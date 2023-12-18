Эксперты объяснили, что ждет рынок вторичного жилья в 2024 году

Posted 18 декабря 2023, 12:08
Published 18 декабря 2023, 12:08
Modified 18 декабря 2023, 12:10
Updated 18 декабря 2023, 12:10
Ильдару Хусаинов, директору компании «Этажи», рассказал, что рост цен сохраняется из-за инерции. Он объясняет это тем, что собственники еще не полностью ощутили снижение спроса после летнего ажиотажа.
Алексей Попов, руководитель «Циан.Аналитики», говорит, что охлаждение рынка происходит умеренно: количество активных покупателей уменьшилось примерно на 6% за месяц. Причиной этому является то, что в конце года повышенный спрос на вторичном рынке сочетается с высокими ставками по кредитам, которые существенно ограничивают этот спрос. Вторичный рынок нельзя свести только к ипотеке, так как здесь есть много других сделок, где не требуются большие допсредства.
В ближайшей перспективе Алексей Попов не предвидит значительных колебаний цен на вторичном рынке из-за приближающихся новогодних праздников. Однако он считает, что ограниченный спрос может побудить собственников немного снизить цены.
На прошедшей неделе Центральный банк повысил ключевую процентную ставку до 16%. Это приведет к изменению условий получения ипотечных кредитов. Банк «ВТБ» уже объявил о возможном дальнейшем росте процентных ставок по ипотеке. Эксперты в сфере недвижимости предсказывают, что ставки действительно увеличатся, и уже высокие затраты на ипотеку при покупке вторичного жилья станут еще более непосильными. В связи с этим ожидается уменьшение спроса на построенное жилье к февралю на треть по сравнению с осенним сезоном.
Издание «Сибдом» со ссылкой на слова эксперта по недвижимости Ирины Томаровской пишет, что в 2014–2015 годах и в 2022 году мы уже наблюдали высокую ключевую ставку. В эти периоды спрос на вторичном рынке резко сокращался. В 2015 году он уменьшился на 35%. Однако сейчас ситуация несколько отличается от прошлых раз. Тогда высокие ставки длились недолго, вскоре после их повышения они начали снижаться, а вместе с ними уменьшались и проценты по ипотеке. В настоящее время мы наблюдаем долгосрочный рост ставок, что делает ситуацию более сложной.
В настоящее время, когда ипотека становится менее доступной на рынке недвижимости, возникает закономерный переход к формированию отсроченного спроса. Люди, которые планируют приобрести недвижимость в будущем, начинают хранить деньги на первоначальный взнос, разместив их на депозитах. Как только ситуация изменится и возможности приобретения недвижимости улучшатся, эти личные накопления выйдут на рынок. Такое мнение высказывает Ирина Томаровская.
Гендиректор агентства недвижимости «ЦДН» Анатолий Пысин рассказал ЦИАН, что рынок вторичного жилья скоро ожидает снижение активности. Потребность в жилье начнет уменьшаться, что приведет к изменению цен, но это произойдет не сразу. По его словам, мы увидим замедление спроса и изменение цен в феврале или начале марта 2024 года.
Предсказание о падении цен на недвижимость весной также было сделано Еленой Мищенко, представителя «НДВ Супермаркет Недвижимости». Период до этого момента будет характеризоваться изменчивым спросом на вторичное жилье: активность в декабре сменится на праздничный спад, а в январе ожидается новая вспышка, за которой последует стагнация снижения цен на рынке.
По словам лидера проектов «S+Консалтинг» Анастасии Дейнеко, впервые с начала текущего года банки заметили снижение объемов выдачи ипотечных кредитов. В октябре общая сумма жилищных кредитов составила около 770 миллиардов рублей, что на 19,4% меньше, чем в сентябре 2023 года.
«Сокращение спроса пока не повлияло на стоимость жилья, однако строительные компании уже отмечают уменьшение суммы сделок на 2-4%, что в будущем может привести к росту доли дорогих квартир на рынке и последующему снижению спроса. В связи с этим, к концу года можно ожидать появления специальных предложений от застройщиков, в основном на квартиры большей площади, — подчеркнула эксперт.
По мнению эксперта компании «Финам» Полины Щукиной, цены на квартиры, скорее всего, останутся неизменными в долгосрочной перспективе. Тем не менее, в ближайшей перспективе нельзя исключить возможность получения льготных условий от строительных компаний из-за необходимости финансирования текущих проектов при высоких процентных ставках по займам. Кроме того, вероятно, что стоимость жилья не снизится из-за увеличения затрат на строительство. За последние полтора года эти расходы возросли на более чем 40%, а в самый пиковый период, в марте предыдущего года, рост цены отдельных материалов достигал 170% по сравнению с концом 2020 года.