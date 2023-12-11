В Петербурге за ноябрь 2023 года продажи в новостройках упали на 11%

Posted 11 декабря 2023, 16:15
Published 11 декабря 2023, 16:15
Modified 11 декабря 2023, 16:22
Updated 11 декабря 2023, 16:22
В предыдущем месяце было заключено 6,8 тысячи таких договоров. Стоимость квадратного метра оставалась практически на том же уровне, составляя 242,4 тысячи рублей без учета возможных скидок.
В Ленинградской области наблюдалась противоположная тенденция: в октябре было заключено 2335 договоров, а в ноябре — 2549. При этом стоимость «квадрата» в области поднялась на 5%: с 149,3 тысячи рублей до 157,1 тысячи.
В Петербурге наблюдается продолжительное снижение строительства новых жилых домов. В настоящее время в городе строится 7,3 миллиона квадратных метров жилья. Год назад это число было равно 8,3 миллиона.
В то же время в Ленинградской области объем застройки почти не поменялся.