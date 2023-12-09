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Posted 9 декабря 2023, 09:37

Published 9 декабря 2023, 09:37

Modified 9 декабря 2023, 09:45

Updated 9 декабря 2023, 09:45

Стали известны сроки строительства метро в Кудрово в Петербурге

Стали известны сроки строительства метро в Кудрово в Петербурге

9 декабря 2023, 09:37
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге подтвердили финансирование строительства станции метро в Кудрово, сообщает «Московский комсомолец».

Общая сумма составит примерно пять миллиардов рублей. Отмечается, что регион также вложит средства в реализацию проекта и обеспечение работ.

Однако окончательные сроки строительства еще не определены. Планируется, что они будут варьироваться в пределах от 2027 до 2029 года.

«Санкт-Петербург подтвердил возможность строительства метро в Кудрово, хотя сроки пока не полностью утверждены. Они могут быть разными — от 2027 года до 2028–2029 годов. Все зависит от того, будет ли проект софинансирован из федерального бюджета», — сказано в сообщении.

Также стало известно, что сейчас идет подготовка необходимой документации.

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#Илья Протвинов#Общество
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