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Posted 10 декабря 2023, 10:06

Published 10 декабря 2023, 10:06

Modified 10 декабря 2023, 10:13

Updated 10 декабря 2023, 10:13

Стали известны подробности строительства Витебской развязки в Петербурге

Стали известны подробности строительства Витебской развязки в Петербурге

10 декабря 2023, 10:06
Фото: 1MI.
В Петербурге активно продолжается строительство Витебской развязки, которая является первым этапом Широтной автострады скоростного движения, сообщил в Telegram губернатор Александр Беглов.

Он рассказал, что этот проект имеет такую же важность, как КАД и ЗСД. Уже получено одобрение проектной документации левобережного участка. План состоит в том, чтобы закончить проектирование моста через реку Неву и правобережного участка до КАД.

Губернатор рассказал, что все работы сейчас идут в рамках установленного графика.

«Мы продолжаем создавать туристический кластер на бывшей строительной площадке „Горская“. Здесь будет новый морской курорт со всесезонным бассейном, водными развлечениями, отелями, спортивными и общественными пространствами», — уточнил Беглов.

Он добавил, что будет создана парковая зона вдоль берега Невской губы Финского залива, где можно будет погулять.

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#Илья Протвинов#Общество#Финский залив#Петербург#Бассейн#Telegram#Александр Беглов
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