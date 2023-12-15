Топ-5 причин, почему сейчас категорически нельзя покупать жилье

Posted 15 декабря 2023, 04:36
Published 15 декабря 2023, 04:36
Modified 15 декабря 2023, 04:38
Updated 15 декабря 2023, 04:38
Руководитель офиса Союза риелторов «Полезные люди» Ирина Синицына рассказала «Домклик», что только спокойный и разумный человек принимает правильные решения.
«Например, если вы инвестор, то, наверняка ничего не получите, если сейчас пойдете покупать вторичное жилье, которое находится на пике цен. Проценты по ипотечным кредитам на него высокие», — рассказала эксперт.
Если вы инвестор в новостройках, тогда ответ на вопрос о покупке: скорее да, чем нет. Однако необходимо очень внимательно следить за предложениями, проводить анализы, делать расчеты. Возможно запутаться в представленных лотах, если полагаться только на рекламные материалы от строительных компаний. Лучше пообщаться со специалистами со стороны и послушать несколько мнений.
Собеседница добавила, что если вы планировали продать свою вторичную недвижимость и купить другую квартиру — действуйте.
«Решайте свои жилищные вопросы. Не ожидайте более благоприятного момента, такой может так и не наступить», — уточнила Синицина.
Сергей Шлома, директор направления «Вторичный рынок» ИНКОМ-Недвижимость, считает, что цены на вторичное жилье должны снизиться примерно на 10%. Однако это произойдет постепенно и не раньше весны 2024 года.
В ближайшее время количество доступных объектов будет увеличиваться, и продавцам потребуется время для адаптации к изменениям на рынке и определения актуальных цен. Пока эти процессы не завершатся, стоимость вторичной недвижимости останется на том же уровне, что и сейчас.
Процентные ставки на вторичное жилье продолжают расти, достигая отметки 16-18% годовых. Это делает ежемесячные платежи по ипотеке существенно выше. Из-за этого возникают сомнения в целесообразности покупки вторичного жилья с помощью ипотеки.
Надежда на скорое рефинансирование не совсем оправдана, так как ключевую ставку могут поднять в дальнейшем.
Тем не менее, есть определенные категории граждан, которые могут не бояться повышения ставок при покупке вторичного жилья. Например, если семья, планирующая улучшить свои жилищные условия с помощью материнского капитала без дополнительных затрат на ипотеку. Или если вы собираетесь погасить ипотеку в ближайшее время, продав старую квартиру или используя депозит.
Недавние новости гласят о возможности повышения ключевой ставки и ставки по программам ипотеки на новостройки. Согласно этому, многие россияне считают выгодным приобрести квартиры сейчас. Но гендиректор риэлторской компании Юрий Паршиков тут не соглашается и рассказал об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Согласно его словам, если вы хотите купить квартиру в новостройке, то лучше подождать. Цены на «вторичную» недвижимость уже достигли исторического максимума, а покупать ее сейчас он также не рекомендует. Застройщики расчетливо рассчитывают на панику из-за повышения ставки и повышают цены. Как отмечает Паршиков, чем больше спрос, тем выше цена.
Эксперт подчеркивает, что зимой цены на квартиры обычно не снижаются. Однако к весне стоимость недвижимости может снизиться на 10% или даже 15%.
Риелтор Вахтанг Хоргуани рассказал NN.ру, что отметил, что стоимость любой недвижимости в настоящее время довольно высокая. Однако, сейчас не получится купить что-то «дешево и сердито». Эксперт рекомендует заранее определить свои цели при покупке жилья и объективно оценить свои возможности. Если вы планируете жить один, то может иметь смысл посмотреть жилье на окраине города, в том числе и в жилых комплексах. Если и такая цена оказывается не подъемной, то стоит обратить внимание на рынок вторичной недвижимости.
Вторичное жилье обычно бывает дешевле, за исключением случаев, когда появляются факторы, влияющие на повышение цены. Например, если в районе объекта строится новая станция метро. В качестве бюджетных вариантов можно также рассмотреть комнаты, переделанные в студии. Часто такое жилье продают в общежитиях. Это самый доступный вариант на текущий момент. Еще одна альтернатива — апартаменты, в которых коммунальные платежи будут ниже, хотя налог на недвижимость может быть выше.
Добавим, что для тех, кто хочет купить жилье, можно присмотреться к условиям льготной ипотеку, но ее выдают только на вторичку и далеко не всем.