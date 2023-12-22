Эксперты рассказали, как заработать хорошие деньги на жилье в 2024 году

Руководитель офиса Союза риелторов «Полезные люди» Ирина Синицына рассказала «Домклик», что только спокойные и разумные люди могут принимать правильные решения. Например, если вы занимаетесь инвестированием, то вероятно, покупка жилья на вторичном рынке сейчас, когда цены находятся на своем максимуме, может не принести вам ничего. Проценты по ипотечным кредитам на такое жилье будут высокими, — сообщила специалист. Если вы инвестируете в строящиеся объекты, тогда шансы на удачную покупку скорее положительные, чем отрицательные. Однако нужно быть очень внимательными, следить за доступными для покупки объектами, проводить анализ и делать расчеты. Можно запутаться в предложениях, если полагаться только на рекламные материалы от строительных компаний. Лучше всего обратиться к экспертам с опытом и послушать несколько мнений. По словам собеседницы, если у вас есть планы продать недвижимость и купить другую квартиру, то нужно действовать. «Используйте свои возможности для решения вопросов с жильем. Не ожидайте лучшего момента, такого может и не быть», — подчеркнула Синицина.