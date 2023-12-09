Власти Ленобласти назвали сумму компенсаций для обманутых дольщиков

В Ленобласти насчитывается около 2,5 тысяч обманутых дольщиков. Для запуска механизма компенсаций необходимо решение Наблюдательного совета федерального Фонда развития территорий. При этом размер выплат определит независимый оценщик, который ориентируется на стоимость квартир с такой же площадью в том же муниципалитете и на той же стадии строительства.