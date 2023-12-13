Топ-5 эффективных способов дешево снять жилье

Для того, чтобы уменьшить стоимость аренды квартиры, рекомендуется сначала изучить ситуацию на рынке в данном регионе. Аргументы, которые могут помочь вам поторговаться при аренде жилья, он описал в интервью с «Лентой.ру».



«Изучите ситуацию на рынке. Если вы заметите, что в этом районе и в этом ценовом сегменте нет много предложений квартир по такой же цене или ниже, можно попытаться договориться с владельцем выбранного вами жилья о снижении стоимости аренды. Если альтернативных вариантов нет, то стоит отказаться от попыток торговаться. Однако, если все-таки решите попытаться, не злоупотребляйте этим: в настоящее время цены на недвижимость действительно значительно увеличились, и ваши усилия могут оказаться безрезультатными», — поделился эксперт.