Реализация жилья в Петербурге восстановилась после старта новых проектов

С начала года было выведено на рынок 2,1 миллиона квадратных метров жилья, что всего на 0,1 миллиона меньше, чем в предыдущем году. В Ленинградской области уже достигнуты результаты прошлого года: 1,2 миллиона «квадратов» за 11 месяцев против 0,99 миллиона за весь 2022 год.



Если говорить о всей агломерации, больший объем жилья был введен только в 2021 году, когда, благодаря льготной ипотеке и высокому спросу, было построено 4,9 миллиона квадратных метров.



«В первой половине 2023 года участники рынка были пессимистически настроены, ежемесячные продажи колебались в районе 3-4 тысяч сделок. Застройщики реагировали на слабый спрос, снижая активность и замедляя вывод новых проектов», — сказано в сообщении.