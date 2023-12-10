Стали известны подробности строительства Витебской развязки в Петербурге

Posted 10 декабря 2023, 10:06
Published 10 декабря 2023, 10:06
Modified 10 декабря 2023, 10:13
Updated 10 декабря 2023, 10:13
Он рассказал, что этот проект имеет такую же важность, как КАД и ЗСД. Уже получено одобрение проектной документации левобережного участка. План состоит в том, чтобы закончить проектирование моста через реку Неву и правобережного участка до КАД.
Губернатор рассказал, что все работы сейчас идут в рамках установленного графика.
«Мы продолжаем создавать туристический кластер на бывшей строительной площадке „Горская“. Здесь будет новый морской курорт со всесезонным бассейном, водными развлечениями, отелями, спортивными и общественными пространствами», — уточнил Беглов.
Он добавил, что будет создана парковая зона вдоль берега Невской губы Финского залива, где можно будет погулять.