Взглянуть на себя другими глазами: 45% петербурженок готовы изменить внешность

Posted 22 декабря 2023, 13:36
Published 22 декабря 2023, 13:36
Modified 25 июля, 21:40
Updated 25 июля, 21:40
39% опрошенных девушек в возрасте от 25 до 46 лет готовы сменить цвет глаз, чтобы нравиться себе больше.
Управляют своей внешностью представители разных поколений по-разному. Четверть опрошенных петербургских «зуммеров» (18-24 года) предпочитают менять себя с помощью косметики, тогда как петербургские «миллениалы» (25-35 лет) и «иксы» (35-46 лет) чаще прибегают к косметологическим процедурам — в 25% и 34% случаев, соответственно.
Петербургские «Зуммеры» в отличие от более старших поколений в два раза чаще довольны своей внешностью — 48% оценили свой внешний вид на 7 и более баллов (по 10-бальной шкале). В то же время каждая четвертая (26%) петербурженка старше 36 лет оценивает свою внешность лишь на 4 балла из 10. Среди общего количества участниц исследования лишь 21% жительниц Санкт-Петербурга довольны тем, как они выглядят.
Решиться на эксперименты с внешностью девушкам чаще всего мешают страх нанести вред здоровью (31%) и риск не достигнуть ожидаемого результата (25%). Представительницы поколения «Икс» из Санкт-Петербурга чаще других боятся выглядеть неестественно (23%). «Миллениалы» из Санкт-Петербурга же больше остальных опасаются реакции близких на изменения в собственной внешности (26%).
Половина (54%) жительниц Санкт-Петербурга не считают свой цвет глаз интересным или запоминающимся. При этом, каждая пятая не готова к радикальной смене и хотела бы только усилить свой натуральный цвет глаз. По данным продаж Belure Vision за 2023 год среди ассортимента оттеночных линз, которые позволяют усиливать натуральный цвет глаз, 60% россиянок выбирают линзы с эффектом «глиттера» (блеск), еще четвреть покупательниц предпочитают линщзы с эффектом «кукольных глаз» (визуально увеличивают размер радужки).
Среди опрошенных именно «Зуммеры» из Санкт-Петербурга чаще других возрастных групп довольны собственным цветом глаз (65%), тогда как 59% «Миллениалов» и 64% «Иксов» не считают их яркими и выразительными. Самым желанным цветом глаз среди петербурженок всех возрастов оказался голубой (28%). В топ-3 вошли также зеленый (24%) и карий (18%).
Решиться на эксперименты с внешностью и цветом глаз 41% опрошенных девушек из Санкт-Петербурга готовы, в первую очередь, из-за потребности в самовыражении. В топ-3 причин для экспериментов с внешностью вошли также желание подчеркнуть свою уникальность (38%) и привлечь внимание окружающих (32%). _______________________________________________________________________________________________________
Методология
*Опрос проводился в декабре 2023 года методом онлайн-анкетирования среди 1237 респондентов из крупных городов России (с населением свыше 1 млн чел.). Доля опрошенных по возрастным группам: 18-24 года — 32,7%, 25-35 лет — 33,9%, 36-46 лет — 32,4%.