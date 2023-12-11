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Posted 11 декабря 2023, 09:22

Published 11 декабря 2023, 09:22

Modified 11 декабря 2023, 09:31

Updated 11 декабря 2023, 09:31

Под новую улицу в Петербурге снесут автостоянку и изымут участок земли

Под новую улицу в Петербурге снесут автостоянку и изымут участок земли

11 декабря 2023, 09:22
Фото: 1MI.
Автомобильную стоянку, которая расположена между Феодоровским собором и жилыми новостройками в Санкт-Петербурге, собираются снести, сообщает «Деловой Петербург».

Издание пишет, что будет построена новая круговая улица, которая обойдет собор с южной стороны. В настоящее время нормально машины могут проехать только с северной стороны по Миргородской улице.

Также в рамках этого проекта планируется построить проезд от круговой улицы до Товарного переулка. Предполагается, что дороги получат по две полосы, сделают также тротуары и парковку на несколько машин.

«Кроме автостоянки, также будут снесены несколько складов, у которых нет архитектурной ценности. Кроме того, для проекта потребуется изъять часть земельного участка, который расположен юго-восточнее собора», — сказано в сообщении.

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#Илья Протвинов
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