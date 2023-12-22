newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря 2023, 13:15

Published 22 декабря 2023, 13:15

Modified 22 декабря 2023, 13:17

Updated 22 декабря 2023, 13:17

Инвестиция в квартиру

Как зарабатывать на инвестициях в недвижимость в 2024 году

22 декабря 2023, 13:15
Фото: 1MI. Инвестиция в квартиру

Эксперт рассказал, как можно заработать на инвестициях в недвижимость

В России развивается направление флиппинга, когда человек покупает квартиру, делает ремонт и продает дороже, рассказал Newia именной партнер агентства недвижимости «Этажи» Москва Кирилл Руднев.

Как выгодно продать квартиру

По словам Кирилла Руднева, на рынке жилья большинство инвесторов использовали ипотеку из-за доступных низких субсидированных ставок, особенно актуальна семейная ипотека. Многие покупали в рассрочку, хотя это не совсем выгодно, как оказалось, потому что цены от застройщиков были искусственно завышены. Очень большой рост цен был в 2021, 2022 и 2023 годах.

«Если мы говорим про стандартное инвестирование, это покупка новостройки на старте продаж, либо на закрытых продажах, то ожидать какого-то сильного прироста стоимости точно не стоит, потому что сейчас цены очень перегретые», — рассказа собеседник.

Инвестировать в недвижимость
Инвестировать в недвижимость. Фото: 1MI

Он уточнил, что стратегию по инвестированию нужно точно менять. Сейчас очень сильно развивается направление флиппинга, когда вы покупаете квартиру в бетоне, либо со старым ремонтом. Делаете в ней хороший ремонт, полностью укомплектовываете квартиру всем необходимым (мебелью, техникой, вплоть до посуды) и продаете, как готовый продукт.

Эксперт рассказал, стоит ли сейчас покупать квартиру и когда она окупится
Узнать подробнее

Собеседник отметил, что во-первых, это краткосрочная инвестиция. Во-вторых, очень прибыльная сейчас.

«Кроме того, все больше людей не могут обслуживать свои ипотеки, банки отбирают квартиры, потом их продают на аукционах. Такие квартиры интересны инвесторам, потому что они по стоимости ниже рынка. У меня такое чувство, что сейчас большой доходности вообще ни в каких сферах невозможно получить, на данный момент период кризисный. Если мы говорим про инвестиции — это либо сохранение денежных средств, либо небольшой заработок, стабильно небольшой», — рассказал специалист.

Что такое флиппинг

Флиппинг — это вложение средств в недвижимость на короткий срок и ее последующая перепродажа для получения прибыли. Инвестор ищет квартиру или дом, который нуждается в ремонте, но имеет высокую ликвидность, и после того, как жилье будет приведено в порядок, оно продается по более высокой цене.

На данном процессе флиппинга важно провести анализ рынка недвижимости. Инвестор должен знать, растет ли спрос или убывает, а также предвидеть возможные изменения в ближайшие месяцы. Сам процесс флиппинга включает следующие шаги:

  1. изучение объявлений о продаже недвижимости;
  2. осмотр и выбор квартиры или дома;
  3. покупка недвижимости;
  4. составление сметы на ремонт;
  5. выбор рабочей бригады;
  6. покупка стройматериалов;
  7. контроль за ходом ремонтных работ;
  8. поиск покупателя;
  9. заключение сделки.

Сколько можно заработать на перепродаже квартир

Согласно данным руководителя департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Мищенко, флиппинг считается удачным, если он приносит от 30 до 35% прибыли. Однако для достижения этого, необходимо сократить время цикла покупки и продажи до минимума. В данную разницу входят затраты на ремонт, продажу, налоги и прочие расходы, связанные со сделкой.

Заработок на перепродаже квартир
Заработок на перепродаже квартир. Фото: 1MI



Елена Мищенко рассказала РБК, что идеальным считается, чтобы прошло не более трех месяцев с момента приобретения до реализации готового объекта после проведенного ремонта. Это связано с тем, что стоимость недвижимости может снизиться из-за возможных экономических изменений в стране.

Инвестиции в себя

Кирилл Руднев рассказал, что сейчас лучше больше вкладывать в себя, в свои навыки, потому что кризис — это время возможностей, когда ты можешь выбрать для себя хорошую профессию, так как сейчас рынок труда, к сожалению, ограничен топовыми специалистами.

Куда можно вложить деньги

По словам Руднева, если мы говорим про денежные инвестиции, то лучше инвестировать в разные направления.

«Я бы если в свой портфель брал 10% в биткоин, 60% — в недвижимость, потому что это стабильно, и недвижимость всегда растет в цене, по крайней мере, в московском регионе, 15% — можно инвестировать в акции», — уточнил собеседник.

Стоит ли сдавать квартиру в новогодние праздники посуточно
Узнать подробнее

На вопрос о том, что должно поменяться на рынке в законодательстве, он ответил — налогообложение, чтобы не было такой большой разницы между маленьким бизнесом и крупным.

«Раньше в инвестировании основное направление было — это покупка новостройки на раннем этапе строительства. Сейчас направление поменялось. Теперь нужно более точечно рассматривать проекты, потому что не все проекты вырастут, некоторые даже могут упасть в цене», — отметил Кирилл Руднев.

Для того, чтобы выбрать правильный объект, нужен будет эксперт, который в этом разбирается, занимается инвестициями. Он добавил, что направление флиппинга будет продолжать развиваться.

Читайте также:
Эксперт рассказал, стоит ли сейчас покупать квартиру и когда она окупитсяКак застройщики сдают квартиры с дефектами и что делатьСтоит ли сдавать квартиру в новогодние праздники посуточно
#Илья Протвинов#Общество#Инвестиции#Жилье#Рынок#Прибыль#Инвесторы#Ипотека#Акции#Новостройки#Законодательство#Квартиры#Ремонт#Льготная ипотека#Флиппинг#Семейная ипотека#Ремонтные работы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика