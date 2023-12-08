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Posted 8 декабря 2023, 11:43

Published 8 декабря 2023, 11:43

Modified 8 декабря 2023, 11:49

Updated 8 декабря 2023, 11:49

Реализация жилья в Петербурге восстановилась после старта новых проектов

Реализация жилья в Петербурге восстановилась после старта новых проектов

8 декабря 2023, 11:43
Фото: Midjourney.
В ближайшем будущем Петербург не будет страдать от дефицита жилья, поскольку застройщики оптимистично настроены и активно занимаются строительством, сообщает «Деловой Петербург».

С начала года было выведено на рынок 2,1 миллиона квадратных метров жилья, что всего на 0,1 миллиона меньше, чем в предыдущем году. В Ленинградской области уже достигнуты результаты прошлого года: 1,2 миллиона «квадратов» за 11 месяцев против 0,99 миллиона за весь 2022 год.

Если говорить о всей агломерации, больший объем жилья был введен только в 2021 году, когда, благодаря льготной ипотеке и высокому спросу, было построено 4,9 миллиона квадратных метров.

«В первой половине 2023 года участники рынка были пессимистически настроены, ежемесячные продажи колебались в районе 3-4 тысяч сделок. Застройщики реагировали на слабый спрос, снижая активность и замедляя вывод новых проектов», — сказано в сообщении.

Однако к концу лета продажи снова возобновились — люди начали покупать недвижимость.

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#Илья Протвинов#Общество#Ленинградская область#Жилье#Петербург#Ипотека#Строительство#Застройщики
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