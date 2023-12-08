Власти подсчитали потери городского бюджета от «зарплат в конвертах»

Posted 7 декабря 2023, 23:07
Published 7 декабря 2023, 23:07
Modified 8 декабря 2023, 15:45
Updated 8 декабря 2023, 15:45
По его словам, бюджет ежегодно недополучает из-за теневой занятости до 10 млрд рублей.
«Это тот потенциал ежегодных дополнительных доходов бюджета, которые мы могли бы получать, если бы этой проблемы не существовало», — сказал Корабельников.
Уровень занятых в неформальном секторе в Петербурге он оценил примерно в 7% от всего трудоспособного населения. «Надо сказать, это значимо меньше, чем по России в целом (19%). Тем не менее есть над чем работать», — написал вице-губернатор в своем Telegram-канале.
Говоря о мерах по «обелению» рынка труда, он назвал ограничение доступа недобросовестных компаний к госзакупкам, внедрение дополнительных инструментов контроля за уровнем минимальной зарплаты, а также введение единой базы трудовых договоров и налоговый контроль за расходами.