Выбор квартир резко сократится в Петербурге из-за изменений в льготное ипотеке

Posted 8 декабря 2023, 07:52
Published 8 декабря 2023, 07:52
Modified 8 декабря 2023, 07:58
Updated 8 декабря 2023, 07:58
Один из предлагаемых шагов — повышение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 30%. Еще один — сокращение максимальной суммы кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей с 12 миллионов до 6 миллионов рублей.
Издание пишет, что такие изменения приведут к уменьшению выбора подходящих квартир в соответствии с обновленными параметрами программы.
Оно добавило, что эта инициатива лишит рынка от 25 до 30% потенциальных покупателей. В таких условиях застройщикам придется больше использовать скидки и акции вместо постоянного пересмотра цен.
«В ближайшем будущем можно ожидать еще одну волну ажиотажных покупок из-за опасений, что все скоро поменяется», — говорится в публикации.