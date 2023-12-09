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Posted 8 декабря 2023, 21:00

Published 8 декабря 2023, 21:00

Modified 8 декабря 2023, 21:02

Updated 8 декабря 2023, 21:02

Власти Ленобласти назвали сумму компенсаций для обманутых дольщиков

Власти Ленобласти назвали сумму компенсаций для обманутых дольщиков

8 декабря 2023, 21:00
Фото: 1MI.
На выплаты компенсаций дольщикам из регионального бюджета потребуется выделить свыше 10 млрд. рублей дополнительно, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
«Нам потребуется свыше 10 млрд рублей дополнительно на выплаты компенсаций дольщикам по 20 проблемных объектам, но мы эту задачу решим», — заявил, выступая на пресс-конференции Дрозденко.

Деньги получат дольщики, чьи дома решено не достраивать. Губернатор отметил, что сейчас регион вынужден фактически самостоятельно решать проблему обманутых дольщиков. Федеральный центр выплачивает только один процент, остальные 99% выплат ложатся на плечи регионального бюджета.

В Ленобласти насчитывается около 2,5 тысяч обманутых дольщиков. Для запуска механизма компенсаций необходимо решение Наблюдательного совета федерального Фонда развития территорий. При этом размер выплат определит независимый оценщик, который ориентируется на стоимость квартир с такой же площадью в том же муниципалитете и на той же стадии строительства.

Напомним, областные власти пообещали ликвидировать все долгострои в 2025 году.

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