Под новую улицу в Петербурге снесут автостоянку и изымут участок земли

Posted 11 декабря 2023, 09:22
Published 11 декабря 2023, 09:22
Modified 11 декабря 2023, 09:31
Updated 11 декабря 2023, 09:31
Издание пишет, что будет построена новая круговая улица, которая обойдет собор с южной стороны. В настоящее время нормально машины могут проехать только с северной стороны по Миргородской улице.
Также в рамках этого проекта планируется построить проезд от круговой улицы до Товарного переулка. Предполагается, что дороги получат по две полосы, сделают также тротуары и парковку на несколько машин.
«Кроме автостоянки, также будут снесены несколько складов, у которых нет архитектурной ценности. Кроме того, для проекта потребуется изъять часть земельного участка, который расположен юго-восточнее собора», — сказано в сообщении.