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Posted 7 декабря 2023, 23:07

Published 7 декабря 2023, 23:07

Modified 8 декабря 2023, 15:45

Updated 8 декабря 2023, 15:45

Власти подсчитали потери городского бюджета от «зарплат в конвертах»

Власти подсчитали потери городского бюджета от «зарплат в конвертах»

7 декабря 2023, 23:07
Фото: 1MI.
Штаб по увеличению доходов бюджета, кроме доступа к преференциям исключительно для честного бизнеса обсуждает внедрение других инструментов для «обеления рынка труда», заявил вице-губернатор города Алексей Корабельников на Петербургском налоговом форуме.

По его словам, бюджет ежегодно недополучает из-за теневой занятости до 10 млрд рублей.

«Это тот потенциал ежегодных дополнительных доходов бюджета, которые мы могли бы получать, если бы этой проблемы не существовало», — сказал Корабельников.

Уровень занятых в неформальном секторе в Петербурге он оценил примерно в 7% от всего трудоспособного населения. «Надо сказать, это значимо меньше, чем по России в целом (19%). Тем не менее есть над чем работать», — написал вице-губернатор в своем Telegram-канале.

Говоря о мерах по «обелению» рынка труда, он назвал ограничение доступа недобросовестных компаний к госзакупкам, внедрение дополнительных инструментов контроля за уровнем минимальной зарплаты, а также введение единой базы трудовых договоров и налоговый контроль за расходами.

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