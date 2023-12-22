Как зарабатывать на инвестициях в недвижимость в 2024 году

«Кроме того, все больше людей не могут обслуживать свои ипотеки, банки отбирают квартиры, потом их продают на аукционах. Такие квартиры интересны инвесторам, потому что они по стоимости ниже рынка. У меня такое чувство, что сейчас большой доходности вообще ни в каких сферах невозможно получить, на данный момент период кризисный. Если мы говорим про инвестиции — это либо сохранение денежных средств, либо небольшой заработок, стабильно небольшой», — рассказал специалист.