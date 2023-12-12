«Станет шоком для заемщиков»: что будет с ипотекой после резкого повышения ставки ЦБ

Posted 12 декабря 2023, 15:06
Published 12 декабря 2023, 15:06
Modified 12 декабря 2023, 15:08
Updated 12 декабря 2023, 15:08
Напомним, что 27 октября Центральный банк (ЦБ) принял решение поднять ключевую ставку в четвертый раз подряд — на 2 процентных пункта до уровня 15%. Причиной такого решения назвали значительное усиление текущего инфляционного давления, которое оказалось выше ожиданий. До этого ЦБ уже несколько раз повышал ключевую ставку. В июле — с 7,5% до 8,5%, а затем в августе еще больше — до 12%. В сентябре было принято решение еще раз повысить на 1 процентный пункт — до отметки 13%. Следующее заседание назначено на 15 декабря, где представители ЦБ ранее говорили о возможности дальнейшего повышения ставки.
Все эти повышения сказываются на удорожании ипотеки, так как банки поднимают ставки. А следовательно растет и ежемесячный платеж для тех, кто только собирается взять жилье.
Опрошенные ТАСС эксперты рынка недвижимости рассказали, что ставки по ипотечным кредитам, не подходящим под льготные программы, могут вырасти до 17,5% в ближайшем будущем и достигнуть 18,5% к началу 2024 года. Причиной такого повышения является борьба Центробанка с инфляцией, поэтому возможно дальнейшее повышение ключевой ставки. Это мнение выразил главный эксперт аналитического центра «Русипотека» Сергей Гордейко.
Директор ипотечного центра агентства недвижимости «Миэль» Юлия Ибрагимова указала, что, если ключевая ставка ЦБ поднимется до 17-18%, то банки начнут выдавать ипотечные кредиты по ставке 18,5% и выше.
Она предполагает, что на следующем заседании ЦБ в декабре 2023 года может быть принято решение о повышении ключевой ставки на 2-3 п. п., что приведет к соответствующей реакции коммерческих банков. Однако это может произойти не в текущем году, а в следующем.
Представитель компании напомнила, что при увеличении ставки на 6 п. п., например, с 10% до 16%, приводит к удвоению ежемесячного платежа. По ее словам, это может стать шоком для заемщиков и привести к снижению спроса на ипотеку. По прогнозам Юлии Ибрагимовой, в первом квартале можно ожидать снижение объема ипотечных сделок на минимум 20%.
Агентство «Прайм» сообщило, что на следующем заседании Центрального банка России могут рассмотреть вопрос о возможном увеличении ключевой ставки на один процентный пункт. Экономист Сергей Коныгин считает, что экономике придется приспособиться к высокой процентной ставке как минимум до первого полугодия следующего года. Однако он предсказывает, что во втором полугодии 2024 года начнется цикл снижения ставки, и к концу следующего года она достигнет уровня 12-13 процентов.
В связи с этим, ожидается, что в декабре курс рубля будет держаться около отметки 90-93 за доллар. Возможно, небольшое укрепление до 90 произойдет в ходе налоговой недели, которая завершится 28 декабря.
Екатерина Никитина, вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», рассказала РИАМО, что в текущей ситуации лучше брать ипотеку на квартиру в новостройке. В этом сегменте все еще доступны различные ипотечные программы с государственной поддержкой.
Однако она отметила, что нельзя однозначно сказать, стоит ли сейчас покупать квартиру в ипотеку, учитывая условия на рынке, которые сложились после повышения ключевой ставки. Все зависит от индивидуальных обстоятельств каждого человека.
Екатерина Никитина также высказала свое мнение относительно вторичного жилья. По ее словам, условия по кредитам на такое жилье в настоящее время не являются самыми привлекательными для покупателей. Банки предлагают кредиты на квартиры от 16,5-17% годовых при ключевой ставке в 15%.
Риелтор Вахтангом Хоргуани рассказал NN.ру, что если ключевая ставка останется такой же или продолжит расти, то люди просто не смогут платить по ипотеке. Платежи станут слишком высокими, что сделает ее неподъемной для многих. Те, кто все-таки решится взять ипотеку под такие огромные проценты, лишь усугубят эту проблему, и ставка продолжит расти. По его словам, есть риск столкнуться с ипотечным кризисом, как в США в 2008 году, когда люди просто не смогли выплачивать кредиты.
«Если же ключевая ставка и дальше будет повышаться, то ипотека вообще может перестать быть доступной. Спрос будет падать, а предложение — расти. Это может привести к демпингу цен на жилье из-за конкуренции, что в свою очередь приведет к снижению стоимости недвижимости. Такое развитие событий будет благоприятным, так как общий уровень инфляции также снизится», — уточнил эксперт.
Он добавил, что в таком случае люди смогут приобретать доступное жилье, по крайней мере за наличные деньги. Чтобы покупка квартир стала более доступной, стоимость недвижимости должна упасть на 15–30%.
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