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Posted 7 декабря 2023, 22:42

Published 7 декабря 2023, 22:42

Modified 7 декабря 2023, 22:44

Updated 7 декабря 2023, 22:44

О

Стало известно, когда отреставрируют Биржу в Петербурге

7 декабря 2023, 22:42
Фото: 1MI. О
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский уклончиво ответил на вопрос о сроках по завершению реставрации исторического памятника.
«Биржу мы получили в аварийном состоянии, поэтому её никто брать не хотел. Мы её спасли, она стоит в нормальном виде, стилобат укреплён, всё нормально, наружный вид её абсолютно спокоен», — сказал Пиотровский на пресс-конференции.

«Всё остальное» зависит от финансирования. «Нами подана заявка на финансирование. Будет финансирование — будет Биржа. Но сроки принципиально не называю», — добавил гендиректор.

Тем не менее, реставрационные работы, по его словам, продолжаются.

Напомним, здание Биржи было передано Эрмитажу в апреле 2014 года. Также сообщалось, что стоимость реставрации объекта выросла почти на 90 млн рублей.

Здание Биржи было построено в XIX веке в стиле позднего классицизма для Санкт-Петербургской биржи, но впоследствии использовалось для других нужд. Долгое время в нем располагалась экспозиция Центрального военно-морского музея.

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#Общество#Санкт-Петербург#Петербург#Биржа#Реставрация#Государственный Эрмитаж#Финансирование
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