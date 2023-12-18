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Posted 18 декабря 2023, 14:19

Published 18 декабря 2023, 14:19

Modified 18 декабря 2023, 14:21

Updated 18 декабря 2023, 14:21

Стало известно, как заработать на недвижимости в 2024 году

Инвестиции в недвижимость: как заработать в 2024 году

18 декабря 2023, 14:19
Фото: 1MI.

Стало известно, как заработать на недвижимости в 2024 году

В России можно хорошо заработать в 2024 году на недвижимости, если инвестировать деньги в правильные квартиры. Как увеличить свой доход, в материале Newia.

Перепродажа квартир

Главная идея этого метода заработка состоит в том, чтобы найти и приобрести недорого квартиры, владельцы которых довели ее до плачевного состояния. Инвестор вкладывает деньги в ремонт такого жилья и затем продает его с хорошей наценкой.

Основная сложность заключается в балансировании затрат и потенциальной прибыли. Скидка на квартиру «в разрухе» может достигать до 20%. Однако ремонт должен быть высокого качества, хотя не обязательно дорогим. Например, можно выполнить его в минималистическом стиле, но сделать все аккуратно и качественно, чтобы не было впечатления некачественной работы.

Такими инвестициями занимаются люди, имеющие опыт работы с недвижимостью. Это специалисты, которые способны не только найти подходящий вариант квартиры, а также определить ее востребованность на рынке и цену продажи.

Часто у таких инвесторов есть своя команда строителей, чтобы избежать дополнительных затрат на сторонних специалистов. Возможны и агентства, которые специализируются на покупке, ремонте и перепродаже такого имущества.

В целом, вложения в подобную недвижимость — сложный процесс, требующий от инвестора определенных навыков, знания рынка и постоянного контроля. Это не пассивный доход, а скорее отдельный сектор бизнеса.

Покупка конфискованной квартиры

Забирают у владельцев недвижимость по разным причинам и можно купить это имущество за существенно меньшую стоимость. Обычно цена ниже рыночной на 10-15%. Основная причина таких случаев — просрочка выплаты по ипотеке. По закону (ст. 348 ГК РФ) возможно конфисковать залоговое имущество, если должник три и более раза в год не выплачивает вовремя и общая сумма задолженности превышает 5% от стоимости объекта.

Фото: 1MI

Такую квартиру можно купить после вынесенного решения суда о ее изъятии. Есть разные способы продажи залоговой недвижимости. Самый простой, но не самый надежный для частных инвесторов — участие в аукционах, которые проводят банки. Как правило, собственники сами добровольно соглашаются на продажу.

Однако есть несколько нюансов, которые нужно учесть. Во-первых, цены на аукционах повышаются, что может уменьшить все плюсы покупки. А во-вторых, бывает так, что победитель аукциона обнаруживает, что кто-то прописан в квартире, например, ребенок. Выписать человека из жилья может быть непросто и потребует значительных усилий. Поэтому перед тем, как приступить к покупке интересного вам имущества, нужно провести тщательное изучение всех деталей сделки, а это лучше поручить человеку с хорошими юридическими знаниями.

Покупка квартиры в домах под снос

Один из способов заработать на вторичном рынке — приобретение недвижимости в домах, которые будут сносить, а затем перепродажа уже готового жилья в новых домах, куда переселят собственников. Самые выгодные сделки заключаются при покупке комнат, так как по закону собственнику должны предоставить отдельную квартиру, хоть и небольшую.

В рамках программы реновации предлагаются полностью отделанные квартиры в современных домах. Если нет возможности строить новые дома, то есть варианты покупки долей в смежных жилых комплексах для переселения.

В таких случаях класс нового жилья может быть выше, чем обычно в данной локации. Поэтому однокомнатная квартира, полученная взамен комнаты, стоит намного дороже. Учитывая налог, чистая прибыль составит крупную сумму.

Фото: 1MI

Покупка нового жилья после сноса старых домов может вызывать определенные проблемы, по мнению участников рынка. Во-первых, процесс переезда может затягиваться из-за неопределенности проведения сноса по времени. Опыт расселений показывает, что эти сроки могут неоднократно меняться.

Во-вторых, доступное предложение жилья в таких случаях ограничено, а цены на него могут быть завышены. Поэтому некоторые продавцы временно снимают объявления о продаже до тех пор, пока не получат новое жилье. Также практикуется ставить цены, близкие к стоимости будущего жилья после отделки в новых домах.

Покупка квартиры на первом этаже

В прошлом очень много людей покупали непопулярные квартиры на первых этажах с надеждой продать их как коммерческие помещения. Такие квартиры можно было приобрести со скидкой в 10-15%, потому что они не пользовались спросом среди обычных покупателей. Зато они были интересны для бизнесменов, которые хотели перевести их под нежилой фонд и сдавать их как офисы, магазины или рестораны.

Однако из-за более строгих правил по переводу жилых помещений в нежилые, этот процесс стал намного сложнее и инвесторы уже не так активно покупают такое жилье.

Сейчас в Москве спрос на перевод квартир в нежилой фонд упал. Добиться разрешения на такой перевод очень сложно, но если это удастся, арендная плата вырастет как минимум в два раза, а цена продажи увеличится как минимум в полтора раза.

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