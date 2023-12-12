«Станет шоком для заемщиков»: что будет с ипотекой после резкого повышения ставки ЦБ

Риелтор Вахтангом Хоргуани рассказал NN.ру, что если ключевая ставка останется такой же или продолжит расти, то люди просто не смогут платить по ипотеке. Платежи станут слишком высокими, что сделает ее неподъемной для многих. Те, кто все-таки решится взять ипотеку под такие огромные проценты, лишь усугубят эту проблему, и ставка продолжит расти. По его словам, есть риск столкнуться с ипотечным кризисом, как в США в 2008 году, когда люди просто не смогли выплачивать кредиты.



«Если же ключевая ставка и дальше будет повышаться, то ипотека вообще может перестать быть доступной. Спрос будет падать, а предложение — расти. Это может привести к демпингу цен на жилье из-за конкуренции, что в свою очередь приведет к снижению стоимости недвижимости. Такое развитие событий будет благоприятным, так как общий уровень инфляции также снизится», — уточнил эксперт.