В Новогорелово откроется ТРЦ «Лунапарк»

Posted 7 декабря 2023, 21:37
Published 7 декабря 2023, 21:37
Modified 7 декабря 2023, 21:39
Updated 7 декабря 2023, 21:39
Компания «Кронунг» откроет ТРЦ весной 2024 года на участке, ограниченном ул. Коммунаров, бульваром Чугунова, Волхонским шоссе и рекой Дудергофкой. Его возведение оценили в 1 млрд. рублей. Причем объект задумывается как многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с упором на посетителей из числа детей.
Его общая площадь составит 14 тыс. кв. м, под аренду — 10,7 тыс. кв. м. На первом уровне разместится продуктовый «якорь», а на третьем — спортклуб сети «Фитнес хаус».
Второй торговый центр появится в составе ЖК «Солнечный город» в Ново-Сергиево. Он займет всего один этаж на площади в 5 тыс. кв. м. Его открытие запланировано на 2025 год.
«Кронунг» приобрел еще три участка в разных районах Петербурга и Ленобласти под микрорайонные ТЦ. Но адреса будущих объектов не раскрываются, известно лишь о намерениях возвести их до 2026 года.