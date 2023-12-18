Инвестиции в недвижимость: как заработать в 2024 году

Главная идея этого метода заработка состоит в том, чтобы найти и приобрести недорого квартиры, владельцы которых довели ее до плачевного состояния. Инвестор вкладывает деньги в ремонт такого жилья и затем продает его с хорошей наценкой.



Основная сложность заключается в балансировании затрат и потенциальной прибыли. Скидка на квартиру «в разрухе» может достигать до 20%. Однако ремонт должен быть высокого качества, хотя не обязательно дорогим. Например, можно выполнить его в минималистическом стиле, но сделать все аккуратно и качественно, чтобы не было впечатления некачественной работы.