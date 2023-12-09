Стали известны сроки строительства метро в Кудрово в Петербурге

Posted 9 декабря 2023, 09:37
Published 9 декабря 2023, 09:37
Modified 9 декабря 2023, 09:45
Updated 9 декабря 2023, 09:45
Общая сумма составит примерно пять миллиардов рублей. Отмечается, что регион также вложит средства в реализацию проекта и обеспечение работ.
Однако окончательные сроки строительства еще не определены. Планируется, что они будут варьироваться в пределах от 2027 до 2029 года.
«Санкт-Петербург подтвердил возможность строительства метро в Кудрово, хотя сроки пока не полностью утверждены. Они могут быть разными — от 2027 года до 2028–2029 годов. Все зависит от того, будет ли проект софинансирован из федерального бюджета», — сказано в сообщении.
Также стало известно, что сейчас идет подготовка необходимой документации.