Когда начнут падать цены на жилье в России

Генеральный директор Циан Дмитрий Григорьев уточняет, что в июле 2024 года закончится действие программы льготной ипотеки. Однако, как изменятся условия кредитования на жилье, точно неизвестно. Скорее всего, ипотечная ставка не будет снижаться. Хотя Григорьев полагает, что на первичном рынке жилья цены не снизятся из-за ограничений банковского финансирования. Застройщики вероятно будут предлагать скидки только по отдельным жилым комплексам.



Согласно прогнозам Григорьева, цены на вторичном рынке жилья снизятся на 10-12% в 2024 году из-за сокращения спроса. В теории они могли бы снизиться ещё сильнее, но на практике это маловероятно: «Первичный и вторичный рынки тесно связаны. И если на первичном рынке цены не падают, то и на вторичном нет серьезных оснований для этого». Однако покупатели смогут получить хорошие скидки от продавцов, желающих быстрее продать свои квартиры.