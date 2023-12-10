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Posted 10 декабря 2023, 12:16

Published 10 декабря 2023, 12:16

Modified 10 декабря 2023, 12:23

Updated 10 декабря 2023, 12:23

Обманутые дольщики в Петербурге попросили помощи у губернатора

Обманутые дольщики в Петербурге попросили помощи у губернатора

10 декабря 2023, 12:16
Фото: Midjourney.
Дольщики апартаментов «Про.Молодость» на проспекте Большевиков записали видеообращение к губернатору Александру Беглову с просьбой оказать помощь в завершении строительства, сообщает «Фонтанка».

Предполагается, что комплекс будет сдан только к 2025 году. Работы на строительной площадке прекратились в начале 2022 года. В таком случае, банкротство застройщика нанесло бы ущерб всем участникам проекта.

«Дольщики посчитали необходимым обратиться к широкой аудитории через видеообращение. Они выразили желание быть услышанными и попросили губернатора и главу комитета по строительству вмешаться, чтобы повлиять на застройщика для успешного завершения проекта», — сказано в сообщении.

Отмечается, что жилой комплекс должны были сдать в четвертом квартале 2022 года, но этого не произошло.

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