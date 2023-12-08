Выбор квартир резко сократится в Петербурге из-за изменений в льготное ипотеке

Один из предлагаемых шагов — повышение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 30%. Еще один — сокращение максимальной суммы кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей с 12 миллионов до 6 миллионов рублей.



Издание пишет, что такие изменения приведут к уменьшению выбора подходящих квартир в соответствии с обновленными параметрами программы.



Оно добавило, что эта инициатива лишит рынка от 25 до 30% потенциальных покупателей. В таких условиях застройщикам придется больше использовать скидки и акции вместо постоянного пересмотра цен.