Штрафы для владельцев недвижимости в 2024 году: рассказываем, за что будут наказывать

Posted 16 декабря 2023, 13:11
Published 16 декабря 2023, 13:11
Modified 16 декабря 2023, 13:13
Updated 16 декабря 2023, 13:13
В 2024 году будут действовать новые правила, связанные с привлечением к ответственности владельцев недвижимости. Они затрагивают такие аспекты, как пожарная безопасность, использование газового оборудования, перепланировка жилья.
Одним из нововведений является повышение штрафов за отказ впускать в квартиру работников газовой службы и специалистов по обслуживанию воздуховодов. Согласно новому закону, гражданам, которые запрещают проверку оборудования, придется заплатить штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Ранее это нарушение наказывалось штрафом от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, рассказала РБК юрист Алина Шлеева.
Кроме того, вводятся штрафы за нарушение требований к проведению диагностики газового оборудования внутри домов и квартир. Газовщик может быть оштрафован на сумму от 25 тыс. до 100 тыс. рублей, а организация — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, уточнила Шлеева.
Сдача жилья в аренду является источником дополнительного заработка, но помимо финансовых выгод, собственнику квартиры приходится оплачивать налоги. Если не делать это своевременно или не соблюдать другие требования, установленные законом, можно ожидать штрафных санкций.
Степень наказания за неоплату налогов за аренду жилья зависит от нескольких факторов, включая сумму долга и время его погашения. Согласно действующему законодательству, штраф может составлять от 10% до 40% долга. К тому же, могут быть начислены штрафные проценты в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый просроченный день.
Важно отметить, что размер штрафа за неуплату налогов за аренду квартиры может быть увеличен в случае преднамеренной задержки или обмана налоговых органов.
Оплата услуг, связанных с содержанием жилого помещения, является обязанностью каждого владельца квартиры. Игнорирование таких платежей может иметь серьезные последствия. Многие люди не полностью осознают, насколько важно регулярно производить оплату коммунальных услуг и какие неприятности могут возникнуть при неисполнении данной обязанности.
Во-первых, неоплата услуг ЖКХ может привести к отключению водоснабжения, газа, электричества или отопления в вашей квартире. В таком случае вам необходимо будет потратить время и деньги, чтобы все вернули обратно. Без доступа к коммунальным услугам становится значительно сложнее вести быт.
Во-вторых, долги за услуги ЖКХ могут привести к накоплению задолженностей перед соответствующими службами. Большие долги будет трудно гасить в последующем, а сделать это придется. Кроме того, просрочка платежей и накопление долгов могут стать причиной начала судебных разбирательств.
Начиная с 2024 года увеличатся штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в жилых квартирах. Ранее за такие нарушения собственник мог получить предупреждение или быть оштрафован на сумму от 2 до 3 тысяч рублей, но со следующего года эта сумма составит от 5 до 15 тысяч рублей.
Соблюдение правил пожарной безопасности означает, что необходимо следить за тем, чтобы все системы, предназначенные для борьбы с пожарами, такие как вода и электричество, а также системы оповещения о пожаре и тушения пожара, всегда были готовы к работе и исправны. Также нужно убедиться, что все маршруты эвакуации, выходы и системы противодымной защиты соответствуют нормам безопасности.
Жители Москвы до конца 2023 года могут легализовать изменения в планировке своей квартиры без взыскания штрафов. Но с 1 января 2024 года владельцев квартир будут наказывать в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей за незаконную перепланировку.
Кроме того, нарушитель получит предписание, которое обяжет его подтвердить законность проведенных работ или вернуть планировку в первоначальное состояние. По информации РБК, в случае невыполнения этих требований, Государственная жилищная инспекция может подать на владельца в суд и даже продать недвижимость на аукционе.