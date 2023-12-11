newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря 2023, 16:15

Published 11 декабря 2023, 16:15

Modified 11 декабря 2023, 16:22

Updated 11 декабря 2023, 16:22

В Петербурге за ноябрь 2023 года продажи в новостройках упали на 11%

В Петербурге за ноябрь 2023 года продажи в новостройках упали на 11%

11 декабря 2023, 16:15
Фото: Midjourney.
По результатам ноября текущего года строительные компании города заключили 6,1 тысячи договоров с дольщиками, сообщает NSP.

В предыдущем месяце было заключено 6,8 тысячи таких договоров. Стоимость квадратного метра оставалась практически на том же уровне, составляя 242,4 тысячи рублей без учета возможных скидок.

В Ленинградской области наблюдалась противоположная тенденция: в октябре было заключено 2335 договоров, а в ноябре — 2549. При этом стоимость «квадрата» в области поднялась на 5%: с 149,3 тысячи рублей до 157,1 тысячи.

В Петербурге наблюдается продолжительное снижение строительства новых жилых домов. В настоящее время в городе строится 7,3 миллиона квадратных метров жилья. Год назад это число было равно 8,3 миллиона.

В то же время в Ленинградской области объем застройки почти не поменялся.

Читайте также:
Политех построит научно-образовательный технополисРитуальный комплекс за 1,5 млрд рублей построят в ПетербургеВ Кронштадте построят поликлинику и проведут реконструкцию школы
#Илья Протвинов#Общество#Ленинградская область#Жилье#Петербург#Продажи#Новостройки#Строительство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика