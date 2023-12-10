Обманутые дольщики в Петербурге попросили помощи у губернатора

Предполагается, что комплекс будет сдан только к 2025 году. Работы на строительной площадке прекратились в начале 2022 года. В таком случае, банкротство застройщика нанесло бы ущерб всем участникам проекта.



«Дольщики посчитали необходимым обратиться к широкой аудитории через видеообращение. Они выразили желание быть услышанными и попросили губернатора и главу комитета по строительству вмешаться, чтобы повлиять на застройщика для успешного завершения проекта», — сказано в сообщении.