорошим дисконтом.
Также стоит обратить внимание на загородную недвижимость, которую можно использовать в качестве жилья для отдыха. Стоимость новых домов начинается от 20 млн рублей, а небольшие объекты, которым уже 15-20 лет, можно найти за 15-17 млн рублей. У домов, находящихся ближе к морю или аэропорту, цена стартует от 30 млн рублей. Загородную недвижимость покупают, как правило, за счет собственных средств.
Интересная и приятная для покупателей особенность этого сегмента — продавцы домов часто готовы предоставить рассрочку.
Покупать квартиры в Сочи выгодно и для сохранения денежных средств, а также для капитализации. Стоимость недвижимости в Сочи стабильно растет, а высокая инфляция только подгоняет цену.
Льготные программы помогают в активной реализации квартир.
«Рекомендую обратить внимание, в первую очередь, на строящиеся комплексы: если покупка планируется в ипотеку, можно взять по небольшой ставке. Это относится не только к жилым, но и гостиничным комплексам — действует сниженная ставка 10,5% на гостиничный номер», — рассказала эксперт.
Собеседница считает, что в будущем году рынок недвижимости Сочи не ждет кардинальных изменений. Он так и останется достаточно активным, несмотря на обстоятельства, которые складываются в целом на российском рынке. В Сочи всегда высокий спрос, поэтому и цены снижаются крайне редко. И вряд ли спрос упадет в 2024 году.
Флиппинг — это краткосрочные инвестиции в недвижимость с последующей перепродажей для получения прибыли. Само слово происходит от английского глагола to flip — «переворачивать». Инвестор ищет дом, который требует ремонта, но имеет высокую ликвидность, и после его ремонта продает по более высокой цене. Обычно дом просто приводят в порядок: делают капитальный или косметический ремонт, покупают новую мебель.
Успешным флиппингом считается, если он приносит 30-35% дохода, а чтобы обеспечить такой доход, сделка должна занимать минимальное количество времени.
Елена Мищенко, представитель «НДВ Супермаркет Недвижимости», объяснила РБК, что в этот процент включены расходы на ремонт, продажу, налоги и другие траты по сделке. В идеале, процесс от покупки до продажи отремонтированного объекта не должен занимать больше трех месяцев, потому что стоимость объекта может упасть из-за изменений в экономике страны, пояснила Мищенко. «Если флиппер является профессионалом, понимает модные тенденции в дизайне и мебелировке, знает, где можно дешевле купить строительные материалы и нанять надежную рабочую бригаду, то прибыль может составить более 100% от вложенных средств. Важно быстро реализовывать объекты и эффективно использовать инвестиции», — пояснила эксперт «НДВ».
Самым известным и наиболее дорогим районом в Сочи является Центр Сочи (от парка Ривьера до парка Дендрарий). Вдоль берега здесь есть роскошные новостройки с прекрасной инфраструктурой для жизни и отдыха. Для тех, кто не может или не хочет покупать дорогое жилье, есть районы с гораздо более низкими ценами: Новое Сочи, Санаторная и Мамайка. Многие предпочитают Нижнюю Мамайку для проведения летнего отдыха в Сочи.
В самом Центре Сочи, в районах Светлана, Бытха и Макаренко, расположены различные образовательные и медицинские учреждения, такие как гимназии, лицеи и школы.
Необходимо упомянуть и об Адлерском районе. Многие думают, что это отдельный город, но на самом деле это большой и обновленный район города Сочи.
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