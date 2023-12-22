Взглянуть на себя другими глазами: 45% петербурженок готовы изменить внешность

Петербургские «Зуммеры» в отличие от более старших поколений в два раза чаще довольны своей внешностью — 48% оценили свой внешний вид на 7 и более баллов (по 10-бальной шкале). В то же время каждая четвертая (26%) петербурженка старше 36 лет оценивает свою внешность лишь на 4 балла из 10. Среди общего количества участниц исследования лишь 21% жительниц Санкт-Петербурга довольны тем, как они выглядят.