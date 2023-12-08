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Posted 8 декабря 2023, 07:52

Published 8 декабря 2023, 07:52

Modified 8 декабря 2023, 07:58

Updated 8 декабря 2023, 07:58

Выбор квартир резко сократится в Петербурге из-за изменений в льготное ипотеке

Выбор квартир резко сократится в Петербурге из-за изменений в льготное ипотеке

8 декабря 2023, 07:52
Фото: Midjourney.
Минфин предложил ужесточить условия, по которым выдаются льготные ипотечные кредиты, чтобы дать охладиться рынку, который быстро растет как по количеству займов, так и по ценам на новые квартиры, сообщает «Деловой Петербург».

Один из предлагаемых шагов — повышение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 30%. Еще один — сокращение максимальной суммы кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей с 12 миллионов до 6 миллионов рублей.

Издание пишет, что такие изменения приведут к уменьшению выбора подходящих квартир в соответствии с обновленными параметрами программы.

Оно добавило, что эта инициатива лишит рынка от 25 до 30% потенциальных покупателей. В таких условиях застройщикам придется больше использовать скидки и акции вместо постоянного пересмотра цен.

«В ближайшем будущем можно ожидать еще одну волну ажиотажных покупок из-за опасений, что все скоро поменяется», — говорится в публикации.

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#Илья Протвинов#Общество#Москва#Санкт-Петербург#Скидки#Петербург#Ипотека#Акции#Застройщики#Квартиры#Минфин#Первоначальный взнос
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