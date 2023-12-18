Инвестиции в недвижимость: как заработать в 2024 году

Posted 18 декабря 2023, 14:19
Published 18 декабря 2023, 14:19
Modified 18 декабря 2023, 14:21
Updated 18 декабря 2023, 14:21
Главная идея этого метода заработка состоит в том, чтобы найти и приобрести недорого квартиры, владельцы которых довели ее до плачевного состояния. Инвестор вкладывает деньги в ремонт такого жилья и затем продает его с хорошей наценкой.
Основная сложность заключается в балансировании затрат и потенциальной прибыли. Скидка на квартиру «в разрухе» может достигать до 20%. Однако ремонт должен быть высокого качества, хотя не обязательно дорогим. Например, можно выполнить его в минималистическом стиле, но сделать все аккуратно и качественно, чтобы не было впечатления некачественной работы.
Такими инвестициями занимаются люди, имеющие опыт работы с недвижимостью. Это специалисты, которые способны не только найти подходящий вариант квартиры, а также определить ее востребованность на рынке и цену продажи.
Часто у таких инвесторов есть своя команда строителей, чтобы избежать дополнительных затрат на сторонних специалистов. Возможны и агентства, которые специализируются на покупке, ремонте и перепродаже такого имущества.
В целом, вложения в подобную недвижимость — сложный процесс, требующий от инвестора определенных навыков, знания рынка и постоянного контроля. Это не пассивный доход, а скорее отдельный сектор бизнеса.
Забирают у владельцев недвижимость по разным причинам и можно купить это имущество за существенно меньшую стоимость. Обычно цена ниже рыночной на 10-15%. Основная причина таких случаев — просрочка выплаты по ипотеке. По закону (ст. 348 ГК РФ) возможно конфисковать залоговое имущество, если должник три и более раза в год не выплачивает вовремя и общая сумма задолженности превышает 5% от стоимости объекта.
Такую квартиру можно купить после вынесенного решения суда о ее изъятии. Есть разные способы продажи залоговой недвижимости. Самый простой, но не самый надежный для частных инвесторов — участие в аукционах, которые проводят банки. Как правило, собственники сами добровольно соглашаются на продажу.
Однако есть несколько нюансов, которые нужно учесть. Во-первых, цены на аукционах повышаются, что может уменьшить все плюсы покупки. А во-вторых, бывает так, что победитель аукциона обнаруживает, что кто-то прописан в квартире, например, ребенок. Выписать человека из жилья может быть непросто и потребует значительных усилий. Поэтому перед тем, как приступить к покупке интересного вам имущества, нужно провести тщательное изучение всех деталей сделки, а это лучше поручить человеку с хорошими юридическими знаниями.
Один из способов заработать на вторичном рынке — приобретение недвижимости в домах, которые будут сносить, а затем перепродажа уже готового жилья в новых домах, куда переселят собственников. Самые выгодные сделки заключаются при покупке комнат, так как по закону собственнику должны предоставить отдельную квартиру, хоть и небольшую.
В рамках программы реновации предлагаются полностью отделанные квартиры в современных домах. Если нет возможности строить новые дома, то есть варианты покупки долей в смежных жилых комплексах для переселения.
В таких случаях класс нового жилья может быть выше, чем обычно в данной локации. Поэтому однокомнатная квартира, полученная взамен комнаты, стоит намного дороже. Учитывая налог, чистая прибыль составит крупную сумму.
Покупка нового жилья после сноса старых домов может вызывать определенные проблемы, по мнению участников рынка. Во-первых, процесс переезда может затягиваться из-за неопределенности проведения сноса по времени. Опыт расселений показывает, что эти сроки могут неоднократно меняться.
Во-вторых, доступное предложение жилья в таких случаях ограничено, а цены на него могут быть завышены. Поэтому некоторые продавцы временно снимают объявления о продаже до тех пор, пока не получат новое жилье. Также практикуется ставить цены, близкие к стоимости будущего жилья после отделки в новых домах.
В прошлом очень много людей покупали непопулярные квартиры на первых этажах с надеждой продать их как коммерческие помещения. Такие квартиры можно было приобрести со скидкой в 10-15%, потому что они не пользовались спросом среди обычных покупателей. Зато они были интересны для бизнесменов, которые хотели перевести их под нежилой фонд и сдавать их как офисы, магазины или рестораны.
Однако из-за более строгих правил по переводу жилых помещений в нежилые, этот процесс стал намного сложнее и инвесторы уже не так активно покупают такое жилье.
Сейчас в Москве спрос на перевод квартир в нежилой фонд упал. Добиться разрешения на такой перевод очень сложно, но если это удастся, арендная плата вырастет как минимум в два раза, а цена продажи увеличится как минимум в полтора раза.