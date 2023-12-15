Платные парковки в Петербурге: рассказываем, сколько стоят и где находятся

Жильцы домов, которые находятся в районе, где есть платная парковка, могут получить льготное разрешение для парковки. Однако есть ограничение — на одну квартиру можно получить не более двух таких разрешений, даже если в квартире живут несколько человек.



Стоимость льготных разрешений зависит от категории автомобиля. Например, для мотоциклов и мопедов цена составляет 900 рублей в месяц. Для легковых машин — 1800 рублей, а для грузовых транспортных средств — 3600 рублей.