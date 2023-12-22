Как зарабатывать на инвестициях в недвижимость в 2024 году

Posted 22 декабря 2023, 13:15
Published 22 декабря 2023, 13:15
Modified 22 декабря 2023, 13:17
Updated 22 декабря 2023, 13:17
По словам Кирилла Руднева, на рынке жилья большинство инвесторов использовали ипотеку из-за доступных низких субсидированных ставок, особенно актуальна семейная ипотека. Многие покупали в рассрочку, хотя это не совсем выгодно, как оказалось, потому что цены от застройщиков были искусственно завышены. Очень большой рост цен был в 2021, 2022 и 2023 годах.
«Если мы говорим про стандартное инвестирование, это покупка новостройки на старте продаж, либо на закрытых продажах, то ожидать какого-то сильного прироста стоимости точно не стоит, потому что сейчас цены очень перегретые», — рассказа собеседник.
Он уточнил, что стратегию по инвестированию нужно точно менять. Сейчас очень сильно развивается направление флиппинга, когда вы покупаете квартиру в бетоне, либо со старым ремонтом. Делаете в ней хороший ремонт, полностью укомплектовываете квартиру всем необходимым (мебелью, техникой, вплоть до посуды) и продаете, как готовый продукт.
Собеседник отметил, что во-первых, это краткосрочная инвестиция. Во-вторых, очень прибыльная сейчас.
«Кроме того, все больше людей не могут обслуживать свои ипотеки, банки отбирают квартиры, потом их продают на аукционах. Такие квартиры интересны инвесторам, потому что они по стоимости ниже рынка. У меня такое чувство, что сейчас большой доходности вообще ни в каких сферах невозможно получить, на данный момент период кризисный. Если мы говорим про инвестиции — это либо сохранение денежных средств, либо небольшой заработок, стабильно небольшой», — рассказал специалист.
Флиппинг — это вложение средств в недвижимость на короткий срок и ее последующая перепродажа для получения прибыли. Инвестор ищет квартиру или дом, который нуждается в ремонте, но имеет высокую ликвидность, и после того, как жилье будет приведено в порядок, оно продается по более высокой цене.
На данном процессе флиппинга важно провести анализ рынка недвижимости. Инвестор должен знать, растет ли спрос или убывает, а также предвидеть возможные изменения в ближайшие месяцы. Сам процесс флиппинга включает следующие шаги:
Согласно данным руководителя департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Мищенко, флиппинг считается удачным, если он приносит от 30 до 35% прибыли. Однако для достижения этого, необходимо сократить время цикла покупки и продажи до минимума. В данную разницу входят затраты на ремонт, продажу, налоги и прочие расходы, связанные со сделкой.
Елена Мищенко рассказала РБК, что идеальным считается, чтобы прошло не более трех месяцев с момента приобретения до реализации готового объекта после проведенного ремонта. Это связано с тем, что стоимость недвижимости может снизиться из-за возможных экономических изменений в стране.
Кирилл Руднев рассказал, что сейчас лучше больше вкладывать в себя, в свои навыки, потому что кризис — это время возможностей, когда ты можешь выбрать для себя хорошую профессию, так как сейчас рынок труда, к сожалению, ограничен топовыми специалистами.
По словам Руднева, если мы говорим про денежные инвестиции, то лучше инвестировать в разные направления.
«Я бы если в свой портфель брал 10% в биткоин, 60% — в недвижимость, потому что это стабильно, и недвижимость всегда растет в цене, по крайней мере, в московском регионе, 15% — можно инвестировать в акции», — уточнил собеседник.
На вопрос о том, что должно поменяться на рынке в законодательстве, он ответил — налогообложение, чтобы не было такой большой разницы между маленьким бизнесом и крупным.
«Раньше в инвестировании основное направление было — это покупка новостройки на раннем этапе строительства. Сейчас направление поменялось. Теперь нужно более точечно рассматривать проекты, потому что не все проекты вырастут, некоторые даже могут упасть в цене», — отметил Кирилл Руднев.
Для того, чтобы выбрать правильный объект, нужен будет эксперт, который в этом разбирается, занимается инвестициями. Он добавил, что направление флиппинга будет продолжать развиваться.