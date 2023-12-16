Штрафы для владельцев недвижимости в 2024 году: рассказываем, за что будут наказывать

Степень наказания за неоплату налогов за аренду жилья зависит от нескольких факторов, включая сумму долга и время его погашения. Согласно действующему законодательству, штраф может составлять от 10% до 40% долга. К тому же, могут быть начислены штрафные проценты в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый просроченный день.



Важно отметить, что размер штрафа за неуплату налогов за аренду квартиры может быть увеличен в случае преднамеренной задержки или обмана налоговых органов.