Стали известны сроки строительства метро в Кудрово в Петербурге

Однако окончательные сроки строительства еще не определены. Планируется, что они будут варьироваться в пределах от 2027 до 2029 года.



«Санкт-Петербург подтвердил возможность строительства метро в Кудрово, хотя сроки пока не полностью утверждены. Они могут быть разными — от 2027 года до 2028–2029 годов. Все зависит от того, будет ли проект софинансирован из федерального бюджета», — сказано в сообщении.