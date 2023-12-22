Эксперты рассказали, как заработать хорошие деньги на жилье в 2024 году

Posted 22 декабря 2023, 11:11
Published 22 декабря 2023, 11:11
Modified 22 декабря 2023, 11:13
Updated 22 декабря 2023, 11:13
Эксперт сообщил, что в 2022 году доля покупок недвижимости в Петербурге с целью инвестирования значительно снизилась из-за неопределенной экономической ситуации. Однако в 2023 году началась положительная тенденция благодаря приезжим туристам, включая иностранных посетителей, которые делают рынок краткосрочной аренды выгодным. Инвесторы все больше интересуются малогабаритными апартаментами и квартирами для сдачи в аренду на короткий срок.
Даже приобретая недвижимость для личного пользования, люди все чаще рассматривают такую покупку как потенциальное вложение средств. Эту тенденцию заметили риэлторы, они уже предлагают недвижимость как объекты, которые в будущем могут принести прибыль. В 2022 году Петербург посетило 8 миллионов туристов, резкий рост отечественных путешественников связан с фактическим закрытием туризма в Европе. Доля зарубежных туристов в Петербурге составила всего 350 тысяч человек, что составляет менее 5%. Согласно предварительным данным, за 2023 год город посетило 9,4 миллиона туристов, из которых 6,1% иностранные путешественники. Возвращение иностранных туристов стало возможным благодаря легкому оформлению электронных виз, введенных Россией.
Введение электронных виз для большинства стран Европы, укрепление доллара и, следовательно, снижение стоимости местных услуг, включая медицинский туризм, приведут к увеличению спроса на краткосрочную аренду. Наибольший рост спроса ожидается на новые квартиры площадью 20–35 кв. м., которые расположены недалеко от исторических мест и находятся в шаговой доступности от метро. Именно такие квартиры считаются самыми привлекательными для инвестиций.
Доходность от долгосрочной аренды квартиры в настоящее время составляет около 4–5% в год. Однако доходность для частного инвестора от краткосрочной аренды с вышеупомянутыми характеристиками может достигать 6-7%, а в некоторых случаях до 12% в год.
Цены на недвижимость зависят от типа и уровня жилья. В Санкт-Петербурге цены на элитное жилье растут, так как земельных участков в престижных районах не хватает для строительства. Эксперт считает, что цены на жилье класса «комфорт» не будут снижаться. Однако на экономичное жилье можно получить скидки, особенно, если это комплекс с большим количеством доступных квартир.
«По-видимому, при текущих высоких процентных ставках на ипотеку в 17% годовых она не представляется привлекательной. Однако в нашем реконструированном доме на Обводном, 118 около половины покупателей используют ипотечный кредит. Это объясняется тем, что они надеются на последующую реструктуризацию кредита. Ведь всего несколько лет назад ключевая ставка ЦБ колебалась в диапазоне 5-8% годовых», — рассказал собеседник.
Он уточнил, что через некоторое время ключевая ставка вернется к своим прежним значениям, и вместе с ней уменьшатся и процентные ставки по кредитам. Что касается решения данной ситуации, строительным компаниям следует делать упор на собственные программы рассрочки и Trade in.
Руководитель офиса Союза риелторов «Полезные люди» Ирина Синицына рассказала «Домклик», что только спокойные и разумные люди могут принимать правильные решения. Например, если вы занимаетесь инвестированием, то вероятно, покупка жилья на вторичном рынке сейчас, когда цены находятся на своем максимуме, может не принести вам ничего. Проценты по ипотечным кредитам на такое жилье будут высокими, — сообщила специалист. Если вы инвестируете в строящиеся объекты, тогда шансы на удачную покупку скорее положительные, чем отрицательные. Однако нужно быть очень внимательными, следить за доступными для покупки объектами, проводить анализ и делать расчеты. Можно запутаться в предложениях, если полагаться только на рекламные материалы от строительных компаний. Лучше всего обратиться к экспертам с опытом и послушать несколько мнений. По словам собеседницы, если у вас есть планы продать недвижимость и купить другую квартиру, то нужно действовать. «Используйте свои возможности для решения вопросов с жильем. Не ожидайте лучшего момента, такого может и не быть», — подчеркнула Синицина.