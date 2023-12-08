Власти подсчитали потери городского бюджета от «зарплат в конвертах»

Уровень занятых в неформальном секторе в Петербурге он оценил примерно в 7% от всего трудоспособного населения. «Надо сказать, это значимо меньше, чем по России в целом (19%). Тем не менее есть над чем работать», — написал вице-губернатор в своем Telegram-канале.