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Posted 13 декабря 2023, 16:38

Published 13 декабря 2023, 16:38

Modified 13 декабря 2023, 17:01

Updated 13 декабря 2023, 17:01

Съем жилья недорого

Топ-5 эффективных способов дешево снять жилье

13 декабря 2023, 16:38
Фото: 1MI. Съем жилья недорого

Эксперт рассказал, как дешево снять квартиру

Генеральный директор агентства недвижимости HOMEWAY Марсель Ахметшин рассказал, как можно сэкономить на аренде жилья и дешево снять себе квартиру.

Как дешево снять жилье

Для того, чтобы уменьшить стоимость аренды квартиры, рекомендуется сначала изучить ситуацию на рынке в данном регионе. Аргументы, которые могут помочь вам поторговаться при аренде жилья, он описал в интервью с «Лентой.ру».

«Изучите ситуацию на рынке. Если вы заметите, что в этом районе и в этом ценовом сегменте нет много предложений квартир по такой же цене или ниже, можно попытаться договориться с владельцем выбранного вами жилья о снижении стоимости аренды. Если альтернативных вариантов нет, то стоит отказаться от попыток торговаться. Однако, если все-таки решите попытаться, не злоупотребляйте этим: в настоящее время цены на недвижимость действительно значительно увеличились, и ваши усилия могут оказаться безрезультатными», — поделился эксперт.

Первый аргумент, который может быть использован при торге — это именно стоимость аренды аналогичных квартир в среднем по рынку в данном районе. Второй аргумент — местоположение жилья: насколько оно удобное для вас, наличие развитой инфраструктуры. Также во время переговоров стоит обратить внимание на состояние квартиры, наличие бытовой техники, мебели и удобств в ней.

Кроме того, собеседник портала советует вести переговоры без агрессии и использовать только явные аргументы, которые вы можете подтвердить.

Как снять жилье через знакомых

Возможно, у вас есть друзья или их родственники, которые задумываются о сдаче квартиры, но беспокоятся о том, чтобы найти адекватных арендаторов. Например, им досталось наследство от бабушки или они приобрели квартиру для своего ребенка, который пока еще не готов жить отдельно, поэтому квартира простаивает.



Часто удается найти жилье по более выгодной цене через знакомых, почти всегда это обходится дешевле, чем рыночная стоимость.

Как снять квартиру без риелтора

Можно опубликовать информацию о поиске квартиры напрямую от собственника на своей странице в социальных сетях. Также можно зайти в группы города и разместить объявление о поисках недвижимости.

Рекомендуется обращать внимание на объявления, где указано «риелторов просьба не беспокоить», так как это означает, что нет посредников. Еще один вариант — проверить предложения на специализированных сервисах, где сдаются квартиры без депозита и дополнительных платежей. Здесь нет агентов, поэтому есть возможность сэкономить на их услугах.

Как снять квартиру-комнату

В некоторых объявлениях иногда можно увидеть двухкомнатные квартиры, где одна из комнат закрыта на замок. Владельцы используют ее для хранения своих вещей и мебели, которую негде поместить и жалко выбросить. Часто такое жилье можно арендовать по цене, соответствующей аренде комнаты.

Как торговаться при аренде квартиры

Если в объявлении не указана возможность торга, все равно есть смысл попросить о скидке у владельца при осмотре жилья. Вместо того, чтобы критиковать недвижимость или отмечать, что долго не сдаются комнаты, лучше стараться не обидеть владельца и использовать тактику снижения цены.

Фото: 1MI

Проявите вежливость и покажите улыбку, произнесите фразы: «Было бы замечательно, если бы вы немного уменьшили стоимость, я очень рад бы снять вашу прекрасную квартиру» или «Мой бюджет немного ограничен. Возможно, вы могли бы немного урезать арендную ставку?»

Как проверить квартиру перед съемом

На что обратить внимание:

  1. Доступные и хорошие квартиры сдаются очень быстро. Если вам понравился вариант, немедленно позвоните по объявлению и договоритесь о просмотре.
  2. Однако, во время просмотра и переговоров не торопитесь.
  3. Внимательно осмотрите квартиру. Проверьте работу сантехники, розеток и выключателей, а также состояние замка на входной двери. Убедитесь, что ключи соответствуют замку.
  4. Также проверьте документы собственника и документы на квартиру. Вся информация должна быть совпадать.
  5. Ознакомьтесь с договором и вникните в его содержание. Было бы лучше получить его заранее для более тщательного ознакомления.
  6. И если вы беспокоитесь о том, что можете что-то упустить, пригласите друга на просмотр — два человека всегда лучше одного.

Не соглашайтесь на съем квартиры без заключения договора, даже если она вам очень нравится.

Если вас что-то беспокоит или подозреваете что-то в документах или поведении арендодателя, возможно, стоит искать другую квартиру. Также можно проверить документы с помощью юриста или риелтора.

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