Топ-5 причин, почему сейчас категорически нельзя покупать жилье

Риелтор Вахтанг Хоргуани рассказал NN.ру, что отметил, что стоимость любой недвижимости в настоящее время довольно высокая. Однако, сейчас не получится купить что-то «дешево и сердито». Эксперт рекомендует заранее определить свои цели при покупке жилья и объективно оценить свои возможности. Если вы планируете жить один, то может иметь смысл посмотреть жилье на окраине города, в том числе и в жилых комплексах. Если и такая цена оказывается не подъемной, то стоит обратить внимание на рынок вторичной недвижимости.