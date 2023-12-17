Когда начнут падать цены на жилье в России

Posted 17 декабря 2023, 06:58
Published 17 декабря 2023, 06:58
Modified 17 декабря 2023, 07:00
Updated 17 декабря 2023, 07:00
По словам главы компании АН «ЦДН» Анатолия Пысина, на данный момент на рынке недвижимости формируется пузырь. В последние годы стоимость как популярных, так и менее востребованных жилых объектов постоянно росла. Однако, при замедлении данного процесса, цены на эти объекты будут снижаться по-разному.
Более привлекательные квартиры, находящиеся в хороших районах и в новых домах, могут подешеветь незначительно. С другой стороны, жилье в старых зданиях с неудобной планировкой и в локациях с низкой престижностью может значительно потерять в цене.
Эксперт рассказал ЦИАН, что если основных положительных изменений на рынке не произойдет в 2024 году, а условия для ипотеки останутся такими же, как сейчас, то цены на востребованную вторичную недвижимость снизятся всего лишь на 5%, тогда как показатели для старого фонда могут упасть на 15–20%.
Прогнозировать предстоящие изменения на рынке недвижимости довольно сложно, считает глава компании VSN Group Яна Глазунова. Она рассказала «Московскому комсомольцу», что одной из возможных последствий повышения ключевой ставки будет снижение спроса, что приведет к снижению цен на неликвидные квартиры. Однако увеличение затрат на строительные материалы и строительную технику, а также стремление банков удерживаться от изменений в финансовой модели позволят сохранить стабильность цен.
Президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков указывает, что даже при текущей ключевой ставке стоимость жилой площади не может снижаться из-за роста цен на оборотные средства и лизинг строительной техники. Однако для рынка недвижимости повышение ключевой ставки прежде всего означает снижение спроса на ипотечное кредитование.
По мнению Татьяны Решетниковой, заместителя руководителя ипотечного департамента компании «Этажи», продолжительное действие высокой ключевой ставки имеет серьезное значение для рынка недвижимости. Она сообщила ТАСС, что на вторичном рынке, где нет субсидирования государством, процентные ставки могут стать недоступными для потенциальных покупателей.
Если сохранится текущий уровень ключевой ставки, уже в первом квартале это может значительно повлиять на объем сделок на рынке вторичного жилья. Это также приведет к сокращению продаж в новостройках, как это уже было замечено весной 2022 года. Граждане не смогут приобрести новое жилье средствами от продажи имеющегося недвижимого имущества.
Генеральный директор Циан Дмитрий Григорьев уточняет, что в июле 2024 года закончится действие программы льготной ипотеки. Однако, как изменятся условия кредитования на жилье, точно неизвестно. Скорее всего, ипотечная ставка не будет снижаться. Хотя Григорьев полагает, что на первичном рынке жилья цены не снизятся из-за ограничений банковского финансирования. Застройщики вероятно будут предлагать скидки только по отдельным жилым комплексам.
Согласно прогнозам Григорьева, цены на вторичном рынке жилья снизятся на 10-12% в 2024 году из-за сокращения спроса. В теории они могли бы снизиться ещё сильнее, но на практике это маловероятно: «Первичный и вторичный рынки тесно связаны. И если на первичном рынке цены не падают, то и на вторичном нет серьезных оснований для этого». Однако покупатели смогут получить хорошие скидки от продавцов, желающих быстрее продать свои квартиры.
Программа льготной ипотеки на покупку новостроек была пересмотрена. Основным изменением стало увеличение первоначального взноса с 20% до не менее 30%. В то же время, процентная ставка по этой программе осталась на уровне 8%.
Кроме того, максимальная сумма льготного кредита для приобретения новостроек стала одинаковой для всех регионов и составляет 6 миллионов рублей. Ранее, в Москве, Санкт-Петербурге и столичных областях, возможный кредит был ограничен до 12 миллионов рублей.