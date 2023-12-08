Стало известно, когда отреставрируют Биржу в Петербурге

Posted 7 декабря 2023, 22:42
Published 7 декабря 2023, 22:42
Modified 7 декабря 2023, 22:44
Updated 7 декабря 2023, 22:44
«Биржу мы получили в аварийном состоянии, поэтому её никто брать не хотел. Мы её спасли, она стоит в нормальном виде, стилобат укреплён, всё нормально, наружный вид её абсолютно спокоен», — сказал Пиотровский на пресс-конференции.
«Всё остальное» зависит от финансирования. «Нами подана заявка на финансирование. Будет финансирование — будет Биржа. Но сроки принципиально не называю», — добавил гендиректор.
Тем не менее, реставрационные работы, по его словам, продолжаются.
Напомним, здание Биржи было передано Эрмитажу в апреле 2014 года. Также сообщалось, что стоимость реставрации объекта выросла почти на 90 млн рублей.
Здание Биржи было построено в XIX веке в стиле позднего классицизма для Санкт-Петербургской биржи, но впоследствии использовалось для других нужд. Долгое время в нем располагалась экспозиция Центрального военно-морского музея.