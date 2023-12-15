Платные парковки в Петербурге: рассказываем, сколько стоят и где находятся

Posted 15 декабря 2023, 06:05
Published 15 декабря 2023, 06:05
Modified 15 декабря 2023, 06:07
Updated 15 декабря 2023, 06:07
В Петербурге несколько лет назад ввели первые платные парковки, воспользоваться которыми можно было на 27 улицах. Тем не менее, большинство водителей тогда не платили, поскольку тогда не получилось договориться о передаче данных владельцев автомобилей, что не позволяло выписывать штрафы.
В настоящее время зона платной парковки включает в себя 47 879 автомобильных мест, а все нарушения фиксируются камерами, установленными на специальных автомобилях. Дополнительно на улицах действуют пешеходные патрули, которые выполняют функцию очистки номерных знаков от бумажек и других помех, чтобы обеспечить возможность распознавания их камерами.
С 1 ноября 2023 года Василеостровский район также включен в зону платной парковки.
Ознакомиться со всеми адресами платных парковок можно на специальной интерактивной карте, где показана стоимость за каждое место в час. Также отмечены места для инвалидов.
Но на карте нельзя увидеть, свободное место или нет.
Оплата парковки зависит только от типа транспорта, других факторов нет.
В зависимости от типа транспортного средства установлены разные тарифы:
Парковочная плата взимается каждый день с 08:00 до 20:00, включая выходные и праздничные дни. Однако с 20:01 до 7:59 парковка бесплатна для всех типов транспорта.
Человек, когда припарковал свою машину, имеет ровно 15 минут на то, чтобы оплатить стоянку. Отсчет времени начинается с момента парковки. По истечении оплаченного времени у водителя есть 10 минут на то, чтобы покинуть стоянку или продлить его. Если не успеть сделать это в отведенное время, возможно получить штраф.
Вы можете оплатить парковку несколькими способами:
Комиссия при оплате парковки любым из этих способов не взимается. Обязательно обратите внимание на четырехзначный номер, который присвоен каждой парковочной зоне. Этот номер нужен для оплаты. Вы можете найти его на информационном стенде возле знака платной парковки или на официальном сайте парковок. При использовании некоторых способов оплаты, например через паркомат, номер автоматически вводится в систему.
Жильцы домов, которые находятся в районе, где есть платная парковка, могут получить льготное разрешение для парковки. Однако есть ограничение — на одну квартиру можно получить не более двух таких разрешений, даже если в квартире живут несколько человек.
Стоимость льготных разрешений зависит от категории автомобиля. Например, для мотоциклов и мопедов цена составляет 900 рублей в месяц. Для легковых машин — 1800 рублей, а для грузовых транспортных средств — 3600 рублей.
Право на получение парковочного разрешения имеют собственники жилых помещений или доли в них, а также те, кто прописан по адресу в зоне платной парковки. Это право можно получить, если собственник подаст заявление от своего имени.
Некоторым категориям людей не нужно оплачивать парковку. К ним относятся ветераны Великой Отечественной войны, многодетные родители и владельцы электромобилей. Однако для этого нужно получить специальное дополнительное разрешение на парковку, просто оставить автомобиль в зоне недостаточно.