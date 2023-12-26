Эксперты рассказали, где лучше купить квартиру для хорошего заработка





Успешным флиппингом считается, если он приносит 30-35% дохода, а чтобы обеспечить такой доход, сделка должна занимать минимальное количество времени.



Елена Мищенко, представитель «НДВ Супермаркет Недвижимости», объяснила РБК, что в этот процент включены расходы на ремонт, продажу, налоги и другие траты по сделке. В идеале, процесс от покупки до продажи отремонтированного объекта не должен занимать больше трех месяцев, потому что стоимость объекта может упасть из-за изменений в экономике страны, пояснила Мищенко. «Если флиппер является профессионалом, понимает модные тенденции в дизайне и мебелировке, знает, где можно дешевле купить строительные материалы и нанять надежную рабочую бригаду, то прибыль может составить более 100% от вложенных средств. Важно быстро реализовывать объекты и эффективно использовать инвестиции», — пояснила эксперт «НДВ».